Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 декабря 2016, вторник, 16:12
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
13 декабря 2016, 14:02
Сколково стартапы Франция

Ставка на чемпионов

Pixabay

Фонд «Сколково» организовал бизнес-миссию во Франции для знакомства резидентов с потенциальными крупными заказчиками. О том, чем заинтересовали российские стартапы французские компании и о новой политике «Сколково», рассказывает Вице-президент Фонда, исполнительный директор кластера ядерных, новых промышленных технологий и материалов Игорь Караваев.

К бизнес-миссии во Франции Фонд «Сколково» в сотрудничестве с Торговым представительством России во Франции готовился несколько месяцев. В Париж от кластера ядерных, новых промышленных технологий и материалов отправились три компании-резидента: «Апстек Лабс», «Ратэк Лаб» и «Сомов Конструкторское бюро». «Мы представляли проекты только в области систем безопасности. Имеются в виду досмотровые системы, те установки, с помощью которых происходит проверка пассажиров либо грузов на наличие взрывчатых и опасных веществ. И проект, который занимается охраной периметра», – уточняет Игорь Караваев.

 
Игорь Караваев

С французской стороны на встрече присутствовали представители парижских аэропортов (Aéroports de Paris), французских железных дорог (SNCF), Генеральной дирекции по гражданской авиации, занимающейся в том числе разработкой технических требований к системам безопасности на транспорте и проводящей испытания данных систем, а также организаций, поддерживающих малые и средние предприятия в области разработки систем обеспечения безопасности в общественных местах (CEEVO, Кластер EDEN).

Представленные Фондом «Сколково» проекты уже знакомы аэропортам «Шереметьево» и «Внуково», компании «Аэропорты регионов», РЖД, теперь они вызвали интерес и во Франции. В первую очередь, проекты направлены на решение проблемы возможных терактов в местах повышенной опасности (аэропортах, вокзалах, метро и других). Игорь Караваев подчеркивает востребованность подобного рода разработок: «Перед всеми прежде всего стоит вопрос защиты от террористических актов. Практика показывает, что действующие или действовавшие системы безопасности работают не очень эффективно».

Так, стартап «Апстек Лаб» создал досмотровую систему в местах массового скопления людей. Система позволяет дистанционно обнаружить оружие и взрывчатые вещества на теле человека или в носимом багаже. В основе разработки – технология активного микроволнового зондирования, позволяющая на расстоянии до 10 метров одновременно досматривать до 5 движущихся человек (скорость движения до 6 км/ч).

Внедряемая система обнаруживает потенциально опасные предметы эффективнее чем стоящие на входах в аэропорты рамки и, кроме того, не нарушает пассажиропоток и не создает скопления людей. Прототип разработки прошел успешные испытания в парижском метрополитене и в нидерландской лаборатории TNO. «Эта система позволяет обнаружить в потоке все виды взрывчатки. У операторов на мониторах виден человек, у которого есть опасный предмет. И дальше служба безопасности может изолировать такого человека», – поясняет Игорь Караваев. 

Компания «Ратек Лаб» представила систему для обнаружения взрывчатых веществ и обеспечения транспортной безопасности, основанную на методе нейтронного радиационного анализа. Она позволяет досматривать неразборные предметы, емкости с жидкостями, аэрозолями и гелями на наличие взрывчатых и радиоактивных веществ. Разработчики оценивают вероятность обнаружения взрывчатых веществ в 99,1%, а вероятность ложных тревог – не более 1,1%. Опытная эксплуатация проводилась на территории аэропорта «Внуково», разработка находится на стадии промышленного образца.

Бизнес-миссия Фонда Сколково в Париже. Фото: Виталий Шустиков/sk.ru

Еще один проект компании-резидента Фонда касался охраны периметра. По словам Игоря Караваева, в настоящее время все службы безопасности крупных объектов пытаются решать проблему уязвимости по периметру. «Сомов Конструкторское бюро» предлагает свое решение данной проблемы – модульную систему сигнализации. В системе используются модули охраны периметра охранно-пожарной сигнализации, доступа, связи, управления и питания. Причем универсальная коммутационная панель позволяет подключить до 200 входящих шлейфов и линий связи.

