ТВЭЛ подписал контракт на поставку ядерного топлива конструкции ТВС-КВАДРАТ для АЭС «Рингхальс» в Швеции

30 ноября 2016 года АО «ТВЭЛ» (Топливная компания Государственной корпорации «Росатом») и компания Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали контракт на поставку ядерного топлива конструкции ТВС-КВАДРАТ для АЭС «Рингхальс» (компания группы Vattenfall, Швеция). Контракт предусматривает поставку коммерческих перегрузок ядерного топлива, начиная с 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба АО «ТВЭЛ».

Реализация данного контракта обеспечит диверсификацию поставок ядерного топлива для Vattenfall AB. Использование нового топлива также позволит оператору улучшить экономику своих АЭС.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», благодаря этому контракту, выходит с коммерческими поставками ядерного топлива в сегмент реакторов PWR. Это первый коммерческий контракт на экспорт топлива ТВС-КВАДРАТ, он открывает перед АО «ТВЭЛ» возможности для расширения географии поставок и выхода на другие рынки с топливом для реакторов PWR.

«Мы сотрудничаем с компанией Vattenfall с 2008 года. В 2011 году был подписан контракт на опытно-промышленную эксплуатацию нескольких российских топливных сборок. Эти сборки продолжают работать на третьем блоке АЭС «Рингхальс». Все параметры в пределах нормы, отклонений нет. Наш приоритет – это высокая безопасность и надежность российского топлива», - заявил президент АО «ТВЭЛ» Ю.А. Оленин после подписания контракта.

«За время сотрудничества между нами создан высокий уровень взаимопонимания, стороны успешно выполняют свои обязательства. При разработке нашего топлива использовались современные технологические решения и многолетний опыт, приобретенный при изготовлении топлива ВВЭР», – добавил президент Топливной компании ТВЭЛ.

Управляющий директор Vattenfall Nuclear Fuel AB Пер-Олоф Нестенборг дал высокую оценку российскому топливу и культуре его производства на российских заводах. Он отметил, что Vattenfall AB, благодаря российскому топливу, сможет повысить гарантированность поставок топлива и улучшить экономику атомной станции «Рингхальс».

АО «ТВЭЛ» - Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», которая разрабатывает, производит и поставляет ядерное топливо, отвечающее строгим международным требованиям к надежности и безопасности, как на российские, так и на зарубежные АЭС, а также обеспечивает топливом исследовательские реакторы и судовые ядерные энергетические установки. Компания является крупнейшим в мире производителем услуг по обогащению и конверсии.

АО «ТВЭЛ» было создано в 1996 году для совершенствования управления предприятиями ядерного топливного цикла и сегодня консолидирует активы по конверсии и обогащению урана, фабрикации ядерного топлива, проектированию и производству газовых центрифуг, а также профильные научно-исследовательские институты. Это позволяет предлагать заказчикам комплексное предложение по всем переделам начальной стадии ядерного топливного цикла.