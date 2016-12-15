Федеральная резервная система (ФРС) США наконец повысила процентную ставку – впервые в этом году. В предыдущий раз американский центробанк повысил ставку в прошлом декабре и планировал поднять ее за этот год еще четыре раза. Однако повышение все время откладывалось, и наблюдатели пытались предсказывать, когда оно всё же состоится. По итогам предыдущей встречи ФРС в сентябре большинство сходились на том, что в декабре ставку, скорее всего, повысят. Так и произошло.

The Economist указывает на ситуационное сходство нынешнего повышения ставки с предыдущим. В прошлый раз ставку подняли тоже в декабре и после долгого ожидания. Тогда ставка была повышена впервые за пять с лишним лет. В этом году ФРС собиралась повысить ставку четыре раза, чтобы к концу года она была увеличена до 1,5%. В итоге она была повышена всего один раз до 0,5%-0,75%. Показателя в 1,5% ФРС снова планирует достигнуть к концу года – уже следующего.

Повышение ставки, таким образом, становится предрождественской традицией, комментирует автор. Продолжится ли эта традиция в следующем году, пока непонятно. По ряду признаков, нынешняя ситуация напоминает прошлогоднюю. Прежде всего, речь идет о неопределенности по таким ключевым для повышения ставки показателям, как уровень инфляции, который до сих пор не дорос до целевого (2%), и рост зарплат.

Покупатель в супермаркете. / pixabay.com

Уровень безработицы в США снижается, но медленно. Темпы роста мировой экономики низкие. И главное, процентные ставки по всему миру остаются рекордно низкими как результат всеобщего преобладания сбережений над инвестированием. Некоторые наблюдатели в прошлом году предсказывали, что из-за этого ФРС не сможет в 2016 г. следовать своему плану регулярного повышения ставки. Аналогичная ситуация может сложиться и в 2017 г.

Здесь автор отмечает, что на дальнейшем развитии ситуации может сказаться политика избранного президента США Дональда Трампа. В последнее время в случаях замедления экономики большинство лидеров начинали решать проблемы путем увеличения бюджетного дефицита и вбрасывания денег в экономику и создания финансовых стимулов с целью повысить спрос. Трамп собирается подойти иначе: сократить корпоративные налоги и инвестировать в развитие инфраструктуры.

Вопрос в том, захочет ли ФРС сотрудничать с Трампом в такой политике. Пока всё говорит в пользу того, что не захочет. Это значит, что США теперь будут участвовать в мировой экономики с меньшими показателями спроса, чем могли бы. Такой подход может ускорить темы экономического роста, и на этом фоне граждане, скорее всего, не будут обращать внимание на то, что дорожающий доллар бьет по экспортерам. Это, в свою очередь, даст Трампу возможность следовать своей стратегии изоляционизма.

Президент США Д.Трамп.

Wall Street Journal пишет, что решение ФРС о повышении ставки свидетельствует о растущем оптимизме ее руководства в отношении состояния американской экономики. Также автор отмечает, что ФРС осознает свои возможности в плане противостояния экономической политике Трампа, если она ей не понравится. Это противостояние может состоять в повышении процентных ставок по кредитам, что будет противовесом искусственному ускорению экономического роста. Однако прежде чем выступать в роли противовеса глава ФРС Джанет Йеллен собирается подождать и посмотреть, как Трамп будет претворять в жизнь свою экономическую повестку.