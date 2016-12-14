Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 декабря 2016, среда, 19:21
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
14 декабря 2016, 17:18
«Газпром» «Нафтогаз Украины» суды Украина Швеция

Битва монополий

Стокгольм
Стокгольм
Aditya Karnad

Российская и украинская газовые монополии продолжают судиться. Арбитраж в Стокгольме рассматривает встречные иски «Нафтогаза Украины» и «Газпрома». «Нафтогаз» требует компенсации за то, что Украина, как утверждается, покупала российский газ по завышенной цене. Также украинская сторона требует денег за снижение объемов транзита.

«Газпром» же добивается через суд возмещения долга за поставленные, но неоплаченные объемы газа в Донбасс, а также выплату штрафов по пункту договора «бери или плати», согласно которому «Нафтогаз» обязался оплатить определенные объемы, независимо от того, сколько газа было заказано в действительности.

«Нафтогаз» требует 28,3 млрд долларов, из них 6,8 млрд — штраф, присужденный «Газпрому» украинскими антимонопольщиками. Российская сторона, в свою очередь, добивается от «Нафтогаза» выплаты 38,7 млрд долларов.

Как заявил в эфире украинского «24 канала» глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, 38 млрд долларов являются для компании неподъемной суммой.

 
Газоизмерительная станция "Суджа" на российско-украинской границе
gazprom.ru

 На случай проигрыша, цитирует Коболева ТАСС, у монополии есть «план Б». Чиновник однако не стал раскрывать, в чем он заключается, добавив лишь, что в такой ситуации «государство не может выступать гарантом» по претензиям «Газпрома».

При этом Коболев добавил, что в «Нафтогазе» готовы вести переговоры о продаже национальной газотранспортной системы, однако сомневаются, что из-за планов «Газпрома» систему кто-нибудь купит.

«Мы сомневаемся, что в данный момент времени, учитывая риски "Северного потока", "Турецкого потока", риски отношений с "Газпромом", какой-либо рациональный покупатель будет готов заплатить ту цену, в которую мы оцениваем нашу систему», — отметил глава компании, сообщив, что на Украине собственную ГТС оценивают в 30 млрд долларов.

Ранее Коболев заявлял, что в случае полного прекращения транзита российского газа в Европу стоимость ГТС Украины снизится в пять раз, то есть, исходя из его же оценки, — до 6 млрд долларов.

 
Андрей Коболев и Алексей Миллер. 2014
gazprom.ru

Нынешний процесс в Стокгольме длится с сентября 2016-го. Претензии украинских антимонопольщиков появились весной 2015 года, когда тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины постановил, что «Газпром» в 2009-2015 годах на треть снижал транзит газа через украинскую территорию, нарушая контракт.

«Нафтогаз», как говорилось в решении, рассчитывал цену транспортировки, исходя из того, что через ГТС пройдет не менее 110 млрд кубометров в год, иначе эта цена не покрывает затраты.

Поэтому, сообщили в компании, Украина с 1 января 2016 года вдвое повысила стоимость транспортировки — с 2,7 до 4,6 доллара за тысячу кубометров на 100 км.
Антимонопольный комитет обязал «Газпром» выплатить штраф в 3,4 млрд долларов. За невыплату этой суммы была начислена пеня в таком же размере.

Хозяйственный суд Киева, а вслед за ним и Высший хозяйственный суд Украины встали на сторону антимонопольщиков, подтвердив претензии к «Газпрому» на 6,8 млрд долларов.

При этом бросалось в глаза, что штраф в 3,4 млрд долларов примерно равен сумме долга по кредиту, который Россия выдала Украине в конце 2013 года. Речь идет о долге в 3 млрд долларов и процентам по нему. Украина в итоге объявила бессрочный мораторий на возврат этих денег.

Что касается пункта «бери или плати», то он был включен в контракт купли-продажи газа от 19 января 2009 года. Его подписывала тогдашний премьер Украины Юлия Тимошенко. В 2011 году, во время президентства Виктора Януковича, она была приговорена к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании этого договора.

Во время украинской революции в феврале 2014-го Тимошенко вышла на свободу, а через несколько дней была полностью оправдана судом.

