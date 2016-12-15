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15 декабря 2016, 15:07
Башар Асад Реджеп Эрдоган Россия Сирия США
Алексей Макаркин

«Россия, по сути, навязывает Западу и Турции Асада»

Башар Асад
Башар Асад
PAN Photo / Davit Hakobyan

В Алеппо идет эвакуация из захваченной вооруженной оппозицией кварталов. Она проводится при содействии представителей Международного Красного Креста, причем, по информации СМИ, эвакуируются как сами представители вооруженной оппозиции, так и члены их семей. Российские военные также участвуют в событиях по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщили журналистам «Российской газеты» в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, эвакуирующиеся будут вывезены из города на 20 автобусах, 10 машинах скорой помощи по гуманитарному коридору к городу Идлиб. Сирийские власти гарантировали эвакуирующимся безопасность.

 
Выход беженцев из Алеппо. Декабрь 2016
ANNA NEWS

Россия добилась осуществления одной из своих целей, связанной с событиями в Сирии, и в настоящее время, фактически, навязывает Западу и Турции Асада. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», комментируя ситуацию вокруг происходящего Алеппо.

По оценке Макаркина, Россия действует сейчас в Сирии, исходя как из договоренностей с Эрдоганом, так и из желания заставить сирийскую оппозицию пойти на переговоры и принять невыгодные для нее условия.

«Во-первых, нужно говорить о том, что есть договоренность с Эрдоганом – что Россия позволяет и помогает вывести из Алеппо тех людей, которые могут быть полезны Эрдогану.

Вообще к подобным конфликтам есть два подхода. Один – чисто военный, он восходит к традиции Великой Отечественной войны. Его смысл в том, что надо бить врага, пока тот не капитулирует. Есть и другой подход, который строится на том, что это все-таки не Великая Отечественная война. В великую Отечественную решалась судьба страны, это была тотальная война, а сейчас – явление совершенно другое, и Россия должна учитывать разные интересы. И она не хотела бы слишком серьезно втягиваться в эту войну. Ведь если втянешься, то можно и завязнуть.

Россия поддерживает Асада. Причем если изначально она немного дистанцировалась от него, то сейчас уже не дистанцируется от него публично. Но интересы у России и Асада все-таки несколько разные. Если Асад хотел бы, чтобы Россия помогла ему восстановить контроль над всей Сирией, то в России, думаю, понимают, что это невозможно. И в России не хотят конфликта со слишком большим количеством игроков. То есть, если ты на стороне Асада, то одновременно должен как-то выстраивать отношения и с другими игроками.

 
Алеппо, Шейх-Саид, декабрь 2016
ANNA News

Вот есть Эрдоган, представители которого говорили о том, что нельзя допустить трагедии в Алеппо. На Эрдогана ориентируется немалая часть сирийской вооруженной оппозиции. Но в то же время у Эрдогана испортились отношения с Западом, и Эрдоган, видимо, пошел на некоторые договоренности с Россией. Достаточно сказать, что еще перед штурмом Алеппо наиболее близкие Эрдогану группировки из города ушли. Ушли помогать Эрдогану решать его главную геополитическую задачу на настоящий момент – не позволить создание Курдсткой автономии – и ведут там боевые действия под эгидой Эрдонага.

Но часть вооруженной оппозиции, которую Эрдоган также не хотел бы потерять, осталась в Алеппо и сражалась против Асада. А Эрдоган не заинтересован в их уничтожении. По многим причинам, начиная от того, что это – вооруженные силы, которые он мог бы использовать в своих интересах на том же севере Сирии, как альтернативу Асаду и курдам. Ну, и есть вопросы престижа, потому что немалая часть турецкого общества антиасадовской оппозиции сочувствует.

Поэтому, видимо, договоренности сейчас – это в первую очередь договоренности с Эрдоганом. С Америкой о чем-то внятном договориться не удается – в Америке сейчас переходный период, одна администрация приходит, другая уходит. И в самой администрации Обамы нет консенсуса по поводу того, как относиться к ситуации в Алеппо и как относиться к России в связи с этим. Есть Госдепартамент, есть госсекретарь Керри, который пытался достичь какого-то компромисса; есть Минобороны, которое настроено куда более резко. И в этих условиях Россия непосредственно общается с Эрдоганом.

Ну, и, кроме того, понятно, что на взятии Алеппо война не заканчивается.

Конечно, Асад был бы заинтересован в том, чтобы уничтожить как можно большее количество своих противников, но это дополнительное ожесточение, которое, на самом деле, приведет только к еще большему обострению, усилению взаимной ненависти.

Ну, и еще один важный момент. Чего хочет Россия? Россия хочет (и уже добилась этого), чтобы в публичном пространстве не было вопроса об уходе Асада. Его и нет. Уже американцы говорят, что сейчас это неактуально, после Алеппо эта тема теряет актуальность. Но Россия понимает (мы видим, что произошло в Пальмире), что у Асада очень мало реально боеспособных войск. Что он все бросил в Алеппо, а те многочисленные вооруженные силы, которые были в Пальмире, просто разбежались. Что свидетельствует о том, что они весьма и весьма уязвимы.

Поэтому Россия хотела бы, наверно, какого-то большого компромисса по Сирии. Но если, допустим, американцы при Обамы были согласны, что алавиты должны иметь какую-то квоту в будущей власти, но Асада должен уйти, то сейчас Россия, по сути, навязывает Западу и Турции Асада. И, видимо, рассматривает переговоры как возможность как-то модифицировать асадовский режим и принудить оппозицию принять невыгодные условия.

 
Переговоры глав генштабов вооруженных сил России и Турции
МО РФ

 То есть, если ты ориентирован на то, чтобы все-таки заставить оппозицию пойти на переговоры, ты не можешь ее уничтожать. Иначе не с кем вести переговоры. И это, на мой взгляд, и есть второй важный момент. То есть, есть фактор Эрдогана, и есть фактор стремления принудить оппозицию к внутрисирийским переговорам на условиях, выгодных России. Эти факторы здесь и действуют», – сказал Алексей Макаркин.

Напомним, бои в Алеппо, одном из крупнейших городов Сирии, велись с лета 2012 года, когда восточная часть города была захвачена вооруженной оппозицией.

13 декабря 2016 года постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что восточная часть Алеппо полностью перешла под контроль правительственных войск Сирии. Чуркин сообщил, что военные действия в городе прекращены. 

Однако 14 декабря часть боевиков, воспользовавшись перемирием, попыталась вырваться из Алеппо. Прорывались они в северо-западном направлении, правительственным войскам удалось отбить их.

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