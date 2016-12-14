Американская аналитическая организация «Совет по международным отношениям» (Council on Foreign Relations, CFR) опубликовала свой ежегодный отчет о потенциальных угрозах безопасности США в 2017 г. Многие риски, о которых говорилось в прошлогоднем отчете, говорится во введении, актуальны и в этом – а именно, двадцать одна угроза из тридцати, о которых шла речь год назад. Некоторые также перешли в разряд более актуальных. В частности, в число особо серьезных проблем аналитики перевели риск конфронтации между http://polit.ru/article/2016/12/14/putin_dog/

Релевантность выкладок в этих отчетах оценивается с двух точек зрения: степень возможного влияния на интересы США (высокая, умеренная, низкая) и вероятность (с теми же тремя градациями). По этим двум шкалам оценивается уровень угрозы – первый (наиболее серьезный), второй (средний) и третий (низкий):

График отношения вероятностей.

К угрозам первого уровня (со средней вероятностью и высокой степенью влияния) в нынешнем отчете отнесли следующие:

Развертывание систем противоракетной обороны США. / flickr.com

1. Преднамеренная или ненамеренная военная конфронтация между Россией и участниками НАТО, проистекающая из действий России в Восточной Европе.

2. Серьезный кризис в Северной Корее, вызванный испытаниями межконтинентальных баллистических ракет, военными провокациями или политической нестабильностью.

3. Разрушительные кибератаки на ключевую американскую инфраструктуру.

4. Теракты с большим числом жертв в США или в странах-союзницах, организованные внешними или местными террористами.

К угрозам того же уровня, но с высокой вероятностью при умеренном влиянии относят:

1. Рост нестабильности в Афганистане, вызванный усилением «Талибана» и возможным государственным переворотом.

2. Усиление столкновений между турецкими властями и различными курдскими группировками как в самой Турции, так и вне ее.

3. Обострение гражданского конфликта в Сирии в результате увеличения внешней поддержки противостоящим сторонам.

В прошлогоднем отчете с прогнозами на 2016 г. главными угрозами были, в частности, обострение гражданской войны в Сирии, теракты в США и странах-союзницах, кибератаки, кризис в Северной Корее, политическая нестабильность в странах ЕС по итогам миграционного кризиса. Можно также отметить, что Россия в числе главных, с точки зрения CFR, угроз появилась в топе впервые за последние шесть лет. В прогнозах от 2014 г. (на 2015 г.) фигурировала Украина («обострение вооруженного конфликта на востоке Украины»), но России не было.

Чуть раньше CFR публиковал расшифровку своего мероприятия, на котором американские эксперты рассуждали о состоянии российско-американских отношений, в том числе «сотрудничество по стратегическим инициативам в Сирии, противоречия вокруг продолжающегося украинского конфликта, экспансия Североатлантического альянса после холодной войны и недавние обвинения России в спонсировании кибератак». Мероприятие проходило в конце октября, то есть еще до президентских выборов в США.

Солдаты НАТО на учениях в странах Балтийского регионаа. / NATO

Один из участников дискуссии (Стивен Коэн из Нью-йоркского университета) выразил настороженность в связи с присутствием в кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон характерной риторики маккартизма. По мнению Коэна, это плохой признак, потому что возрождение маккартизма не будет способствовать выстраиванию рационального подхода к отношениям с Россией, а только осложнит эти отношения. Также Коэн посетовал на то, что его любимые колумнисты, которые прежде всегда ему нравились, теперь вдруг единодушно заговорили в том же узнаваемом тенденциозном ключе, что может привести к возрождению культуры холодной войны, а выйти из этой парадигмы очень трудно.