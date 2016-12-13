Спор о роли и значении «Ельцин Центра», начатый режиссером Никитой Михалковым, продолжается. В нем уже поучаствовали супруга первого президента России, вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, телеведущий Владимир Соловьев, министр культуры РФ Владимир Мединский и многие другие.

Напомним, по мнению Михалкова, работа «Ельцин Центра» в Екатеринбурге «разрушает национальное самосознание детей». Об этом Михалков говорил с определенной уверенностью, хотя сам в «Ельцин Центре» не бывал. Он также согласился с мнением журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, о том что мультфильм об истории России, который показывают в «Ельцин Центре» – «ложь про нашу историю». Наина Ельцина и представители самого «Ельцин Центра» возразили ему, подчеркнув, что режиссер в центре никогда не бывал и судить о его работе не может, однако позицию Михалкова неожиданно поддержал Владимир Мединский, глава Минкульта.

«Разрушение – это не разные мнения о событиях нашей истории, пусть даже нелицеприятные. Разрушение – это сведение истории к примитивному лозунгу. Это вырывание из ее сложной логики целых кусков: кто-то вырывает советскую эпоху, кто-то имперскую, кто-то "киевскую", кто-то ельцинскую», – объяснил министр в статье, опубликованной на сайте «История России». По его мнению, позиция центра, «вырываюшего эпоху из контекста», и есть «инъекция разрушения национального самосознания».

«Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли "не в ногу" и только один Ельцин "в ногу". Чего здесь больше – комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России – ни великих триумфов, ни реальных трагедий?» – написал министр

В то же время другие политики высказались против подобного подхода. Так, первый вице-спикер Совета федерации Николай Федоров в открытом письме Никите Михалкову заявил, что тот «перестарался» с критикой, хотя 20 лет назад Михалков был горячим сторонником Ельцина.

Позиция Михалкова и ее сторонников сделалась предметом горячего обсуждения в социальных сетях. У многих пользователей сам подход режиссера, сформировавшего суждение на основе одних только чужих впечатлений, вызвал искреннее возмущение. Другие припомнили то обстоятельство, что некогда Михалков поддерживал Ельцина и даже был награжден им за работу. Сторонники Михалкова также высказывались, однако, судя по комментариям, главная их претензия к «Ельцин Центру» сводилась в основном к самому факту его существования, так как поддержку мнению Михалкова высказали по большей части противники Ельцина, посчитавшие, что лучше бы на средства, потраченные на центр, строили детские сады.

Владимир Путин осматривает экспозицию "Семь дней, которые изменили Россию"в музее Центра Б. Н.Ельцина kremlin.ru

Ситуация приковала к себе внимание с самого начала. «На моей памяти Наина Иосифовна никогда никому публично не возражала», – отметил на своей странице в Facebook публицист, писатель, литературовед Александр Архангельский. «Значит, пришел черед возразить», – ответила искусствовед Ирина Языкова.

Комментируя сдержанный ответ «Ельцин Центра», указавшего лишь, что деятельность центра полностью соответствует уставным задачам и российскому законодательству, а его Попечительский Совет, который возглавляет руководитель Администрации президента России, регулярно заслушивает отчеты «Ельцин Центра» и обсуждает на своих заседаниях его деятельность, историк Никита Соколов, глава Вольного исторического общества, выразил недоумение:

«Странная деликатность. В архиве ЕЦ есть дивная речь Никиты Михалкова – панегирик Борису Николаевичу, если не ошибаюсь, образца 1996 года. На него бы и давать ссылку. Бояре МихАлковы они принципов не имеют, служат тому за кем сила. Почему этот человек говорит о традиции, для меня загадка, я в 1983 году его ходокам подбирал в ГИМе дела об их боярском имении.»

Круглый стол «Разные войны» в Ельцин Центре. Справа - Никита Соколов. 19 мая 2016 Любовь Кабалинова / Президентский центр Б.Н. Ельцина

«Я не думал ввязываться в этот ИМХО совершенно глупый спор. Но спор глупеет на глазах. Выскажусь, пока это не превратилось в бред. И больше комментировать не хочу (ибо нечего). Никите Михалкову, как утверждают, "Ельцин Центр" категорически не нравится, он требует, чтобы историю там подносили людям по его, михалковским, канонам. Министр Мединский неожиданно поддержал Никиту Сергеевича, и обозвал "Ельцин Центр" исторической сектой (ну, примерно так, не вынуждайте перечитывать).

Значит, у них с Михалковым своя секта, а в "Ельцин Центре" другая? И в чём проблема? По-моему, совершенно позорный спор, затеянный ради самопиара», – высказал мнение Виталий Челышев, заместитель главного редактора и член редколлегии журнала «Журналист», секретарь Союза журналистов России.

«К Михалкову-старшему я когда-то, давным-давно, примерил афоризм Леца: "Знаменосец не давал себя отвлечь сменой знамени". Три гимна за жизнь – беспрецедентный случай!

