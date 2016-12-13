Презентация Индекса финансового стресса, проект плана поддержки экономики на 2017 год, подготовленный Минэкономразвития и альтернатива Столыпинского клуба жесткой бюджетной политике Минфина в экономической сводке «Полит.ру».

1. Индекс финансового стресса

Рейтинговое агентство АКРА разработало Индекс финансового стресса, благодаря которому можно оценить стабильность российской финансовой системы, пишет РБК. Это распространенная на ведущих рынках практика, но в России такой инструмент пока не имеет аналогов. Текущее состояние российской финансовой системы эксперты оценивают ниже 2 баллов, что говорит о ее стабильном состоянии. Например, в декабре 2014 года, когда после обвала рубля по отношению к доллару и евро началась валютная паника, Индекс финансового стресса достигал 8 баллов.

Директор группы исследования и прогнозирования АКРА Наталья Прохорова утверждает, что уже существующие методы измерения российской экономики, как, например, данные по ВВП, изменению курса рубля или ставок денежного рынка, не дают полного представления о ситуации. Агентство предлагает, помимо инфляции, нефтяных цен и обменного курса рубля, учитывать волатильность фондового рынка, а также оценивать стоимость акций компаний финансового сектора и уровень доходности облигаций. Кроме того, при формировании индекса будет оцениваться уровень ставок на денежном рынке.

Согласно расчетам, проведенным аналитиками АКРА, вероятность возникновения финансового кризиса особенно высока при значении Индекса финансового стресса выше 2,5 балла. Последний раз индекс выходил за пределы этого показателя в январе 2016 года, когда стоимость нефти марки Brent упала до минимального значения за последние десять лет и составить 28 долларов за баррель. В России с начала 2016 года индекс снизился с 2,5 до 1,1-1,5 балла в декабре. По словам экспертов, это произошло в связи со снижением инфляции, волатильности рубля, фондового рынка и общего кредитного риска на рынке.

АКРА планирует публиковать индекс ежедневно. «Такие индексы есть практически на каждом развитом рынке, и регуляторы используют их в своей деятельности. Наконец-то исчезнут споры о том, на дне мы или нет. Это будет видно», — сказала гендиректор агентства Екатерина Трофимова.

2. План поддержки экономики

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проект плана поддержки экономики на 2017 год, пишут «Ведомости» и «Известия». Документ разделен на четыре части: приоритетные проекты правительства, стабильность на рынке труда, поддержка отраслей экономики и сбалансированное региональное развитие. План включает в себя меры по финансированию отдельных мероприятий в автопроме, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве и легкой промышленности.

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По словам замглавы министра экономического развития Олега Фомичева, реализация плана обойдется в 108,75 миллиарда рублей, детально предложения будут проработаны к маю 2017 года. К тому же времени будут доработаны предложения по институциональной реформе и определится источник финансирования.

«Ведомости» ознакомившись с документом, пишут, что общая стоимость мероприятий плана составляет 278 миллиардов рублей, из которых в федеральном бюджете учтены только 178,9 миллиарда. Оставшиеся почти 100 миллиардов рублей предлагается найти по итогам I квартала 2017 года.

МЭР должен был представить в правительстве этот план до 1 декабря, но из-за ареста бывшего главы министерства Алексея Улюкаева срок был продлен на две недели.

3. Альтернативы Столыпинского клуба

Из-за решения Минфина заморозить расходы бюджета на ближайшие три года в номинальном выражении ВВП России сократится на 2,4 триллиона рублей (2,8%), пришли к выводу эксперты Столыпинского клуба, который возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. В качестве альтернативы клуб предлагает сохранение расходов в реальном выражении и перенаправление их на стимулирование роста, сообщают «Известия».

Борис Титов stolypinsky.club

В проекте, подготовленном Столыпинским клубом, в частности, предлагается увеличить финансирование развития человеческого капитала и институтов развития, чтобы стимулировать экономику. Также клуб предлагает заморозить тарифы естественных монополий и снизить ключевую ставку с 10% до 8%. Финансировать увеличивающий дефицит эксперты предлагают за счет увеличения госдолга.

Подсчитав влияние на ВВП двух сценариев, в Столыпинском клубе пришли к выводу, что план, предлагаемый Минфином, приведет к сокращению ВВП на 660 млрд рублей в 2017 году, но при сохранении расходов в реальном времени, экономика вырастет на 490 млрд рублей.