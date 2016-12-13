ProScience Театр 19 декабря. Александр Мещеряков о настоящей литературе

19 декабря в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного японоведа, доктора исторических наук Александра Мещерякова. Тема вечера — «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».

В преддверии ProScience-вечера «Полит.ру» задал Александру Мещерякову несколько литературных вопросов.

Как вы считаете, в чем причина не очень широкого распространения японской литературы в России?

Настоящая литература требует настоящего читателя. Таких читателей стало заметно меньше. Хорошие книги еще пишутся и издаются, но читать их становится некому. Настоящая японская литература психологична и бедна действием. В ней меньше зубоскальства и больше серьезности. Многим такое чтение оказывается не под силу.

С какого произведения вы бы посоветовали начать знакомство с японской прозой и поэзией?

Из классической прозы – «Записки на досуге» Ёсида Канэёси и «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон, из прозы ХХ века - рассказы Кавабаты и Акутагава Рюноскэ, роман «Золотой павильон» Мисима Юкио. Из классической поэзии – Сайгё и Исса.

Как вы считаете, чем можно объяснить популярность писателя Харуки Мураками в России?

Он популярен во всем мире. Видимо, потому, что это – необязательное чтение, от которого ничего не приобретаешь, но ничего и не теряешь.

Выступление Александра Мещерякова состоится 19 декабря в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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