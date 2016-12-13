Ставка на чемпионов

Фонд «Сколково» организовал бизнес-миссию во Франции для знакомства резидентов с потенциальными крупными заказчиками. О том, чем заинтересовали российские стартапы французские компании и о новой политике «Сколково», рассказывает Вице-президент Фонда, исполнительный директор кластера ядерных, новых промышленных технологий и материалов Игорь Караваев.

К бизнес-миссии во Франции Фонд «Сколково» в сотрудничестве с Торговым представительством России во Франции готовился несколько месяцев. В Париж от кластера ядерных, новых промышленных технологий и материалов отправились три компании-резидента: «Апстек Лабс», «Ратэк Лаб» и «Сомов Конструкторское бюро». «Мы представляли проекты только в области систем безопасности. Имеются в виду досмотровые системы, те установки, с помощью которых происходит проверка пассажиров либо грузов на наличие взрывчатых и опасных веществ. И проект, который занимается охраной периметра», – уточняет Игорь Караваев.

Игорь Караваев

С французской стороны на встрече присутствовали представители парижских аэропортов (Aéroports de Paris), французских железных дорог (SNCF), Генеральной дирекции по гражданской авиации, занимающейся в том числе разработкой технических требований к системам безопасности на транспорте и проводящей испытания данных систем, а также организаций, поддерживающих малые и средние предприятия в области разработки систем обеспечения безопасности в общественных местах (CEEVO, Кластер EDEN).

Представленные Фондом «Сколково» проекты уже знакомы аэропортам «Шереметьево» и «Внуково», компании «Аэропорты регионов», РЖД, теперь они вызвали интерес и во Франции. В первую очередь, проекты направлены на решение проблемы возможных терактов в местах повышенной опасности (аэропортах, вокзалах, метро и других). Игорь Караваев подчеркивает востребованность подобного рода разработок: «Перед всеми прежде всего стоит вопрос защиты от террористических актов. Практика показывает, что действующие или действовавшие системы безопасности работают не очень эффективно».

Так, стартап «Апстек Лаб» создал досмотровую систему в местах массового скопления людей. Система позволяет дистанционно обнаружить оружие и взрывчатые вещества на теле человека или в носимом багаже. В основе разработки – технология активного микроволнового зондирования, позволяющая на расстоянии до 10 метров одновременно досматривать до 5 движущихся человек (скорость движения до 6 км/ч).

Внедряемая система обнаруживает потенциально опасные предметы эффективнее чем стоящие на входах в аэропорты рамки и, кроме того, не нарушает пассажиропоток и не создает скопления людей. Прототип разработки прошел успешные испытания в парижском метрополитене и в нидерландской лаборатории TNO. «Эта система позволяет обнаружить в потоке все виды взрывчатки. У операторов на мониторах виден человек, у которого есть опасный предмет. И дальше служба безопасности может изолировать такого человека», – поясняет Игорь Караваев.

Компания «Ратек Лаб» представила систему для обнаружения взрывчатых веществ и обеспечения транспортной безопасности, основанную на методе нейтронного радиационного анализа. Она позволяет досматривать неразборные предметы, емкости с жидкостями, аэрозолями и гелями на наличие взрывчатых и радиоактивных веществ. Разработчики оценивают вероятность обнаружения взрывчатых веществ в 99,1%, а вероятность ложных тревог – не более 1,1%. Опытная эксплуатация проводилась на территории аэропорта «Внуково», разработка находится на стадии промышленного образца.

Бизнес-миссия Фонда Сколково в Париже. Фото: Виталий Шустиков/sk.ru

Еще один проект компании-резидента Фонда касался охраны периметра. По словам Игоря Караваева, в настоящее время все службы безопасности крупных объектов пытаются решать проблему уязвимости по периметру. «Сомов Конструкторское бюро» предлагает свое решение данной проблемы – модульную систему сигнализации. В системе используются модули охраны периметра охранно-пожарной сигнализации, доступа, связи, управления и питания. Причем универсальная коммутационная панель позволяет подключить до 200 входящих шлейфов и линий связи.

Прототипы системы для обеспечения охраны и безопасности зданий, сооружений и помещений успешно прошли испытания, уже внедрены в коттеджных поселках, а несколько действующих образцов передано для испытаний в ГУФСИН Свердловской области.

«Это было первое знакомство с французскими ключевыми компаниями. Хорошим результатом является то, что мы договорились фактически с каждой из них о продолжении диалога», – подводит итог поездки Игорь Караваев. Он также отмечает значимость контактов с международными организациями для стартапов: «Обратная связь от крупных международных потенциальных покупателей очень важна. Она позволит сразу приводить продукт в тот вид и в тот формат, которые будут востребованы не только в России, но и за рубежом. Мы в «Сколково» ориентированы на то, чтобы наши стартапы выходили на международные рынки и конкурировали глобально».

Исполнительный директор ядертеха напомнил о модели открытых инноваций, активно применяемой за рубежом, которая по сути означает, что никакая крупная компания никогда не будет эффективней в разработке инноваций, чем малый бизнес, чем более мобильные, гибкие и быстрые стартапы. Поэтому надо постоянно смотреть на рынок и вовремя покупать необходимые технологические решения, что, как правило, выгоднее и эффективней, чем пытаться все сделать внутри одной компании. В качестве примера успешной реализации модели Игорь Караваев приводит компанию Cisco, делающую несколько покупок мелких компаний ежемесячно, опираясь на мониторинг по конференциям, выставкам, круглым столам, и эффективно интегрирующую их в свой бизнес. «Это может быть модель для многих наших стартапов, – подчеркнул Караваев. – Бизнес-модель или модель коммерциализации каждый выбирает сам для себя».

Главным достижением кластера в 2016 году Игорь Караваев считает его развитие несмотря на кризис (в кластер входит более 200 компаний), привлечение инвестиций и нового партнера — японской компании «Фанук»: «Только в этом году стартапы кластера ядерных, новых промышленных технологий и материалов привлекут около миллиарда рублей инвестиций. В кризисные годы многие понимают, что надо вкладываться в инновации. Крупные компании, корпорации, стремятся повысить свою эффективность, находить более эффективные, в том числе технологические, решения. Здесь возникает интерес к стартапам, и стартапы получают инвестиции». В то же время «Фанук», мировой лидер в сфере промышленных роботов, начинает строить в «Сколково» свой инжениринг-центр: Совет Фонда одобрил выделение земельного участка под строительство и отдельно стоящее здание центра должно появится через пару лет.

Говоря о планах на 2017, Вице-президент Фонда обращает внимание на более фокусную поддержку стартапов: «Из новых вещей – мы фокусируемся на так называемых «чемпионах»: выделяем 5-10-15 компаний, где в короткие сроки возможно достижение выручки не менее 1 млрд рублей (это практически перевод стартапов в крепкий средний бизнес), и прежде всего адресно их поддерживаем. И эти «чемпионы» в результате должны заключать крупные контракты на продажу продукции и получать новые, значимые инвестиции».

В рамках кластера ставки делаются на сферу обеспечения безопасности, обработку поверхностей (то, что применяется в металлургии, машиностроении: упрочнение стыков, резьбы, покрытий и так далее), промышленных роботов.