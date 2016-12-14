Англоязычные СМИ снова заинтересовались темой предполагаемой российской кибердиверсии в применении к американским президентским выборам. Одни авторы жалуются на замыливание проблемы, другие считают, что эксплуатация этой темы плохо говорит о демократах.

Специфика в том, пишет The Economist, что ключевой вопрос о том, считать ли победу Дональда Трампа на выборах происками российской разведки, обсуждается уже не один месяц. При этом несколько раз за это время американские спецслужбы официально заявляли, что российское участие точно доказано. Разговоры о российском вмешательстве оживляются и затихают в соответствии с динамикой препирательств между Трампом и его оппонентами. И до, и после выборов тема российской поддержки Трампу использовалась для того, чтобы снизить его популярность.

Однако, отмечает автор, этот прием не работал прежде и не работает сейчас. Республиканцы слишком рады победе над демократами, чтобы серьезно беспокоиться о российском вмешательстве. Даже оппонент Трампа среди республиканцев Джон Маккейн заявил, что попытки внешних кибератак во время предвыборной гонки ничего необычного собой не представляют, и он сам с ними сталкивался, когда был кандидатом в президенты США в 2008 г. Кроме того, недавно Washington Post опубликовала материал о том, что в конгрессе тоже нет единодушия о том, считать ли убедительными аргументы в пользу российской причастности, и если считать, то как эту причастность квалифицировать.

Русские матрешки с героями мультфильмов. / pixabay.com

В такой ситуации автора смущает вероятность того, что российское вмешательство во внутренние дела других стран, возможно, действительно имеет место, но никто не уделяет этому должного внимания. Дальнейшему замалчиванию проблемы способствует назначение на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона, директора нефтяной компании Exxon Mobil, который, как и любой другой американский бизнесмен, симпатизирует Путину и даже стал обладателем российского Ордена Дружбы.

В сущности, для российского вмешательства в американские выборы не нужно даже сговора с Трампом – достаточно антипатии российского правительства к его оппонентке Хиллари Клинтон. В этом смысле, заключает автор, российская разведка должна быть в любом случае крайне довольна избранием Трампа, особенно после его инаугурации, которая закрепит его в должности президента.

Между тем, Wall Street Journal рассуждает о перспективах голосования выборщиков 19 декабря. Эту тему чуть раньше энергично развивали американские издания, симпатизирующие демократам: некоторые выражали надежду на то, что выборщики помешают Трампу оказаться у власти. Материал в WSJ называется «Государственный переворот коллегии выборщиков». Автор высмеивает сторонников Клинтон, которые еще недавно критиковали Трампа за его сомнения в честности избирательной системе, а теперь сами массово утверждают, что результаты выборов были фальсифицированы.

В качестве одного из инструментов фальсификации указывают на российское вмешательство. Между тем, заигрывания демократов с коллегией выборщиков тянет не то что на фальсификацию, а на целый государственный переворот. Первоначально разговоры о выборщиках основывались на публичных заявлениях некоторых из них, которые заявляли, что собираются проголосовать не за Трампа, даже если он победил в их штате. В понедельник появилось заявление возглавлявшего кампанию Клинтон Джона Подесты, который сообщил о том, что выборщики обратились к ЦРУ с просьбой рассказать им о связи между победой Трампа и российским кибервмешательством. Подеста подчеркнул, что это важный шаг, с точки зрения безопасности: вмешательство России в американские выборы и последовавшая победа неправильного кандидата говорит о том, что национальная безопасность США находится под угрозой.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон / Gage Skidmore / flickr

Автор согласен с тем, что американская безопасность находится под угрозой. Однако угрозу он видит в том, что сторона, проигравшая на выборах, теперь пытается всеми доступными способами манипулировать результатами выборов, основываясь на недоказанных предположениях. Даже если российские хакеры действительно вмешались в предвыборную гонку, нельзя с уверенностью утверждать, что публикация ими переписки серьезно повлияла на результат. Между тем, суета демократов, пытающихся теперь подорвать доверие к демократическим выборам, - это проблема, гораздо более значительная, тревога по поводу кибершпионажа. Демократы понимают, что при всем давлении голосование выборщиков не изменит результаты так, чтобы победила Клинтон. Тем не менее, они стараются подорвать общественное доверие к Трампу еще до его вступления в должность.