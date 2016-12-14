Топ новостей 14 декабря
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о возможном размещении американских баз на Южных Курилах, компания Михаила Гуцериева купила «М.Видео», а суд Амстердама отказался вернуть крымским музеям скифское золото.
СМИ сообщили о возможном размещении базы США на Южных Курилах
Глава национального совета безопасности Японии мог обсудить с секретарем Совбеза России разрешение США разместить военные базы на двух островах Южных Курил. Это положение прописано в Совместной декларации от 1956 года. Кремль заявил, что при обсуждении с Токио этого вопроса придется учитывать обязательства перед союзниками.
Надо твердо сказать нашим уважаемым японским партнерам: "Дорогие друзья, забудьте о Южных Курилах НАВСЕГДА! Это неотъемлемая часть России!"— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 14 декабря 2016 г.
Россия разместит на Курилах свои овощебазы pic.twitter.com/1EYQe9BE9l— недруги за бугром (@Lndcalling) 14 декабря 2016 г.
США назвали конфликт РФ с НАТО главной угрозой 2017 года
Эксперты по внешней политике в докладе Совета по международным отношениям назвали главной угрозой для США в 2017 году конфронтацию между Россией и членами НАТО. В рейтинг также попали напряженность на Корейском полуострове, кибератаки на критически важную инфраструктуру США и террористические атаки с массовыми жертвами.
Боевики попытались вырваться из Алеппо
Войска Асада отбили попытку атаки боевиков в Алеппо, в тот момент, когда некоторых из них планировалось вывезти на автобусах через коридор в квартале Салах-Ад-Дин. Глава Сирии уверен, что и нападение террористов на Пальмиру призвано остановить армию под Алеппо. Как заявили в МИД РФ, обсуждение ситуации по Сирии с США тормозится Штатами и напоминает «беспочвенные посиделки».
Russian base in #Palmyra, apparently wasn't destroyed? Whole lot of small arms/ammo. pic.twitter.com/MF5dFoOy5e— Jacm (@JACM212) 13 декабря 2016 г.
Песков усомнился в улучшении отношений РФ и США при Тиллерсоне
Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на резкое улучшение российско-американских отношений после назначения на госсекретарем США Рекса Тиллерсона. Однако Кремль рассчитывает на больший конструктивизм в диалоге между странами. Между тем СМИ сообщили о том, что ключевую роль в назначении Тиллерсона сыграла экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
Rex Tillerson's Wikipedia page was edited overnight. What was removed? His award of the Russian Order of Friendship. #Russia #Tillerson pic.twitter.com/2MkJJiFMkp— Michael Wilner (@mawilner) 13 декабря 2016 г.
В случае утверждения Тиллерсона он будет иметь дело с аппаратом Госдепа, созданным под Райс и Клинтон и воспитанным на идеологич. рефлексах.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 декабря 2016 г.
Гуцериев купит «М.Видео»
Михаил Гуцериев выкупит 57,7% акций крупнейшего ритейлера бытовой техники «М.Видео». Владельцем акций станет его группа «Сафмар». Свои доли продадут владельцы ритейлера Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев. ФАС намерена проверить эту сделку.
57.7% Мвидео купила группа Самфар, до того они приобрели Эльдорадо. Красиво идут. Бренды конечно же останутся и никуда не уйдут— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) 14 декабря 2016 г.
Суд Амстердама отказался возвращать в Крым золото скифов
Окружной суд Амстердама решил не возвращать в Крым коллекцию скифского золота, которая была вывезена на выставку еще до присоединения Крыма к РФ. Золото будет передано властям Украины, которые должны распорядиться его судьбой. Крымские музеи намерены подать апелляцию на это решение. Коллекцию оценивают в 1 млн евро.
Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим - наш, і крапка pic.twitter.com/N4EVjHB2Bj— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 декабря 2016 г.
"Скифское золото" - экспонат, входящий в понятие "Мировое наследие" и не голландскому суду определять "хозяина".— Павел Астахов (@RFdeti) 14 декабря 2016 г.
Мосгорсуд отменил взыскание 16 млн рублей с фигурантов дела «Кировлеса»
Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда с требованием взыскать с политика Алексея Навального и еще двух фигурантов дела о растрате имущества «Кировлеса» 16 млн рублей по иску компании после соответствующего постановления Верховного суда.
Первый день. Отчитываюсь. https://t.co/LhBv5pf0eC pic.twitter.com/mwthoBgJ8F— Alexey Navalny (@navalny) 14 декабря 2016 г.
Сегодня Навальный объявил, что собирается баллотироваться в президенты. Алексей, я готова! Go-go, Навальный! #навальный #выборы2018 #навальный2018
Фото опубликовано Elizabeth (@markvality) Дек 13 2016 в 8:46 PST
Глава Координационного центра мусульман призвал взорвать «Ельцин Центр»
Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев призвал проверить работу «Ельцин Центра»: «И если будет обнаружено, что в "Ельцин Центре" на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери».
Депутаты предложили ввести в РФ лотерею по получению вида на жительство
В ЗакСе Ленинградской области предложили иностранцам получить вид на жительство в России в случае выигрыша в специальной лотерее. Победитель должен быть совершеннолетним и иметь среднее общее образование. Его выберут случайным образом. В случае победы предоставление вида на жительство станет бесплатным.
Российский человекоподобный робот Федор после очередного обновления очеловечился настолько, что заполнил анкету на лотерею Greencard.— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 14 декабря 2016 г.
ЛДПР предложила отпраздновать Рождество через неделю
ЛДПР предложила отмечать христианские церковные праздники по юлианскому календарю, как на Западе, и отмечать Рождество 25 декабря. Также Владимир Жириновский заявил о необходимости вернуть гимн «Боже, царя храни» и поменять нынешний российский флаг на имперский — черно-желто-белый.
ПРЯМОЙ ЭФИР в #Periscope: Владимир Жириновский на трибуне Госдумы https://t.co/9QFwL0rVgQ— Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 14 декабря 2016 г.