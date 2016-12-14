Битва монополий

Российская и украинская газовые монополии продолжают судиться. Арбитраж в Стокгольме рассматривает встречные иски «Нафтогаза Украины» и «Газпрома». «Нафтогаз» требует компенсации за то, что Украина, как утверждается, покупала российский газ по завышенной цене. Также украинская сторона требует денег за снижение объемов транзита.

«Газпром» же добивается через суд возмещения долга за поставленные, но неоплаченные объемы газа в Донбасс, а также выплату штрафов по пункту договора «бери или плати», согласно которому «Нафтогаз» обязался оплатить определенные объемы, независимо от того, сколько газа было заказано в действительности.

«Нафтогаз» требует 28,3 млрд долларов, из них 6,8 млрд — штраф, присужденный «Газпрому» украинскими антимонопольщиками. Российская сторона, в свою очередь, добивается от «Нафтогаза» выплаты 38,7 млрд долларов.

Как заявил в эфире украинского «24 канала» глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, 38 млрд долларов являются для компании неподъемной суммой.

Газоизмерительная станция "Суджа" на российско-украинской границе gazprom.ru

На случай проигрыша, цитирует Коболева ТАСС, у монополии есть «план Б». Чиновник однако не стал раскрывать, в чем он заключается, добавив лишь, что в такой ситуации «государство не может выступать гарантом» по претензиям «Газпрома».

При этом Коболев добавил, что в «Нафтогазе» готовы вести переговоры о продаже национальной газотранспортной системы, однако сомневаются, что из-за планов «Газпрома» систему кто-нибудь купит.

«Мы сомневаемся, что в данный момент времени, учитывая риски "Северного потока", "Турецкого потока", риски отношений с "Газпромом", какой-либо рациональный покупатель будет готов заплатить ту цену, в которую мы оцениваем нашу систему», — отметил глава компании, сообщив, что на Украине собственную ГТС оценивают в 30 млрд долларов.

Ранее Коболев заявлял, что в случае полного прекращения транзита российского газа в Европу стоимость ГТС Украины снизится в пять раз, то есть, исходя из его же оценки, — до 6 млрд долларов.

Андрей Коболев и Алексей Миллер. 2014 gazprom.ru

Нынешний процесс в Стокгольме длится с сентября 2016-го. Претензии украинских антимонопольщиков появились весной 2015 года, когда тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины постановил, что «Газпром» в 2009-2015 годах на треть снижал транзит газа через украинскую территорию, нарушая контракт.

«Нафтогаз», как говорилось в решении, рассчитывал цену транспортировки, исходя из того, что через ГТС пройдет не менее 110 млрд кубометров в год, иначе эта цена не покрывает затраты.

Поэтому, сообщили в компании, Украина с 1 января 2016 года вдвое повысила стоимость транспортировки — с 2,7 до 4,6 доллара за тысячу кубометров на 100 км.

Антимонопольный комитет обязал «Газпром» выплатить штраф в 3,4 млрд долларов. За невыплату этой суммы была начислена пеня в таком же размере.

Хозяйственный суд Киева, а вслед за ним и Высший хозяйственный суд Украины встали на сторону антимонопольщиков, подтвердив претензии к «Газпрому» на 6,8 млрд долларов.

При этом бросалось в глаза, что штраф в 3,4 млрд долларов примерно равен сумме долга по кредиту, который Россия выдала Украине в конце 2013 года. Речь идет о долге в 3 млрд долларов и процентам по нему. Украина в итоге объявила бессрочный мораторий на возврат этих денег.

Что касается пункта «бери или плати», то он был включен в контракт купли-продажи газа от 19 января 2009 года. Его подписывала тогдашний премьер Украины Юлия Тимошенко. В 2011 году, во время президентства Виктора Януковича, она была приговорена к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании этого договора.

Во время украинской революции в феврале 2014-го Тимошенко вышла на свободу, а через несколько дней была полностью оправдана судом.

Принцип «бери или плати» был одним из весомых аргументов «Газпрома» на последующих переговорах. При этом российская корпорация по завершении переговоров неизменно отказывалась требовать с Украины штраф по этому пункту.