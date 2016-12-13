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13 декабря 2016, 08:57
Владимир Путин КГИ Конституционный суд Россия судебная власть
Кирилл Титаев

Замкнутый круг судебной системы

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и президент РФ Владимир Путин во время работы съезда судей
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и президент РФ Владимир Путин во время работы съезда судей
Верховный суд РФ

Кадровый вопрос остается одним из насущных для российской судебной системы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на IX Всероссийском съезде судей. Другими важными проблемами системы он назвал укрепление статуса судей, гарантий их независимости, оптимизацию их работы и повышение открытости, прозрачности правосудия. 

На съезде судей, состоявшемся в Москве 6-8 декабря, обсуждались состояние судебной системы в России, перспективы ее развития, а также меры по совершенствованию деятельности судов. При этом в речи главы государства были затронуты проблемы, которые выделялись как важнейшие для российской судебной системы и Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина, отмечали эксперты.

 
Кирилл Титаев
© Inliberty / Музеон

Проблема кадров для российских судов, привлекшая внимание и президента, и экспертов КГИ, действительно стоит очень остро, объяснил Кирилл Титаев, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. В беседе с «Полит.ру» он выразил мнение, что важно уже самое публичное признание необходимости что-то предпринимать для улучшения качества судейских кадров. 

«Кадровый вопрос, который обсуждался на съезде судей и к которому отдельным параграфом привлек внимание в своем выступлении президент России, плотно связан с проблемой независимости судей. На сегодняшний день судейский корпус комплектуется практически полностью – от 60 до 80 процентов на низовом уровне – из сотрудников аппаратов суда. Давайте попробуем представить себе механику процесса.

Сотрудник аппарата суда – это человек, который имеет высшее юридическое образование (а если он работает помощником судьи, то еще и некоторый стаж) и который при этом получает нищенскую даже по меркам российских райцентров зарплату. Это 15, после большой выслуги 17, ну, и мне доводилось встречать очень опытных работников аппарата, которые, с учетом премий и надбавок получали почти 20 тысяч рублей. Это меньше, чем тот же специалист сразу после университета получал бы, если бы пошел с тем же образованием работать помощником прокурора или рядовым следователем. Для очень многих молодых юристов выбор стоит именно между этими вариантами.

 
Судебное заседание
Верховный суд РФ

Если по каким-то причинам человек, который закончил университет или другим образом получил высшее образование, возвращается в свой город, перед ним открывается некоторое поле карьерных возможностей. Особенно если он относительно квалифицирован. Наши правоохранительные органы и другие структуры, предъявляющие массовый спрос на выпускников юрфаков, в общем, на уровне нормального райцентра не то чтобы сильно выбирают между кандидатурами. Там есть довольно стабильный, хотя и небольшой дефицит кадров.

Что же выберет человек: должность следователя помощника прокурора с зарплатой выше 20, а иногда – выше 30 тысяч рублей, в зависимости от места, с перспективой на должность заместителя прокурора или руководителя следственного отдела (а это уже зарплата в районе 40-50 тысяч рублей), или же должность помощника судьи? Даже не помощника судьи – на старте выпускник юрфака имеет шансы только на должность секретаря, – чтобы на первом этапе получать 8,5 тысячи рублей, а с премиями и надбавками вместе – чуть больше 10 тысяч рублей? Конечно же, с большей вероятностью такой человек пойдет в следствие, в прокуратуру, в другие подобные органы.

Единственная возможность каким-то образом привлекать к себе сотрудников, которая остается у председателей судов, ответственных за наем работников аппарата, – это брать студентов-заочников, которые будут учиться и работать секретарями, чтобы потом, получив высшее образование, переходить на должности помощников; и, когда те наработают достаточный стаж как помощники, помогать им в получению должности судьи. Потому что, мы понимаем, что разрыв между зарплатой помощника судьи и судьи – как минимум, трехкратный. А нередко, если мы имеем дело с молодым помощником и опытным судьей, и семи- восьмикратный.

 
Судебное заседание
Верховный суд РФ

По сути, судейская мантия в перспективе – это единственное, что заставляет сотрудников аппарата оставаться на своих местах. Получается замкнутый круг: судьи назначаются из сотрудников аппарата, и практически только из них, и сами вынуждены нанимать себе сотрудников аппарата, которые потом по той же модели будут назначены судьями. И так – до бесконечности.

Почему это плохо? В первую очередь потому, что судейская работа все же предполагает не только профессиональный опыт, который у помощника судьи остается достаточно бедным и ограничивается строго судебной системой, но и опыт жизненный. Работа же помощника или секретаря – это постоянная перегрузка на протяжении более или менее всей карьеры, и, в общем, это ситуация, когда человек не видит ничего, кроме своего суда.

Вторая большая проблема – это отсутствие какого-либо опыта независимого поведения и независимого принятия решений. Секретарь суда или помощник судьи – это клерк, который выполняет распоряжения судьи. Хотя иногда эти задачи довольно сложны: помощники нередко готовят проекты постановлений, проводят анализ нормативно-правовой базы, но все равно: это работа по заданию с заранее известным требуемым результатом. Нанимателем для них является председатель суда, который и формально является их начальником, может их уволить, и так далее.

Итак, судьей в нашем случае оказывается человек, который в среднем не имеет никакого опыта самостоятельного принятия решений и имеет очень ограниченный профессиональный, юридический опыт. На съезде судей дискуссия по этой проблеме на таком уровне, к сожалению, пока не шла. Хотя мы знаем, что сама модель найма преимущественно из судейского аппарата у очень многих представителей судейского сообщества, в том числе высокопоставленных, оптимизма не вызывает. Они задумываются над тем, как изменить ситуацию.

 
IX Всероссийский съезд судей 
Верховный суд РФ

Но сам по себе вопрос о том, что с кадровой ситуацией нужно что-то делать, сама по себе поставка проблемы и идея, что мы должны каким-то образом повышать качество судейских кадров – это очень важно. Очень хорошо, что эта тема прозвучала на съезде судей – это вселяет некоторый оптимизм», – сказал Кирилл Титаев. 

Ранее эксперт рассказал о проблеме независимости судей. По его мнению, сложности в решении этой проблемы связаны в первую очередь с тем, что понятие конфликта интересов, являющееся ключевым для нее, постоянно расширялось в течение долгих лет. Он также подчеркнул, что и эта проблема была обозначена в выступлении президента Путина. 

Титаев добавил, что на протяжении последнего года по заказу Комитета гражданских инициатив Институт проблем правоприменения подготовил и опубликовал целое исследование «Диагностика работы судебной системы» и готовит к публикации предложения по изменениям в судебной системе, которые вырабатывались в тесном контакте с самыми разными экспертами.

Полностью речь президента России Владимира Путина и речь председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, произнесенные на съезде судей, были опубликованы на портале президента России. 

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