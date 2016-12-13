ЕУСПб возвращается за парту

Мы публикуем официальный комментарий Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Сегодня Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство Европейского университета о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия распоряжения Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии ЕУСПб на ведение образовательной деятельности. Это решение суда позволит университету вернуться к нормальной работе до рассмотрения по существу иска об оспаривании предписания Рособрнадзора от 16.09.2016.

Это первый успешный шаг по нахождению юридического решения, хотя и временного, но согласующегося с поручением Президента Правительству и дающего возможность Европейскому университету в Санкт-Петербурге продолжить образовательную деятельность.

События последней недели показывают, что отменить излишне жесткое и, на наш взгляд, необоснованное решение оказывается гораздо труднее, чем изначально принять его. Тем не менее, мы надеемся на то, что будет найдено окончательное решение, и здравый смысл поможет разрешить формально-юридическую коллизию. Мы призываем всех официальных лиц, задействованных в разрешении ситуации с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, как можно скорее вернуться на позицию здравого смысла.

Учебная деятельность в университете на данный момент приостановлена, студенты получили уведомление в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования». Однако научная и научно-просветительская работа в Европейском университете в Санкт-Петербурге продолжается в обычном режиме.

Независимо от исхода истории с нашим университетом она должна стать поводом задуматься о том, что это не проблема одного отдельно взятого образовательного учреждения, а системная проблема, с которой сталкивается наше общество в разных областях и на разных уровнях. Ситуация с Европейским университетом в Санкт-Петербурге отражает общий кризис контрольно-надзорной деятельности, ее ориентацию исключительно на формальную сторону работы организаций, отчуждение от содержательных аспектов и публичного интереса.

Университет – это не бизнес и не политика, это научное и учебное заведение, которое служит обществу в целом, удерживая и накапливая интеллектуальный потенциал и передавая его следующим поколениям. Автономия университетов и университетское самоуправление – старая европейская традиция, в которой заложено признание важности этого общественного института. В счастливом будущем, где расцветут все цветы, университеты смогут сами выдавать свои степени, ценность которых будет определяться не государственным образцом бумаги, на которой напечатаны выдаваемые дипломы, а репутацией университета, сами определять, чему и как учить студентов, а студенты сами будут делать выбор, где и зачем учиться. Но пока это будущее не наступило, государство не готово сбросить с себя ненужный груз избыточных контрольных функций, дотошного администрирования.

13.12.2016

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