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14 декабря 2016, 14:35
Курилы Россия США Япония
Александр Габуев

«Эта часть сделки по России с Японией не состоится»

Курильские острова. Итуруп и вулкан Богдана Хмельницкого
Курильские острова. Итуруп и вулкан Богдана Хмельницкого
Олег Климов/Коммерсантъ

Не исключено размещение американских военных баз на двух островах Южных Курил, если те будут переданы Японии. Об этом, как сообщает газета Asahi со ссылкой на источник в правительстве Японии, во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве​ заявил Сетаро Яти, глава Совета безопасности Японии.

Издание также указало, что заявление было «совершенно естественным», так как «при установлении на островах японского суверенитета они автоматически начинают попадать под договор о гарантиях безопасности между США и Японией».

Это высказывание, тем не менее, привлекло к себе внимание российской прессы, тем более, что бывший премьер-министр Японии Есиро Мори 13 декабря заявил, что размещение американских военных баз на Южных Курилах при их передаче Японии полностью исключена.

«Когда-то президент [России Владимир] Путин спросил меня: если произойдет передача четырех островов, будут ли размещены там американские военные базы. Я ответил, что это просто невозможно», – приводит информационное агентство ТАСС слова Мори, отметившего, что хотя альянс с США очень важен для Токио, «держать курс только в сторону США мы не должны».

 
Ёсиро Мори и Владимир Путин. 2013
kremlin.ru

Размещение американских военных баз на островах гряды Хабомаи в случае передачи их Россией Японии маловероятно. Такое мнение в беседе с  высказал Александр  Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги, комментируя ситуацию. В то же время, по его оценке, маловероятным является и само достижение

«Мне кажется, что военно-политическое размещение американских военных баз на Курильских островах маловероятно. Во-первых, надо еще посмотреть, что там вообще можно разместить, учитывая их небольшую площадь. Хабомаи – это вообще маленькая гряда. Кроме того, США в последнее время говорят, скорее, о возможности сократить развернутые наземные силы и наращивать флот. Это то, о чем Трамп говорил публично. Вряд ли США захотят размещать там что-то в пику России.

Во-вторых, какую это вообще может нести военную угрозу России, я не представляю, учитывая, что там действует мощный, по крайней мере в подводной своей части, Тихоокеанский флот. Россия – ядерная держава, и вряд ли кто-то в здравом уме и трезвой памяти думает на Россию нападать. Так что не думаю, будто тут вообще есть какая-то опасность – это вопрос чисто символический.

 
Военнослужащие российской армии на аэродроме острова Итуруп. Июнь 2016
Павел Кассин/Коммерсантъ

Нодля Японии, если ей возвращаются два острова, важен еще один момент. Если вам возвращаются острова, значит, у вас над ними есть полный суверенитет. Обставить суверенитет условиями наподобие «вот вам вернулась какая-то территория, но вы там, пожалуйста, ничего не размещайте» значит сделать его ограниченным, чего японская сторона признать никак не может.

Просто потому, что если, допустим, она согласится взять два острова в обмен на мирный договор и постарается японской публике объяснить, что два больших острова Япония не получит никогда (я очень слабо верю в то, что такой размен сейчас возможен, мне кажется, что для этого неподходящие условия), да еще и обставит это оговорками «знаете, нам эти два острова вернули, но вроде как и не совсем вернули, потому что делать мы на них кое-чего не можем, а можем только делать то, на что согласится Россия», то это будет странно. Вряд ли такой размен будет приемлем для какого-либо японского кабинета. Поэтому я думаю, что эта часть российско-японской сделки не состоится.

Представьте себе, например, что Россия присоединила Крым, но не стал размещать там никаких дополнительных сил и так далее – потому что «вроде как он наш, но и вроде как украинский». Это совершенно невозможная ситуация, верно? Понятно, что и Япония по тем же причинам на такую же ситуацию с Курилами никогда не согласится», – сказал Александр  Габуев.

Описывая ситуацию с гипотетически возможным размещением американских военных баз на Курильских островах в случае передачи их Японии уже с точки зрения выгоды России и США, он отметил, что и для Вашингтона и Москвы она не выглядит многообещающей.

 
Сётаро Яти с представителями Пентагона. 2015
Sean Hurt / United States government work

«Я не понимаю, зачем это нам, какой практический смысл для России в том, чтобы выставлять такое условие о неразмещении американских военных баз.

И нет, скорее всего, американцы там не появятся. Просто потому, что у них масса других задач в регионе – и там размещена масса других баз в гораздо более пригодных для этого местах. Вряд ли американцы спят и видят, как окружить Россию плавучими военными базами, натыкать их всюду, чтобы только Россия плохо спала. Вряд ли американские политики вообще об этом думают – у них есть масса других возможностей военного сдерживания», – объяснил эксперт.

Говоря о том, может ли Россия вообще решиться на передачу островов Японии, учитывая все обстоятельства, Габуев отметил, что при определенных условиях России это все же интересно.

«Мне кажется, что Россия была бы готова передать Японии эти два небольших острова в обмен на мирный договор и окончательное закрытие вопроса по двум большим островам. Но я не думаю, что сейчас японское правительство и японская публика готовы к тому, чтобы отказаться от притязаний на два больших острова.

Да, в Японии все – рациональные люди и понимают, что они этих островов не увидят никогда, пока Россия является сильной, целостной ядерной державой. Если бы Россия разваливалась, это была бы другая история, появлялся бы какой-то шанс. Поскольку этого пока не просматривается ни в какой перспективе, они понимают, что островов не увидят. Но по внутренним соображениям принять этот факт им невозможно.

 
Вид острова Кунашир (на горизонте) с горного перевала. Полуостров Сиретоко
Wikimedia Commons

Япония спокойно жила и без этих островов, сохраняя территориальные требования, проживет и дальше без них. Но отказаться от части того, что они считают своим и несправедливо Россией украденным после Второй мировой войны, означает серьезное изменение в политике исторической памяти. Я не думаю, что в Японии сейчас существует какой-то консенсус на этот счет. Ровно поэтому я не очень ожидаю достижения каких-то прорывных договоренностей и буду очень сильно удивлен, если этот вопрос в ходе визита Сетаро Яти удастся решить», – сказал Александр Габуев.

Он добавил, что чисто теоретически договоренность относительно ограниченного суверенитета возможна: «Это уж как стороны договорятся, юридически возможно что угодно зафиксировать. Все упирается в вопрос приемлемости для сторон. Формально, можно было бы, наверное, договориться о демилитализованной зоне или чем-то еще». Сами же заявления представителя Совбеза Японии означают просто констатацию существующего положения дел и не являются чем-либо иным, считает эксперт.

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