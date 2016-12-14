Минэкономразвития разработало план повышения темпов роста экономики, который заменяет антикризисный план на 2017 год, но пока не содержит мер по ускорению роста. План предусматривает 200 миллиардов рублей расходов Минфина на поддержку регионов и 179 миллиардов рублей на работу «проектного офиса. Как отмечает «Коммерсантъ», это первый программный документ, отправленный новым министром экономики Максимом Орешкиным в Белый дом.

«Ведомости», ознакомившись с планом, сообщают, что его общая стоимость составляет 488 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы предназначена на приоритетные проекты правительства и бюджетные кредиты регионам. Она уже вписана в бюджет 2017-2019 гг. Еще 109 миллиардов на поддержку отраслей предлагается найти ко II кварталу следующего года.

План состоит из четырех разделов: приоритетные проекты правительства, стабильное развитие на рынке труда, поддержка отраслей экономики и сбалансированное региональное развитие. На мероприятия по отраслевой поддержке, предложенные Минпромторгом и Минтрансом, планируется потратить чуть менее 100 миллиардов рублей, отмечает «Коммерсантъ». Это — субсидии для предприятий транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, докапитализация фонда промышленности, легкой промышленности и др.

План продлевает также меры поддержки отраслей, действовавшие в 2016 году. Разница в том, что в течение года планируется отказаться от практики разовых решений в пользу долгосрочной стратегии развития отраслей.

Замминистра экономического развития Олег Фомичев говорил, что на последнем этапе было решено исключить из плана институциональные меры поддержки экономического роста. Они должны быть подготовлены к маю 2017 года, но в правительстве хотели бы их увидеть раньше. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал к марту представить проект социально-экономического развития на 2018-2025 годы, который должен вывести Россию на темпы роста выше среднемировых.

Минэкономразвития хочет перехватить подготовку реально работающих отраслевых стратегий, за которые отвечают профильные министерства, сказал «Ведомостям» высокопоставленный чиновник. По мнению Натальи Орловой из Альфа-банка, не важно, кто будет автором «экономических реформ», поскольку реальные структурные изменения экономики представляются крайне маловероятными.

Заседание Правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий government.ru

Владимир Тихомиров из БКС полагает, что политические и экономические настроения будут формировать приближающиеся выборы. Именно от них будут зависеть сроки важных экономических реформ. По мнению Тихомирова, большинство противоречивых или политически неоднозначных реформ будут продвигаться Кремлем в начале 2019 года.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2017 году экономика вырастет на 0,6%, но, как отметил федеральный чиновник в беседе с «Ведомостями», любой прогресс в бюджетной и монетарной политике без устойчивого экономического роста будет девальвирован перераспределительной политикой.

Мировой опыт показывает, что увеличение расходов при низком качестве государства практически ничего не дает для прироста, добавил руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. По его словам, деньги работают только в правильно созданной экономической среде, где рыночные механизмы работают, а ресурсы государства распределяются прозрачно. Чтобы заставить деньги успешно работать на российскую экономику их нужно не распределять, а привлекать, то есть создавать для них идеальные условия, констатирует Гурвич.