Прототипы системы для обеспечения охраны и безопасности зданий, сооружений и помещений успешно прошли испытания, уже внедрены в коттеджных поселках, а несколько действующих образцов передано для испытаний в ГУФСИН Свердловской области.

«Это было первое знакомство с французскими ключевыми компаниями. Хорошим результатом является то, что мы договорились фактически с каждой из них о продолжении диалога», – подводит итог поездки Игорь Караваев. Он также отмечает значимость контактов с международными организациями для стартапов: «Обратная связь от крупных международных потенциальных покупателей очень важна. Она позволит сразу приводить продукт в тот вид и в тот формат, которые будут востребованы не только в России, но и за рубежом. Мы в «Сколково» ориентированы на то, чтобы наши стартапы выходили на международные рынки и конкурировали глобально».

Исполнительный директор ядертеха напомнил о модели открытых инноваций, активно применяемой за рубежом, которая по сути означает, что никакая крупная компания никогда не будет эффективней в разработке инноваций, чем малый бизнес, чем более мобильные, гибкие и быстрые стартапы. Поэтому надо постоянно смотреть на рынок и вовремя покупать необходимые технологические решения, что, как правило, выгоднее и эффективней, чем пытаться все сделать внутри одной компании. В качестве примера успешной реализации модели Игорь Караваев приводит компанию Cisco, делающую несколько покупок мелких компаний ежемесячно, опираясь на мониторинг по конференциям, выставкам, круглым столам, и эффективно интегрирующую их в свой бизнес. «Это может быть модель для многих наших стартапов, – подчеркнул Караваев. – Бизнес-модель или модель коммерциализации каждый выбирает сам для себя».

Главным достижением кластера в 2016 году Игорь Караваев считает его развитие несмотря на кризис (в кластер входит более 200 компаний), привлечение инвестиций и нового партнера — японской компании «Фанук»: «Только в этом году стартапы кластера ядерных, новых промышленных технологий и материалов привлекут около миллиарда рублей инвестиций. В кризисные годы многие понимают, что надо вкладываться в инновации. Крупные компании, корпорации, стремятся повысить свою эффективность, находить более эффективные, в том числе технологические, решения. Здесь возникает интерес к стартапам, и стартапы получают инвестиции». В то же время «Фанук», мировой лидер в сфере промышленных роботов, начинает строить в «Сколково» свой инжениринг-центр: Совет Фонда одобрил выделение земельного участка под строительство и отдельно стоящее здание центра должно появится через пару лет.

Говоря о планах на 2017, Вице-президент Фонда обращает внимание на более фокусную поддержку стартапов: «Из новых вещей – мы фокусируемся на так называемых «чемпионах»: выделяем 5-10-15 компаний, где в короткие сроки возможно достижение выручки не менее 1 млрд рублей (это практически перевод стартапов в крепкий средний бизнес), и прежде всего адресно их поддерживаем. И эти «чемпионы» в результате должны заключать крупные контракты на продажу продукции и получать новые, значимые инвестиции».

В рамках кластера ставки делаются на сферу обеспечения безопасности, обработку поверхностей (то, что применяется в металлургии, машиностроении: упрочнение стыков, резьбы, покрытий и так далее), промышленных роботов. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Алексей Навальный
Навальный объявил об участии в президентских выборах
Рекс Тиллерсон
Трамп решил назначить главу ExxonMobil новым госсекретарем
Франсуа Олланд и Ангела Меркель
Меркель и Олланд анонсировали продление санкций против России
Руслан Геремеев (в центре)
Геремеев не явился в суд по делу об убийстве Немцова
Пресс-конференция Н.Савченко
Надежда Савченко вышла из «Батькивщины»
16:11 В Кремле ответили на слова Горбачева о создании нового СССР
15:51 Песков пообещал проверить информацию о присутствии Вагнера в Кремле
15:35 На Гайдаровском форуме – 2017 в РАНХиГС будет представлен доклад Всемирного банка
15:34 Песков ответил на заявление Навального об участии в президентских выборах
15:25 Вселенная теряет темную материю

