СМИ обсуждают развитие событий в Сирии. Некоторые комментаторы пытаются на их основании анализировать российскую стратегию. Другие пишут о перспективах дальнейшего развития.

Вашингтон, пишет Wall Street Journal, пытается расследовать роль России в американских президентских выборах-2016. Между тем, гораздо важнее следить за двойной игрой России в Сирии, считает автор. По его мнению, захват «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Пальмиры и взятие сирийскими правительственными силами Алеппо – это два взаимосвязанных события. Российский президент Владимир Путин долгое время утверждал, что его силы в Сирии борются с джихадистами, прежде всего с ИГ. Однако на самом деле Россия и поддерживаемый ею сирийский президент Башар Асад в основном сосредоточены на борьбе с силами сирийской умеренной оппозиции. Поэтому атака на Алеппо продолжилась, несмотря на перезахват террористами Пальмиры.

ИГ, объясняет автор, - это сейчас гораздо менее серьезная угроза Дамаску, потому что против него выступают американская авиация и курдские боевики. Поэтому сирийское правительство и Россия просто не считают нужным тратить на него время и ресурсы. Показателен, по мнению автора, контраст между безразличием к Пальмире и сосредоточенностью на Алеппо. Этот контраст, считает автор, важен постольку, поскольку он выявляет лицемерие российской стратегии в Сирии.

CNN что то, что «сирийский режим» уже взял под контроль почти всю восточную часть Алеппо, конечно, меняет обстановку затянувшейся гражданской войны. Однако это событие едва ли приведет к ее прекращению. Теперь наступает новая фаза, когда сирийское правительство, возглавляемое Асадом, будет пытаться удержать свои достижения, а его оппоненты сменят тактику и перейдут к партизанской войне. В таких условиях конфликт, конечно, не будет завершен, и пока он не завершится, страна не будет восстанавливаться, а миллионы беженцев не смогут вернуться домой.

Беженцы из Алеппо в госпитале. Иордания, 2016 EU/ECHO/Peter Biro

Повстанцы, напоминает автор, захватили значительную часть Алеппо в 2012 г. Вплоть до лета 2015 г. они были убеждены, что смогут победить Асада. Теперь, после того как Асад получил поддержку от России и Ирана, победа его оппонентов уже не представляется реалистичной перспективой. Однако и ослабление сирийской оппозиции – не подвод рассчитывать на скорое прекращение боевых действий. В этом материале также фигурирует захват Пальмиры ИГ, однако автор из этого делает вывод о том, насколько изменчива расстановка сил в этой войне.

Вероятно, Асад скоро возьмет под контроль главные сирийские города, однако большие области на севере и востоке страны по-прежнему будут оставаться нестабильными. Серьезно рассчитывать на контроль над этими территориями он не может, потому что его силы уже истощены борьбой за Алеппо. В таких условиях политическое решение конфликта невозможно. Асад был несговорчив и в худшие времена, в середине 2015 г. После того как он добился таких успехов, у него в принципе пропала мотивация договариваться.

Между тем, следующим президентом США избран Дональд Трамп, комментирует автор. Если он будет действовать в соответствии со своей предвыборной риторикой, то он будет меньше поддерживать умеренных повстанцев, чем администрация президента США Барака Обамы. В таком случае участь сирийских повстанцев зависит от поддержки их региональных сторонников – Катара, Саудовской Аравии и Турции. Турция при всей своей антипатии к Асаду сейчас пытается наладить отношения с Россией, что делает ее ненадежным партнером для сирийской оппозиции.