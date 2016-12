Топ новостей 14 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о возможном размещении американских баз на Южных Курилах, компания Михаила Гуцериева купила «М.Видео», а суд Амстердама отказался вернуть крымским музеям скифское золото.

Глава национального совета безопасности Японии мог обсудить с секретарем Совбеза России разрешение США разместить военные базы на двух островах Южных Курил. Это положение прописано в Совместной декларации от 1956 года. Кремль заявил, что при обсуждении с Токио этого вопроса придется учитывать обязательства перед союзниками.

Эксперты по внешней политике в докладе Совета по международным отношениям назвали главной угрозой для США в 2017 году конфронтацию между Россией и членами НАТО. В рейтинг также попали напряженность на Корейском полуострове, кибератаки на критически важную инфраструктуру США и террористические атаки с массовыми жертвами.

Войска Асада отбили попытку атаки боевиков в Алеппо, в тот момент, когда некоторых из них планировалось вывезти на автобусах через коридор в квартале Салах-Ад-Дин. Глава Сирии уверен, что и нападение террористов на Пальмиру призвано остановить армию под Алеппо. Как заявили в МИД РФ, обсуждение ситуации по Сирии с США тормозится Штатами и напоминает «беспочвенные посиделки».

Russian base in #Palmyra , apparently wasn't destroyed? Whole lot of small arms/ammo. pic.twitter.com/MF5dFoOy5e

Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на резкое улучшение российско-американских отношений после назначения на госсекретарем США Рекса Тиллерсона. Однако Кремль рассчитывает на больший конструктивизм в диалоге между странами. Между тем СМИ сообщили о том, что ключевую роль в назначении Тиллерсона сыграла экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

Rex Tillerson's Wikipedia page was edited overnight. What was removed? His award of the Russian Order of Friendship. #Russia #Tillerson pic.twitter.com/2MkJJiFMkp