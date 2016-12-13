Исследовав ноготь одного из погибших участников полярной экспедиции Джона Франклина, ученые поставили под сомнение гипотезу о том, что одной из причин гибели моряков было отравление свинцом. Теперь предполагается, что их организмы были ослаблены не из-за высокого содержания свинца, а из-за недостатка цинка в пище.

Известный исследователь Арктики Джон Франклин в 1845 году оправился на север Канады с целью впервые в истории пройти Северо-Западным проходом из Атлантического океана в Тихий. Под его командованием были два корабля: «Эребус» и «Террор». Когда спустя два года сведений об экспедиции не поступило, Франклина и его товарищей стали искать, но первые сведения о них обнаружились лишь в 1850 году.

Экспедиция перезимовала в 1845 – 1846 годах у острова Бичи. Затем они отправились дальше, но в 1847 году оба корабля были затерты льдами в проливе у острова Кинг-Уильям. Джон Франклин умер 11 июня 1847 года. В апреле 1848 года экипажи покинули корабли. Как сообщил в оставленной на острове Кинг-Уильям записке капитан «Эребуса» Джеймс Фицджеймс, они решили добраться до побережья материка по льду. Но все они умерли в пути.

Останки многих участников экспедиции Франклина были найдены различными исследователями в XIX – XX веках. Большое возмущение в Англии вызвало сообщение о том, что моряки от голода вынуждены были есть тела погибших товарищей. В частности, Чарльз Диккенс писал возмущенные статьи, утверждая, что моряки королевского британского флота никогда не прибегнут к каннибализму. Но проведенные в 1980-х годах исследования антропологов подтвердили, что на костях некоторых из моряков действительно есть следы, указывающие на поедание их мяса. В 2014 году канадские исследователи нашли место, где затонул корабль «Эребус», а в 2016 году было найдено и место гибели «Террора».

В начале 1980-х годов поисками останков моряков занималась экспедиция под руководством профессора антропологии Оуэна Битти из Университета Альберты. Помимо подтверждения гипотезы о каннибализме и обнаружения признаков цинги, Битти выдвинул предположение о еще одном факторе, сыгравшим, по его мнению, роковую роль в судьбе экспедиции Франклина. При исследовании некоторых костных образцов, найденных на острове Кинг-Уильям, выяснилось, что в них аномально высокое содержание свинца. Аналогичные результаты ученый получил, отправившись на остров Бичи, где проходила первая зимовка экспедиции. Там были похоронены трое умерших моряков Джон Торрингтон, Джон Хартнелл и Уильям Брейн. Исследователи провели эксгумацию и взяли образцы костей, волос и мягких тканей Торрингтона. Анализ показал, что и в них концентрация свинца превышает норму.

В качестве источника такого хронического отравления могли выступать консервные банки, которые тогда запаивались свинцом. По мнению Битти, пайка была некачественной и свинец попадал в пищу моряков. Однако подобными консервами в 1840-х годах снабжался весь британский военный флот, и других случаев отравления отмечено не было. Тогда исследователи нашли другой возможный источник свинца. Корабли экспедиции Франклина были снабжены установками по опреснению воды. Основными потребителями этой воды были паровые машины, но она могла использоваться и экипажем в качестве питьевой воды. Поскольку в этих дистилляторах были свинцовые трубки, то причиной появления свинца в организме могли стать именно они. В любом случае, по мнению ученых, хроническое отравление свинцом ослабило организм моряков и приблизило их гибель.

Однако теперь появились серьезные сомнения в «свинцовой теории». Их посеяла канадский токсиколог Дженни Кристенсен (Jennie Christensen). Ранее предметом ее исследований был уровень ртути в шерсти бурых медведей. Ртуть попадала в их организм из лососей, которых ели медведи.

Теперь Дженни Кристенсен со своими коллегами сумела измерить уровень свинца, цинка и меди в различных участках ногтя одного из моряков с острова Бичи – Джона Хартнелла. Это позволило установить, как менялось содержание данных элементов в его организме в течение длительного времени.

Работая с ногтем Хартнелла, ученые использовали микрорентгенофлуоресцентный анализ и масс-спектроскопию с индуктивно связанной плазмой. В ходе исследования применялся Канадский источник синхротронного излучения (Canadian Light Source) в Саскатуне. В результате Кристенсен и ее сотрудники восстановили картину распределения элементов в организме и пришли к выводу, что хронического отправления свинцом у Хартнелла не было. Повышенное содержание свинца в его организме наблюдалось лишь в последние недели жизни, когда он уже был весьма истощен. Исследователи связывают резкий рост свинца с тем, что накапливавшийся в костной ткани свинец в ходе болезни начал попадать в кровь (и откладываться в ногтях). До этого момента содержание свинца в ногте моряка не превышало уровня здорового человека.

Зато группа Кристенсен обнаружила другую аномалию. Как оказалось, Хартнелл долгое время испытывал дефицит цинка. Это с высокой вероятностью могло привести к угнетению иммунной системы и приблизить смерть от воспаления легких и туберкулеза. Причиной недостатка цинка исследователи считают рацион моряков «Эребуса» и «Террора». Работа Кристенсен и ее коллег опубликована в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Специалист по аналитической химии Рон Мартин (Ron Martin) из канадского Университета Западного Онтарио положительно оценивает полученные Кристенсен результаты. Сам Мартин в 2013 году участвовал в анализе костных останков моряков экипажа Франклина, включая Джона Хартнелла. Тогда ученые пришли к выводу, что эти люди испытывали постоянное воздействие свинца на протяжении всей жизни, без особого повышения его количество во время плавания. Мартин полагает, что теперь «свинцовая теория» в значительной мере опровергнута.