8 декабря 2016 года на мультимедийном портале «Чердак» было опубликовано интервью Ильи Зайцева, временно исполняющего обязанности директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Оно – про настоящее и будущее этого научного учреждения.

Из интервью следует, что у ИНИОНа, горевшего почти два года назад, много проблем. К ним относятся восстановление здания, реставрация поврежденных книг, «старение» коллектива». Кроме того, планируется сократить штат института из-за значительного снижения финансирования: «В 2016 году было 280 миллионов, а предельное финансирование на 2017 год — 227 миллионов. Из этих денег будет невозможно такому количеству сотрудников платить заработную плату в том объеме, как это было. Поэтому сокращения неизбежны».

Но главная проблема, согласно Зайцеву, в том, что прежний, «допожарный» ИНИОН стране не нужен: «Мир изменился. Любую книгу в любой стране вы можете заказать. Перевести ее тоже проблем не составляет. Огромное количество информации в интернете. Поэтому тот ИНИОН не соответствует современным реалиям».

При этом Зайцев считает, что на сегодняшний день в ИНИОНе есть и явные успехи: вот-вот примут компромиссный вариант проекта восстановления здания, с помощью проходящего сейчас тендера закупят новое оборудование для оцифровки книг, создадут аппаратно-программный комплекс (АПК), который, по всей видимости, разместят во Всероссийском институте научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН. Временно исполняющий обязанности директора надеется, что восстановление сгоревшего здания на Нахимовском проспекте начнется «в третьем квартале 2017 года». Он полагает, что на восстановительные работы уйдет 2-3 года.

Материалы Интернета, в частности, фейсбучной группы «Друзья ИНИОН РАН», заставляют отнестись к этому интервью крайне настороженно. Похоже, в Институте назревает громкий скандал.

Комментируя высказывание о «несоответствии» ИНИОНа «современным реалиям», сотрудница Института Светлана Погорельская пишет: «

Не вызывает оптимизма и тендер (он же – аукцион), на который Зайцев возлагает большие надежды.

Поиск Яндека позволяет найти опубликованное в Интернете письмо основателя электронной библиотеки ELiS Арсена Боровинского (по-видимому, в ИНИОНе не работающего) на имя руководителя ФАНО Михаила Котюкова. Боровинский утверждает, что исход тендера известен заранее, и поставщиком программного обеспечения «электронной библиотеки может быть только ООО “Алее Софтвер” с электронной библиотекой Biblio STOR-M». Боровинский просит Котюкова отменить тендер.

Конечно, нельзя однозначно утверждать, что Боровинский прав. Однако тендер, в котором условия намеренно «заточены» на победителя вряд ли можно считать честным конкурсом.

Кроме того, по сведениям, полученным от сотрудников ИНИОНа, еще полтора месяца назад там прошло собрание, на котором как раз и обсуждалась возможность осуществления идеи тендера. Голосовали «за» сам Зайцев, его заместитель Дмитрий Ефременко и еще двое. «Против» же высказалось около двухсот человек. Опасения вызывала как раз перспектива переезда Института в ВИНИТИ – с практически неизбежным последующим слиянием и исчезновением ИНИОНа как самостоятельного института.

После этого сотрудники написали обращение – опять-таки руководителю ФАНО. По сведениям «Коммерсанта», «11 сотрудников, просившие сохранить анонимность, направили главе ФАНО Михаилу Котюкову письмо, в котором утверждают, что объявленный агентством аукцион на закупку и установку аппаратно-программного комплекса (АПК) научной электронной библиотеки ИНИОН РАН приведет к отказу "от направлений деятельности института, закрепленных в его уставе", и просят его отменить». «Коммерсанту» Зайцев заявил, что «решение коллектива не является правомочным основанием для переноса аукциона».

О том, что между коллективом и дирекцией существует конфликт, можно судить и по не связанному с тендером посту в группе «Друзья ИНИОН РАН».

Его автор – Юлия Минакова, сотрудница Библиотеки ИНИОНа. Пост озаглавлен «Тихое убийство ИНИОНА», к тексту автор прикрепил картинку с выразительным SOS на красном фоне: «ФАНО не выделило деньги ИНИОНу на закупки журналов и книг на 2017. Значит, книгообмена не будет. Зарубежные журналы и книги к нам больше приходить не будут. Оборвутся связи, которые наращивались десятилетиями. Боюсь, что это конец библиотеки как таковой. Это очень удобно: не объявлять о закрытии ИНИОНа, а перекрывать кислород потихоньку. Ну наконец-то ФАНО назначило идеального для себя директора: ему наплевать и на институт, и на науку, он будет послушно выполнять все "экономически эффективные" решения, которые ему спускают сверху».

Среди многочисленных комментариев к этому посту были и такие:

Выступление Зайцева на портале «Чердак» на «человеческий» язык Минакова «переводит» следующим образом: «