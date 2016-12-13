Росатом открыл новую страницу в поставках генерирующих мощностей «зелёной» энергетики

Производственная компания Ganz EEM (Венгрия, входит в Машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) заключила первый официальный контракт на поставку мини-ГЭС контейнерного типа. Заказчиком выступила компания International Energy Company, LTD (Грузия), развивающая гидроэнергетическое направление. По условиям контракта она приобретет пилотную станцию (поставка которой состоится в первой половине 2017 года) и затем ещё несколько мини-ГЭС номинальной мощностью от 0,6 до 2 МВт. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Заключение первой сделки по поставке данного оборудования стало возможным при непосредственной поддержке компании «Русатом – Международная Сеть», которая является отраслевым комплексом Росатома, призванным осуществлять поддержку на международных рынках дочерних компаний Росатома по продвижению их продукции и услуг.

Мини-ГЭС производства компании GANZ – это простое и экономичное решение, которое может применяться в тех регионах, куда с финансовой, либо технической точки зрения невозможно провести централизованное электроснабжение. Она может быть как самостоятельным источником электроэнергии, так и стать альтернативой использованию неэкономичных и неэкологичных источников энергии. Это решение не требует возведения плотин, и не нарушает экологию рек и других водоемов.

Станция представляет собой турбину и комплект вспомогательного оборудования, установленные в контейнере. Контейнерное решение позволяет существенно сократить сроки запуска и в разы снизить стоимость строительных работ.

Основные преимущества мини-ГЭС – это низкая себестоимость электроэнергии, короткое время доставки оборудования, простой и быстрый монтаж. После транспортировки к месту установки и подключения воды к турбине, производство электроэнергии может быть начато в течение месяца. Компактное оборудование имеет все необходимые устройства, которые нужны для работы, управления и контроля мини-ГЭС.

Другое преимущество мини-ГЭС в контейнере - это дистанционное управление через сотовую телефонную связь или Интернет (в том числе в мобильном варианте). Таким образом, владелец оборудования при помощи контрольной системы получает возможность управления станцией через свой компьютер, планшет, либо мобильный телефон, а также может получать информацию о количестве вырабатываемой электроэнергии.

В настоящее время компанией «Русатом – Международная Сеть» в интересах GANZ EEM ведутся переговоры о поставке мини-ГЭС в контейнере в Армению, Индонезию, Казахстан, Узбекистан, страны Латинской Америки, Африки и другие страны.