Принцип «бери или плати» был одним из весомых аргументов «Газпрома» на последующих переговорах. При этом российская корпорация по завершении переговоров неизменно отказывалась требовать с Украины штраф по этому пункту.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Курильские острова
Кремль прокомментировал данные о базах США на Курилах
Хиллари Клинтон
Опечатка помогла хакерам взломать Демпартию США
ФАС России
ФАС изучит сделку по покупке «М.Видео» Гуцериевым
Елена Гагарина
Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине
Владимир Путин, Сергей Иванов и Дмитрий Медведев в Центре Б.Н.Ельцина.
Глава Координационного центра мусульман призвал взорвать «Ельцин Центр»
19:07 Основатель Tesla и SpaceX вошел в экспертный совет при Трампе
18:59 Forbes в четвертый раз назвал Путина самым влиятельным
18:50 Суд продлил арест Шакро Молодому до 15 марта
18:38 Суд не принял иск арестованного офицера СК к телеканалу
18:35 Учитель ответил на критику Московского патриархата в адрес «Матильды»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Зинаида Волконская
Орест Кипренский. Портрет Зинаиды Александровны Волконской. 1830
14 декабря 1789 года родилась княгиня Зинаида Волконская, хозяйка литературного салона
18:19 Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине
18:15 Россия не станет бойкотировать перенесенный из Сочи ЧМ по бобслею
18:00 Life принял диспансеризацию Захаровой за помещение в клинику
17:55 Дума отказалась заслушать доклад Мединского
17:46 Опечатка помогла хакерам взломать Демпартию США
17:40 В Москве ребенок выжил после падения с 16-го этажа
17:24 Prime Video от Amazon начал работать в России
17:19 Украина заплатит 110 тысяч евро за хранение золота скифов в Голландии
17:04 Мутко не увидел предпосылок для переноса ЧМ-2018 из России
16:45 В России выбрали спортсмена года
16:35 Суд над диссидентом Буковским перенесли из-за его пневмонии
16:21 Бывшим владельцам «М.Видео» запретили запускать аналогичные проекты
16:11 Министр сельского хозяйства предложил рекламировать российское вино по ночам
16:01 Члены ИГ частично признали вину в подготовке теракта в Москве
15:41 Пени по налогу на имущество физлиц в Москве начнут начислять с 1 мая
15:41 Россия потребует компенсации за отмену ЧМ по скелетону
15:24 МЭР предрек стабильный курс рубля в 2017 году
15:17 Большой мозг полезен самкам благородного оленя
15:03 В аэропорту Токио журналистов из РФ не пустили на рейс
15:03 В 2016 году в мире погибло рекордное число журналистов за десятилетие
14:42 Дума запретила чиновникам владеть зарубежными активами через бывших супругов
14:24 Google рассказал о самых популярных запросах этого года
14:22 Росстат зафиксировал рост цен на продукты в кризис на 27%
14:05 Глава Координационного центра мусульман призвал взорвать «Ельцин Центр»
14:04 Шесть клонированных лошадей помогли выиграть матч в поло
13:44 СМИ узнали о блокировке гостелеканала КНДР на YouTube
13:44 В Кремле назвали политизированным перенос ЧМ по бобслею из Сочи
13:29 ЕС задумался над продлением антироссийских санкций на полгода
13:12 ФАС изучит сделку по покупке «М.Видео» Гуцериевым
13:11 Глава ЕК призвал завершить процесс отмена виз с Украиной и Грузией
13:03 Россельхознадзор частично разрешил ввоз картофеля из Египта
12:51 Кремль нашел объяснение «страшилкам» о России
12:43 Суд Амстердама отказался возвращать в Крым золото скифов
12:32 Песков усомнился в улучшении отношений РФ и США при Тиллерсоне
12:29 Кремль прокомментировал данные о базах США на Курилах
12:15 Первый президент Украины поделился мыслями о ликвидации РФ
12:14 Мосгорсуд отменил взыскание 16 млн рублей с фигурантов дела «Кировлеса»
12:07 В Греции нашли неизвестный древний город
12:04 Боевики попытались вырваться из Алеппо
11:59 Совфед определился с приоритетами международного сотрудничества
11:42 Гуцериев купит «М.Видео»
11:39 Бывший фигурант «болотного дела» арестован по делу об убийстве
11:35 ЛДПР предложила отпраздновать Рождество через неделю
11:15 В Донецке сообщили об обстреле автобуса украинскими военными
11:14 В Петергофе умер режиссер-некрореалист Евгений Юфит
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.