Нынешний нравственный подвиг его сына Никиты – донос на Ельцин-центр – заставляет вспомнить уже другой афоризм, любимую фразу моего друга, художника Борис Жутовский:

– ГЕНЫ ПАЛЬЦЕМ НЕ РАЗДАВИШЬ», – написал Виктор Шендерович, писатель, теле- и радиоведущий.

«Теперь я знаю, наверное, достаточно один раз предать, один раз солгать тому, во что верил, что любил и уже не выбраться из цепи предательства, уже не выбраться" (Платонов (А.Калягин), из к/ф "Неоконченная пьеса для механического пианино", реж. Н.Михалков, 1977», – напоминают Михалкову читатели страницы Шендовича вывод героя его же, михалковского, фильма.

«Я, кажется, понял смысл обозначения "Бесогон". Это человек, который своих бесов гонит на аудиторию.

Вы же не можете общаться нормально с людьми, у которых в голове тараканы, и они хотят пересилить их в ваши головы. Так вот есть уникальные люди, у которых вместо тараканов бесы и они поступают с ними точно так же», – отреагировал заместитель председателя РОО «Демократический выбор» Кирилл Шулика.

Высказывание Михалкова о том, что мультфильм из «Ельцин Центра» является «ложью про нашу историю», также породило реакцию двух типов. «Надо его фильмы также оценивать, не смотря их, так со слов чьих-нибудь», – считали сторонники Елцин-центра и даже зачастую не имевшие прежде мнения о деятельности центра люди. Противники же Ельцина вместе со сторонниками Михалкова высказывали полное согласие с мнением режиссера, заодно упоминая и о недостатках, которые, по их мнению, существуют в экспозиции музея.

О самом музее – вне зависимости от позиции Михалкова, Мединского или Соловьева – также начали говорить больше. Те, кто бывал в нем, оценивают его очень высоко – как, например, Татьяна Малкина, журналист, обозреватель газеты «Московские новости», создатель газеты «Сегодня» и журнала «Отечественные записки», в беседе с «Полит.ру» поделившаяся впечатлениями о «Ельцин Центре». Она, в частности, подчеркивала:

«… Он – потрясающий музей. Специалисты утверждают, и я склонна верить этому, что аналогов ему у нас в стране нет, а может быть, даже и вообще мало где есть, потому что в нем используются все самые передовые достижения музейной мысли. Он мультимедийный, интерактивный и чрезвычайно насыщенный – мне, человеку ХХ века, даже немного трудно с этим справляться. Потому что там очень много мультитаскинга: надо одновременно все смотреть, слушать, читать... В общем, это действительно обеспечивает объемное восприятие предмета, которому он посвящен.

Открытие выставки "90-е" в Арт-галерее Ельцин Центра. 26 ноября 2015 Елена Копылова / Президентский центр Б.Н. Ельцина

А предмет – такая важная эпоха. И хотя мне казалось, что я все про нее знаю как непосредственный участник, когда я увидела ее вот так оформленную, собранную и показанную, я еще раз поразилась тому, какие поистине тектонические сдвиги произошли за этот период и что было сделано. Там действительно чрезвычайно убедительно, последовательно-точно и чрезвычайно документально все собрано и зафиксировано.

Музей очень достойный: там нет агитации и пропаганды, насколько это возможно, а каждая фраза подтверждена архивными документами. И много документов из личных архивов, очень трогательных – и вообще этот музей требует гораздо большего времени для того, чтобы хотя бы предварительно его изучить, нежели то время, которое было выделено нам на экскурсию. Я решила, что обязательно приеду туда со своими детьми, может быть, и с их одноклассниками, с мужем, с мамой – потому что это фантастическое наглядное пособие по изучению новейшей истории».

Это не единственное мнение подобного рода. Тот же Кирилл Шулика писал:

«Еще про Ельцин Центр. Его посещаемость 250 тысяч человек за первый год и это только сама экспозиция. С мероприятиями культурными будет больше, порядка полумиллиона.

Мединский понятно, что столько не собирает, поэтому заставляет себя читать принудительно. Цитаты из министра я видел в метро, в поезде, посвященном его РВИО.

Ну ладно Мединский... Михалков вот собрал на свой "Солнечный удар" по России всего 310 тысяч человек, меньше, чем Ельцин Центри это при том, что кино показывалось везде, а центр только в Екатеринбурге.

Это все сугубо цифры, против которых не попрешь.

Есть еще два музея. Какой-то Сталин Центр в Пензе и Ленинские горки в Домодедовском районе Подмосковья. Вы давно вообще что-то о них слышали?

Теперь вы понимаете, почему они бесятся? Никитушка простить никак не может, что на Ельцина идет народа больше, чем на Михалкова. Для него же это не только вопрос самомнения, но еще и финансового благополучия. Поймет власть, что отдачи нет, конюшни на Николиной горе продать придется. Вот и нашел тему, но, повторю, чутье ему изменило.»

Как отметил в своем блоге политолог Глеб Кузнецов, «Ельцин Центр» произвел на него впечатление именно как музей, причем посвященный отнюдь не одной только фигуре первого президента России.

