В воскресенье в Румынии состоялись парламентские выборы, на которых с большим отрывом победила Социал-демократическая партия. Многие комментаторы отмечают, что левоцентристы победили, несмотря на недавние коррупционные скандалы, а также подчеркивают, что эти выборы, в отличие от многих других недавних и предстоящих голосований в ЕС, не содержали конкуренции между евроскептиками и сторонниками евроинтеграции.

Financial Times оговаривает, что главными предвыборными обещаниями социал-демократов было увеличение минимальных зарплат и сокращение налогов. Здесь автор напоминает, что Румыния – вторая по бедности страна в ЕС. Также автор отмечает, что пока неясно, кто будет следующим премьер-министром Румынии, и этот момент может вызвать конфронтацию между президентом Румынии либералом Клаусом Йоханнисом и лидером социал-демократов Ливиу Драгней.

Президент Румынии Клаус Йоханнис. / Noi.md

Возвращение социал-демократов к власти, комментирует FT, примечательно тем, что год назад их бывший лидер Виктор Понта ушел в отставку под давлением обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов (что он, впрочем, отрицает). Этот поворот событий говорит о том, что граждане Румынии недовольны повсеместной коррупцией. Низкая избирательская явка (чуть больше 40%) также способствовала победе социал-демократов.

Кроме того, результаты выборов указывают на разочарование в Национальной либеральной партии, которая поддерживала кандидатуру президента Клауса Йоханниса в 2014 г. и была в хороших отношениях с уходящим правительством, возглавляемым технократом Дачианом Чолошем. Главным образом, недовольство объясняется посредственными результатами проводимых реформ.

Guardian тоже оговаривает, что победа досталась левоцентристам легко, несмотря на недавний коррупционный скандал. Как и FT, Guardian отмечает неопределенность с премьер-министром. Драгня не может занять этот пост, потому что в апреле его приговорили к двум годам лишения свободы условно за подтасовку голосов в 2012 г., во время референдума, на котором решался вопрос об импичменте тогдашнего президента Траяна Бэсеску.

Лидер социал-демократов Румынии Ливиу Драгня / rus.tvnet.lv

Из-за этого, согласно закону, Драгня не может быть назначен премьер-министром. Сам он заверил, что его партия не собирается менять этот закон, хотя оговорил, что может в перспективе возглавить правительство. Йоханнис, в свою очередь, подчеркнул, что не собирается назначать премьер-министром осужденного, а также человека, против которого ведется коррупционное расследование.

Politico отмечает, что предвыборные обещания социал-демократов (повышение минимальных зарплат и сокращение подоходных налогов) в случае исполнения могут усложнить соблюдение предписанных ЕС показателей по бюджетному дефициту и тем самым замедлить темпы экономического роста, которые сейчас в Румынии, согласно выкладкам Международного валютного фонда, самые высокие в Европе (в этом году – 5%).

Также автор оговаривает, что румынские выборы существенно отличаются от ряда аналогичных событий в ЕС тем, что ни одна из участвующих в них партий не выступала с позиций евроскептиков. Показательно, что Драгня сразу пообещал, что его партия собирается соблюдать все международные обязательства Румынии.