Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил об участии в президентских выборах 2018 года. В поддержку президентской кампании запущен сайт «Навальный 2018», а сторонникам оппозиционного политика отправлено персональное уведомление. За один час после того, как было объявлено о намерении Навального баллотироваться в президенты, его предвыборный штаб получил 130 пожертвований на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

«Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной. Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет очень непросто», — заявил Навальный. В своем обращении политик отметил, что его решение участвовать в выборах президента России — это результат долгих размышлений. По его словам, выборы 2018 года должны стать определяющими для дальнейшего развития страны.

«Я хочу, чтобы 2018 год стал столкновением программ и идей, выбором не только человека, но и пути развития страны. У меня есть программа, которая лучше, чем то, что предлагают Путин и Кремль. Я не боюсь называть вещи своими именами, разоблачать не только систему, но и конкретных людей», — добавил Навальный, пригласив своих сторонников присоединиться к выборной команде.

В своей предвыборной программе Навальный обещает сгладить социальное неравенство в стране. Для этих целей политик вместе с «командой ведущих экономистов» разработал программу активных мер, которая должна создать «равные условия и возможности для всех, кто готов честно работать и зарабатывать», говорится на предвыборном сайте. Среди этих мер — высокий налог на сверхдоходы, повышение прозрачности работы госкорпораций, снижение налоговой нагрузки на малый бизнес и самозанятых россиян.

В случае своей победы Навальный предлагает «радикальное сокращение бюрократии», освобождение индивидуальных предпринимателей с небольшим доходом от налогов, а также минимальный размер оплаты труда в размере 25 тысяч рублей в месяц. Политик также утверждает, что сможет победить коррупцию благодаря многолетнему опыту работы ФБК, который позволил разработать «программу решительных и эффективных мер», уже сформулированную в виде конкретных и проработанных законопроектов.

Согласно программе Навального, против чиновника должно возбуждаться уголовное дела, если его расходы явно больше легальных доходов, но происхождение денег он объяснить не может. При этом если СМИ публикует факты о том, что тот или иной чиновник причастен к коррупции, он обязан опровергнуть эти факты или уйти в отставку и подвергнуться уголовному преследованию.

В разделе программы, посвященном социальной повестке, говорится, что в первую очередь необходимо обеспечить базовый стандарт качества жизни людей, поскольку «стыдно вскладчину собирать деньги на лечение детей, в том время как чиновники открыто покупают себе яхты и дворцы». В приоритетах Навального — современные больницы, качественные школы и безопасные дороги.

Помимо этого Навальный предлагает передать больше полномочий и ресурсов органам местного самоуправления, чтобы снизить влияние центра на организацию жизни людей в регионах. «Федеральная власть должна сохранять границы и поддерживать порядок, строить дороги и больницы — но вот определять, что у них будет во дворе люди должны сами», — считает политик.

В программе оговаривается также позиция Навального по вопросу миграции. Оппозиционер считает, что России нужен визовый режим со Средней Азией и странами Закавказья: «Трудовые мигранты должны приезжать по рабочим визам, а не бесконтрольно, как сейчас».

Уроженка Узбекистана Г.Бобокулова, обвиняемая в убийстве 4-летней девочки. Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Алексей Навальный получил право участвовать в выборах после того, как Верховный суд, руководствуясь решением ЕСПЧ, отменил его приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. По закону, осужденным, совершившим тяжкие преступления, позволено баллотироваться лишь через девять лет после погашения судимости, при особо тяжком преступлении — через 15 лет. Адвокаты Навального уточнили, что два других приговора их подзащитному — о хищении средств компании «Ив Роше» и за клевету на депутата Алексея Лисовенко — не относятся к категории тяжких и не влияют на избирательные права.

А.Навальный на заседании по делу "Кировлеса". 2016. / Сергей Бровко

Сам Навальный предполагает, что Кремль пока не определился, стоит ли пускать его на выборы в качестве альтернативного кандидата Владимиру Путину. Повторное рассмотрение дела «Кировлеса» дает возможность властям занять выжидательную позицию и взвесить все варианты. Если Ленинский суд Кирова вынесет вердикт в пользу истцов, Навальный вновь будет лишен избирательного права. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о попытках с помощью дела «Кировлеса» не допустить Навального до избирательной кампании к 2018 году, напомнил, что "пораженные в правах" граждане действительно не могут участвовать в выборах.

«Конечно, будет зависеть от исхода пересмотра и от тех документов — если он вдруг будет баллотироваться — которые он захочет нам представить. В любом случае, сейчас более развернутого комментария дать невозможно», — заявила сегодня секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина. В Кремле пока «никак» не относятся к решению Навального, добавил Песков.

В 2013 году Навальный участвовал в выборах мэра Москвы и набрал на них более 27% голосов, уступив действующему мэру столицы Сергею Собянину, за которого проголосовал 51% избирателей.