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Евгений Петров
Евгений Петров
13 декабря 1902 года родился писатель Евгений Петров
15:21 В ООН рассказали о расстреле 82 мирных жителей в Алеппо
14:52 СМИ сообщили об увольнении 12 чеченских военных за отказ ехать в Сирию
14:43 $2,3 млн инвестированы в сколковскую компанию Wallarm
14:43 ЦИК назвал условие регистрации Навального на президентских выборах
14:38 Трамп решил назначить главу ExxonMobil новым госсекретарем
14:19 На аукционе во Франции случайно продали неизвестный рисунок да Винчи
14:10 Меркель и Олланд анонсировали продление санкций против России
13:54 Песков прокомментировал переговоры Савченко с лидерами ЛНР и ДНР‍
13:47 Надежда Савченко вышла из «Батькивщины»
13:39 ЕСПЧ обязал РФ компенсировать Каспарову задержание на «Марше несогласных»
13:09 Опрошенные россияне поверили в стремление Путина улучшить их жизнь
13:05 Счетная палата выявила в регионах неполное расходование дорожных фондов
12:59 Навальный объявил об участии в президентских выборах
12:43 Ущерб Приморью от тайфуна «Лайонрок» оценили в 7 млрд рублей‍
12:39 Геремеев не явился в суд по делу об убийстве Немцова
12:15 Южнокорейские скелетонисты объявили бойкот ЧМ в Сочи
12:09 Путин предъявил журналистам подаренную в Японии собаку
12:02 Гигантский космический взрыв получил новое объяснение
11:51 ФСБ предупредила о подготовке Киевом новых диверсий в Крыму
11:43 Путин объяснил высокий уровень доверия россиян
11:34 Путин посетовал на отсутствие основы для желаемых отношений с Японией
11:21 Видео про отправку в Сирию чеченских солдат спровоцировало возбуждение дела
11:13 Минобр предложил учить школьников «антикоррупционным стандартам поведения»
11:07 «Открытая Россия» обучит 400 кандидатов в муниципальные депутаты в Москве
10:48 При реконструкции центра имени Сербского украли 44 млн рублей
10:20 СМИ узнали о расширении центрального аппарата ЦБ
10:17 SpaceX отложила первый пилотируемый полет к МКС
09:57 Нацразведка США и ФБР не подтвердили данные ЦРУ о российских кибератаках
09:43 Ромни намекнул на отказ Трампа доверить ему пост госсекретаря США
09:37 На задержанных за чтение Конституции в Москве составили протоколы
09:34 Генсек ООН выразил обеспокоенность сообщениями о «зверствах» в Алеппо
09:23 Горбачев допустил создание нового СССР‍
09:15 Минюст предложил обвиняемому в убийстве Немцова компенсацию за отзыв жалобы из ЕСПЧ
09:04 СМИ сообщили о попытке Хорошавина оспорить арест имущества
01:01 Пересчет итогов голосования в Висконсине подтвердил победу Трампа
00:53 Госдеп допустил участие боевиков из Мосула в боях за Пальмиру
00:46 Правящая партия Македонии выиграла парламентские выборы
00:39 ОМОН задержал чтецов Конституции у Белого дома в Москве
00:27 Сирийские войска взяли под контроль восточный Алеппо
00:20 Экс-глава администрации Обамы написала о нем полную критики книгу
00:18 Тимошенко пригрозила исключить Савченко из «Батькивщины»
12.12 23:52 Россия обещала подарить Сербии военные самолеты
12.12 23:47 Роналду получил «Золотой мяч» четвертый раз
12.12 23:26 Новый премьер Италии представил состав кабинета министров
12.12 23:02 Мутко согласился претендовать на место в совете ФИФА
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.