Экспонат выставки "90-е" в Арт-галерее Ельцин Центра. 26 ноября 2015 Елена Копылова / Президентский центр Б.Н. Ельцина

«В отличие от большинства московских участников дискуссии, я таки в Ельцин-центре был. И вот что я хочу вам сказать. Ельцин-центр – прежде всего отличный музей. Причем, музей совсем и отнюдь не Ельцина. Это исторический музей СССР - России.

Экспозиция пытается объяснить, – в том числе через жизнь Ельцина, куда без него, – как получилось, что мы, Россия и люди ее населяющие, именно таковы сегодня, какие мы есть. И у авторов экспозиции это, надо сказать, получается.

Наина Ельцина на открытии выставки «90-е» в Арт-галерее Ельцин Центра Елена Копылова / Президентский центр Б.Н. Ельцина

Там наряду с документами о сталинских репрессиях висит плакаты: "Партия сказала надо, комсомол ответил есть!" и "ЦРУ – организатор идеологических диверсий". Последний – шедевральный. Стоит ковбой с пистолетами, на шляпе – значок доллара, за поясом – топор с надписью "Печать" и весь перевязан кинопленкой с пометкой "Голливуд".

И дальше про космос с Гагариным и про переполненный троллейбус. И про стройки великие и про то, что кроме морской капусты в магазинах нет ничего. В магазине чувствуешь себя как в родном Универсаме, в зале заседаний политбюро - как будто затесался между Слюньковым и Воротниковым. Музей сделан блестяще.

Только "про Ельцина" – воссозданный кабинет, где записывалось "Я устал, я ухожу". Так что тоже, можно сказать и не про Ельцина вовсе, а про нас сегодняшних, возникших из этой усталости и этого ухода.

Экспозиция Ельцин-центра – главное мое музейное впечатление за последние много-много лет. Она – про жизнь. Я не увидел в ней ни одной фальшивой ноты.

Разве что неплохо было бы для полноты картины воссоздать комнату на переделкинской даче. Где нибудь между стройкой социализма и пустым универсамом. "А так, дети, жила наша совесть - творческая интеллигенция". Повесить все варианты гимна, начиная с первого и до нынешнего, распечатать договоры о гонорарах за самую мутную книжонку из серии "Пламенные большевики". Дать всю картину равенства и справедливости советской жизни. Но тут я уже ворчу.

Эта экспозиция с вырезками газетными о кошмаре первой войны в Чечне и с предвыборными плакатами Жириновского в майке "Металлики" со слоганом "Я такой же как и вы!" – очень честная штука. Редко когда удается сохранить честность, говоря про политическую историю страны. "Ельцин-центру" это удалось. То, что это делается на государственные деньги - вдвойне здорово. А то, что за пределами "большой Москвы" от Рублевки до Финского залива - втройне.

В мире 29х панфиловцев и 27х бакинских комиссаров, в стране родовитых и аристократических семейств мифотворцев, которые десятилетиями столбят за собой право на этот самый миф, объясняя поколения людей как и почему они живут, в мире москвацентричном и чинопочитательном существование другой культурной и другой исторической политики удивительно. И замечательно.

Есть же на метро Курская восстановленная за государственный счет цитата михалковского гимна аршинными золочеными буквами: "Нас вырастил Сталин на верность народу". Так пусть будет в двух часах лета от этого счастья хоть что то не из этой оперы», – написал он.

В связи с появлением серии публикаций в СМИ и обсуждениями социальных сетях интерес к деятельности «Ельцин Центра» заметно усилился, отмечают политологи. Это стало поводом для юмористических замечаний некоторых из них. «По-моему, прекрасная реклама Центру получилась. Я бы на месте его руководителей ни в полемику не вступал, ни аргументов для защиты не искал, а просто от души поблагодарил бы человека. Даже премию бы озвучил – в сребрениках», и – иронизирует журналист Арнольд Эпштейн.

«А действительно, откуда у Ельцин-центра такие деньги, чтобы нанять на промоушн Михалкова?», – пошутил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Он за идею, не за деньги», – отозвался Валерий Фёдоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. «Страшно представить, сколько людей до этой идеи не подозревали о существовании центра», – прокомментировал эти слова Михаил Виноградов.

«Вот и Николай Стариков подтянулся. Отличный у Ельцин-центра набор хулителей, о лучшей рекламе среди разумных людей и мечтать нельзя», – поддержал мысль о своеобразной рекламе, которую сделала Ельцин-центру кампания его противников, историк Никита Соколов, приводя ссылку на сообщение о предложении лидера «Антимайдана» закрыть музей.

13 декабря стало известно: Михалков все же прилетит в Екатеринбург. Правда, он собираться туда на бой боксеров Александра Поветкина и канадского супертяжеловеса Бермейна Стиверна, сообщили Znak.com организаторы боев. Однако журналисты ряда СМИ не исключают, что режиссер зайдет наконец и в музей, о котором он выказывался так негативно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев даже специально приглашал Михалкова в Екатеринбург, чтобы показать ему Ельцин-центр и убедить, что ничего «разрушительного» в его работе нет.