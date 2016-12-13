Топ новостей 13 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, Госдеп возглавит кавалер российского ордена Дружбы, а суд приостановил распоряжение Рособрнадзора о заморозке лицензии Европейского университета в Петербурге.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру в выборах президента России в 2018 году. При этом Навальный заявил: «Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной. Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто».

Присоединяйтесь, друзья. Вместе мы устроим настоящие выборы. https://t.co/M0Lj6A5V3K — Alexey Navalny (@navalny) 13 декабря 2016 г.

Выходки Навального отвлекают от заявлений серьезных политиков. "Медведев предложил скорректировать нормативную базу аквакультуры". — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 13 декабря 2016 г.

ВЖУХ!

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(¸.·´ (¸.·'* ☆ И НАВАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ☆” — анатолий протеста (@A_Kapustin) 13 декабря 2016 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «никак» не относятся к решению оппозиционера Алексея Навального баллотироваться на президентских выборах 2018 года.

«Кремль отказался комментировать решение Навального участвовать в президентских выборах».



Стадия первая. Отрицание. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 13 декабря 2016 г.

Президент России В. Путин и Рекс Тиллерсон. / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить госсекретарем США председателя совета директоров и генерального директора нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Тиллерсон возглавляет ExxonMobil с 2006 года. В сентябре 2012 года Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».

Арбитражный суд Москвы приостановил действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщает наш источник в ЕУСПб. Европейский университет в северной столице является одним из ведущих вузов России социально-гуманитарного профиля. Он известен собственной образовательной деятельностью, научной и экспертно-аналитической работой, а также изданиями, выходящими в нем и при его участии.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд объявили, что санкции в отношении России придется продлить. Меркель заявила: «Мы коротко обсудим ситуацию на Украине и медленно продвигающийся минский процесс, поэтому будет необходимо санкции еще раз продлить, хотя мы бы хотели, чтобы прогресс был большим». Олланд, в свою очередь, заявил, что если минские договоренности не будут реализовываться, «мы будем продолжать санкции, хотя это и не вечная формула». Геремеев не явился в суд по делу об убийстве Немцова Экс-командир батальона «Север» внутренних войск МВД России Руслан Геремеев и его племянник Артур Геремеев не явились на допрос в качестве свидетелей по делу об убийстве известного политика Бориса Немцова. Об их допросе ходатайствовали адвокаты семьи Немцова. Также они просили суд вызвать депутата Госдумы Адама Делимханова и его брата, главу батальона «Север» Алибека Делимханова. Суд принял решение вызвать на допрос только Алибека Делимханова, однако он тоже не пришел. Надежда Савченко вышла из «Батькивщины» Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко покинула партию всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко. «Действительно, Надежда Савченко вышла из партии "Батькивщина", это я должен сообщить. Она начала свою личную политическую карьеру. Мы как фракция не можем говорить о не члене нашей партии, о том, что она делает. Действия с нами она не согласовывает», — рассказал парламентарий Иван Крулько (фракция «Батькивщина»). Горбачев допустил создание нового СССР‍ Первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченном к 25-й годовщине распада Советского Союза, допустил восстановление союзного государства в прежних границах: «Советского Союза — нет, а Союза — да». «В прежних границах и с тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый Союз может быть».

Горбачев допустил создание нового Союза в границах бывшего СССР



В границах Московской области. Так вижу. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 декабря 2016 г.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему социологические опросы фиксируют высокий уровень доверия россиян главе государства: «Люди видят мое стремление к тому, чтобы Россия чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше».

28% россиян считают, что Путин хорошо управляет страной, а 39% верят, что будет управлять ещё лучше.



ОК pic.twitter.com/gUewsowAHd — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 декабря 2016 г.

Лиц, задержанных в Москве в ходе несанкционированной акции по случаю Дня Конституции, отпустили из отдела полиции после составления протоколов. Задержанным вменили нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ – нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Отмечается, что задержанным не вручили копии протоколов, сотрудники полиции предложили вернуться за ними позднее.