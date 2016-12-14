Видео дня. Собака Путина облаяла японцев

В сети опубликовано видео вчерашней встречи президента России Владимира Путина с японскими журналистами, на которой российский лидер показал им свою собаку Юмэ.

При входе в зал с журналистами собака породы акита-ину облаяла присутствовавших. На видео заметно , что корреспонденты телекомпании «Ниппон» и газеты «Иомиури» напряженно улыбаются, а Путин с довольным видом прикармливает питомца.

«Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам ее представил — она в отличной форме», — пошутил впоследствии президент. Журналисты сознались, что знакомство с псом их немного напугало.

«Правильно испугались, потому что она строгая собака», — снова пошутил Путин.

Стоит отметить, что Юмэ подарили президенту в 2012 году власти японской префектуры Акита.