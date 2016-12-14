Топ новостей 14 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о возможном размещении американских баз на Южных Курилах, компания Михаила Гуцериева купила «М.Видео», а суд Амстердама отказался вернуть крымским музеям скифское золото.

Глава национального совета безопасности Японии мог обсудить с секретарем Совбеза России разрешение США разместить военные базы на двух островах Южных Курил. Это положение прописано в Совместной декларации от 1956 года. Кремль заявил, что при обсуждении с Токио этого вопроса придется учитывать обязательства перед союзниками.

Надо твердо сказать нашим уважаемым японским партнерам: "Дорогие друзья, забудьте о Южных Курилах НАВСЕГДА! Это неотъемлемая часть России!" — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 14 декабря 2016 г.

Россия разместит на Курилах свои овощебазы pic.twitter.com/1EYQe9BE9l — недруги за бугром (@Lndcalling) 14 декабря 2016 г.

Запуск ракеты "Калибр".

Эксперты по внешней политике в докладе Совета по международным отношениям назвали главной угрозой для США в 2017 году конфронтацию между Россией и членами НАТО. В рейтинг также попали напряженность на Корейском полуострове, кибератаки на критически важную инфраструктуру США и террористические атаки с массовыми жертвами.

Войска Асада отбили попытку атаки боевиков в Алеппо, в тот момент, когда некоторых из них планировалось вывезти на автобусах через коридор в квартале Салах-Ад-Дин. Глава Сирии уверен, что и нападение террористов на Пальмиру призвано остановить армию под Алеппо. Как заявили в МИД РФ, обсуждение ситуации по Сирии с США тормозится Штатами и напоминает «беспочвенные посиделки».

Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на резкое улучшение российско-американских отношений после назначения на госсекретарем США Рекса Тиллерсона. Однако Кремль рассчитывает на больший конструктивизм в диалоге между странами. Между тем СМИ сообщили о том, что ключевую роль в назначении Тиллерсона сыграла экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

Rex Tillerson's Wikipedia page was edited overnight. What was removed? His award of the Russian Order of Friendship. #Russia #Tillerson pic.twitter.com/2MkJJiFMkp — Michael Wilner (@mawilner) 13 декабря 2016 г.

В случае утверждения Тиллерсона он будет иметь дело с аппаратом Госдепа, созданным под Райс и Клинтон и воспитанным на идеологич. рефлексах. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 декабря 2016 г.

Михаил Гуцериев выкупит 57,7% акций крупнейшего ритейлера бытовой техники «М.Видео». Владельцем акций станет его группа «Сафмар». Свои доли продадут владельцы ритейлера Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев. ФАС намерена проверить эту сделку.

57.7% Мвидео купила группа Самфар, до того они приобрели Эльдорадо. Красиво идут. Бренды конечно же останутся и никуда не уйдут — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) 14 декабря 2016 г.

Окружной суд Амстердама решил не возвращать в Крым коллекцию скифского золота, которая была вывезена на выставку еще до присоединения Крыма к РФ. Золото будет передано властям Украины, которые должны распорядиться его судьбой. Крымские музеи намерены подать апелляцию на это решение. Коллекцию оценивают в 1 млн евро.

Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим - наш, і крапка pic.twitter.com/N4EVjHB2Bj — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 декабря 2016 г.

"Скифское золото" - экспонат, входящий в понятие "Мировое наследие" и не голландскому суду определять "хозяина". — Павел Астахов (@RFdeti) 14 декабря 2016 г.

Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда с требованием взыскать с политика Алексея Навального и еще двух фигурантов дела о растрате имущества «Кировлеса» 16 млн рублей по иску компании после соответствующего постановления Верховного суда.

Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев призвал проверить работу «Ельцин Центра»: «И если будет обнаружено, что в "Ельцин Центре" на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери».

В ЗакСе Ленинградской области предложили иностранцам получить вид на жительство в России в случае выигрыша в специальной лотерее. Победитель должен быть совершеннолетним и иметь среднее общее образование. Его выберут случайным образом. В случае победы предоставление вида на жительство станет бесплатным.

Российский человекоподобный робот Федор после очередного обновления очеловечился настолько, что заполнил анкету на лотерею Greencard. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 14 декабря 2016 г.

ЛДПР предложила отмечать христианские церковные праздники по юлианскому календарю, как на Западе, и отмечать Рождество 25 декабря. Также Владимир Жириновский заявил о необходимости вернуть гимн «Боже, царя храни» и поменять нынешний российский флаг на имперский — черно-желто-белый.