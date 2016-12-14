Президент «М.Видео» Александр Тынкован и его партнеры Павел Бреев и Михаил Тынкован договорились с группой «Сафмар» Михаила Гуцирева о продаже 57,7% акций крупнейшей розничной сети бытовой техники и электроники в России. Сумма сделки составляет 1,26 миллиарда долларов. Гуцирев готов приобрести 100% акций ретейлера.

Согласно пресс-релизу, «Сафмар» приобретает 100% кипрской Svece Limited, принадлежащей Тынковану и его партнерам, которая владеет 57,7% уставного капитала «М.Видео». В соответствии с договором цена составляет 7 долларов за одну акцию «М.Видео». Общий акционерный капитал ретейлера разделен на 180 млн бумаг.

В пресс-релизе отмечается также, что «Сафмар» предложит миноритарным акционерам «М.Видео» приобрести их акции по той же цене в 7 долларов. Это обязательное условие сделки. «Сделка будет закрыта при условии получения всех необходимых разрешений и согласований регулирующих органов», — говорится в сообщении.

Заявка на одобрение сделки была отправлена в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сегодня, рассказал РБК Александр Тынкован. На данный момент антимонопольный регулятор сделку еще не рассмотрел. Источники издания, близкие к сторонам сделки, полагают, что ФАС может одобрить ее с некоторыми ограничениями, поскольку совокупная доля трех ретейлеров, которые находятся «в периметре» «Сафмар», уже превышают 30%.

О планах группы «Сафмар» по дальнейшей консолидации активов в сфере электроники Александр Тынкован не осведомлен. Этот вопрос, по его словам, «будет решать новый акционер» после закрытия сделки.

Михаил Гуцериев. / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Источник ТАСС, знакомый с условиями соглашения, подтвердил, что Гуцериев готов приобрести все 100% акций «М.Видео». Менеджмент сохранит управление над ретейлером после сделки. Тынкован и другие акционеры останутся в совете директоров.

«За более чем 20 лет с момента как я основал «М.Видео», наша компания прошла путь от маленького магазина до крупнейшей компании в своем секторе. Но еще более важно то, что мы создали высокоэффективную систему управления, которая принесет «М.Видео» устойчивый рост в будущем. Компания готова к достижению новых и амбициозных целей, а свежие инвестиции и новый акционер помогут ей продвинуться на новый уровень», — заявил Александр Тынкован.

Михаил Гуцериев, в свою очередь, назвал «М.Видео» одной из наиболее выдающихся компаний в отрасли. На ее основе группа «Сафмар» будет развивать свой бизнес в секторе непродовольственной розницы.

На прошлой недели инвесторы, связанные с Гуцериевым, закрыли сделку по приобретению другой крупной сети электроники и товаров для дома — «Эльдорадо». Чешские PPF и Emma Capital продали 100% этого ретейлера. Основным бенефициаром сети стал Гуцериев. Осенью под контроль структур Гуцериева перешел еще один продавец электроники — «Техносила». Эта компания юридически пока не входит в финансовую группу «Сафмар», сообщал ТАСС источник, близкий к группе. Собеседник «Ведомостей», знакомый с планами новых владельцев «Эльдорадо», говорил, что они рассматривают интеграцию сети с «Техносилой».

Покупатель в салене электроники "Эльдорадо". / Максим Поляков/Коммерсантъ

«М.Видео» — крупнейшая по объемам продаж сеть розничных магазинов бытовой техники и электроники. Она работает в России с 1993 года. В сеть входят почти 400 магазинов в 162 городах страны. На фоне новостей о сделке стоимость акций «М.Видео» на Московской бирже за несколько часов выросла на 10,32%.