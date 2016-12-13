Иностранные компании готовы инвестировать в Свердловскую область

«Работать здесь комфортно» — таким мнением представители иностранных компаний, уже имеющих производства в Свердловской области, поделились с коллегами, которые еще присматриваются к региону для запуска бизнеса.

8 декабря представители правительства Свердловской области, Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), отраслевых сообществ и иностранные бизнесмены собрались в отеле «Хаятт». Бизнес-мероприятие было посвящено презентации инвестиционных возможностей Свердловской области и приурочена к визиту на Средний Урал делегации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В состав делегации вошли более 40 руководителей зарубежных компаний во главе с генеральным директором АЕВ Франком Шауффом.

В текущем году это уже вторая встреча представителей иностранного бизнеса с властями Свердловской области. Первое большое мероприятие состоялось в сентябре, на нем также обсуждались вопросы ведения иностранного бизнеса в регионе. Тогда мероприятие собрало представителей более 50 фирм и консулов иностранных государств.

В декабрьском бизнес-форуме приняли участие более 200 российских и иностранных компаний. Пои этом кардинально изменился формат – мероприятие проходило в виде коротких сессий-диалогов между бизнесом, органами власти и экспертами, без заранее заготовленных вопросов и программных докладов.

"Мы планируем, что такие встречи бизнеса и власти станут регулярными, - рассказал собравшимся генеральный директор КРСУ Дмитрий Попов. - И это не будет монолог госструктур с заранее проработанными докладами. Мы решили проводить встречи в формате «investor’s talks» - беседы инвесторов. По его мнению, таким образом проще наладить взаимовыгодный диалог между инвесторами и властями. "Так стороны смогут услышать друг друга", - уверен гендиректор КРСУ.

Генеральный директор Дмитрий Попов. / КРСУ

"Визит делегации АЕБ во главе с генеральным директором доктором Франком Шауффом – значимое событие для региона, - продолжил Дмитрий Попов. - Мы говорили об инвестиционном климате, об инфраструктуре и инструментах господдержки, которые область предлагает инвесторам, обсудили конкретные проекты зарубежных компаний, презентовали промышленные площадки и регион в целом".

По мнению Дмитрия Попова, ключевой момент декабрьского события - потенциальные инвесторы смогли напрямую встретиться с представителями местного бизнеса, которые хотят и могут стать партнерами зарубежных компаний в Свердловской области. "Зарубежные предприниматели открыли для себя Свердловскую область и перспективные производственные ниши, смогли установить первые контакты. А откровенный разговор с коллегами и с властью помог им оценить ситуацию и инвестиционные возможности региона", - подчеркнул Дмитрий Попов.

По мнению Франка Шауффа, у АЕВ сложился конструктивный диалог со Свердловской областью. "Ассоциация европейского бизнеса уже не первый год сотрудничает с администрацией региона. Губернатор области, Евгений Владимирович Куйвашев, еще в 2014 году рассказывал членам АЕВ об инвестиционных возможностях региона. Многие компании–члены АЕБ проявили интерес к проектам, а теперь захотели сами посетить регион, чтобы воочию увидеть объекты. Надеемся, что это поможет установлению и продолжению деловых контактов", - прокомментировал встречу Франк Шауфф.

Генеральный директор АЕВ Франк Шауфф. / КРСУ

По его словам, кризис и санкции не стали помехой для ведения бизнеса. "Несмотря на макроэкономические сложности, европейские компании лояльно относятся к российскому рынку, - заявил генеральный директор АЕВ. - Кризисные явления открыли новые бизнес-возможности. На фоне удорожания импорта на российском рынке удешевились производственные процессы. Поэтому иностранный бизнес готов больше инвестировать в проекты в РФ в целом и в Свердловской области в частности. И не только для того, чтобы вывести свой товар на российский рынок, но и с целью экспортировать произведенные здесь товары в другие страны".

Г-н Шауфф сообщил, что уже сегодня есть такие компании, которые 10-20% своей продукции, выпущенной на производственных мощностях, размещенных в РФ, направляют для продажи на рынки других стран.

Свердловская область интересна для инвесторов в первую очередь благодаря своему географическому положению на границе Европы и Азии. Но не только поэтому. "Важную роль для инвесторов играет также производственный потенциал региона и инвестиционный климат, который обеспечивают власти", - подчеркнул Франк Шауфф. В 2016 году Свердловская область значительно улучшила свои показатели в национальном рейтинге АСИ, что, по мнению экспертов, говорит об активной деятельности администрации по повышению инвестпривлекательности.

"Буквально на днях агентство "Эксперт" опубликовало новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. Наша область занимает там 5-е место. Считаю, это достаточно высокий показатель, хотя еще есть куда стремиться", - отметил директор КРСУ Дмитрий Попов.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, посетивший бизнес-форум, заявил, что в регионе есть возможности, которые заинтересуют иностранных инвесторов. "У нас есть уже обкатанные, зарекомендовавшие себя инструменты. Речь идет о преференциях для бизнеса, которые дают особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического развития. В Свердловской области такая зона создана в городе Краснотурьинске, где при участии ВЭБ, правительства Свердловской области и Фонда развития моногородов сейчас активно развивается индустриальный парк "Богословский" (Кстати, на этой площадке появился еще один резидент – компания «Сибэкс – энергетические технологии» будет выпускать там комплектующие для насосов нефтегазовой промышленности. Т.о. «налоговая гавань» Урала уже заполнена почти на 60%) . Работают в регионе и другие индустриальные парки, созданные как с государственным участием, так и частными предпринимателями", - отметил Алексей Орлов.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. / КРСУ

Также вице-губернатор рассказал, что сейчас правительство области обкатывает новый инструмент - специальные инвестиционные контракты (СПИК). Во время бизнес-форума возможности этого инструмента презентовали собравшимся. По планам регионального правительства, при заключении СПИК для инвесторов будут созданы налоговые преференции, в частности установление ставки налога на прибыль на уровне 13,5%, освобождение участников контракта от налога на имущество, приобретённого после заключения СПИК и т.д. Участвовать в таких контрактах смогут инвесторы, решившие освоить выпуск промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ. Кроме того, СПИК можно будет заключить для внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). Минимальный объем инвестиций для СПИК - 300 млн рублей.

"Мы только внедряем этот инструмент в Свердловской области. Но примеры успешного использования СПИК в других регионах есть, так что мы будем изучать практику его применения у наших соседей и на федеральном уровне", - добавил Алексей Орлов.

Чиновник уточнил, что Свердловская область традиционно сильна в машиностроительной, металлургической, химической, фармацевтической отраслях. Территориальная близость к рынку сбыта также делает выгодным создание здесь производств, выпускающих оборудование для нефтегазового сектора и смежных отраслей.

"2017 год объявлен годом экологии, и мы считаем, что современные технологии экологической безопасности и защиты окружающей среды должны также стать перспективным инвестиционным направлением. В этой области региону очень важен опыт европейских компаний. В частности, мы обсуждали эту тему со шведскими предприятиями, они выразили заинтересованность", - прокомментировал Алексей Орлов.

В рамках "Бесед инвесторов", помимо презентации инвестиционных возможностей, представители бизнес-сообщества обсудили также поговорили о том, стоит ли гордиться штампом "Сделано в России" и - как частный вариант - "Сделано на Урале". Компании, создающие свой продукт в регионе и поставляющие его на другие рынки, отмечают, что для зарубежных партнеров нет разницы, в какой стране выпущен продукт - если соблюдаются все технические требования и он соответствует заявленному качеству. "Единственная разница - цена: в случае с местным продуктом она процентов на двадцать дешевле", - прокомментировал Игорь Черноголов, президент компании "Пенетрон".

Также иностранные компании, уже работающие на Урале, поделились своим опытом создания здесь производств. Одним из важнейших преимуществ региона они назвали наличие здесь заинтересованных в развитии бизнес-партнеров. "Здесь работают много профессионалов и настоящих радетелей за свое дело людей, с которыми приятно и выгодно делать бизнес", - подчеркнула Роза Габдуллина, директор представительства ООО "Сименс". Все участники беседы сошлись на том, что развивать бизнес в Свердловской области комфортно - как с точки зрения ресурсов - и производственных, и (что очень важно!) человеческих, профессиональных, и с точки зрения инвестиционных возможностей, которые обеспечивает правительство области.

Свердловская область планирует презентовать инвестиционный потенциал региона на площадке АЕБ в Москве в 2017 году.

По количеству и качеству мероприятий проводимых командой Свердловской области в уходящем году можно с уверенностью сказать, что регион становиться все более заметным для инвесторов. Доброжелательность властей, профессионализм местного института развития, а также традиционно высокий производственный потенциал делают Свердловскую область одним из лидеров привлекательности для иностранных и инорегиональных инвесторов. Что, кстати, и отразил рейтинг «Экперта», поставив область на 5-е место.