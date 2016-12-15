Выставку «скифского золота» следует вернуть Украине, а не крымским музеям, где экспонаты выставки находились ранее. Такое решение вынес окружной суд Амстердама 14 декабря.

Напомним, археологические находки из коллекций музеев Крыма были привезены на выставку в Амстердам до референдума в 2014 году, по итогам которого Крым принял решение войти в состав России.

Пользователи социальных сетей обсуждают решение суда, высказывая кто возмущение тем, что суд Амстердама распоряжается не своей собственностью и вмешивается в суверенные права другого государства, кто – радость по поводу того, что в мире Крым по-прежнему считают украинским, а кто и опасения, что после передачи Украине выставка вся разойдется по частным коллекциям. Кроме того, многие считают, что точка в истории еще не поставлена.

«Нескоро сказка сказывается. Представляю, сколько ещё будет судебных процессов по по этому золоту», – полагает Александр Скрыпников, заведующий клубом санатория МЧС Украины «Одесский». «Как можно отдавать Украине то, что ей не принадлежит? Это же еще в советское время было найдено», – недоумевает Татьяна Викулина, корректор московской компании Colins. «Договор был с музеем. Значит, обязаны вернуть музею», – утверждает пользователь Марина Милкина (Marina Borissovna Milkina) из Москвы.

По мнению историка Людмилы Носковой, заведующей отделом истории материальной культуры и древнего искусства народов Востока Музея искусств народов Востока в Москве, где некогда выставлялась коллекция скифского золота, проблем с хранением экспонатов или устройством экспозиции на Украине, если коллекция не будет возвращена крымским музеям, быть не должно.

Музей исторических сокровищ в Киеве.

«В Киеве есть отдельный и прекрасный Музей золота, есть все условия, чтобы выставлять золотую коллекцию. Не знаю, определят ли ее туда, но куда еще? Золото, конечно, как я думаю, пойдет в этот музей. И оно будет выставлено – насчет хранения даже можно не беспокоиться, это не тот случай, чтобы хранить, не выставляя», – сказала эксперт.

«Я сейчас на память не скажу точный адрес, по которому он находится, но Музей золота в Киеве действительно существует и действует, мы как-то связывались с ним по делам. И если в скифской коллекции именно золото, то в этом музее она и может быть выставлена.

А то, что решено вернуть ее Украине, неудивительно. По-другому и не получилось бы: крымские музеи, предоставившие экспонаты для выставки в Европе, передавали их сперва музею (как раз киевскому), который создавал основной экспозиционный фонд. А уже этот музей передавал экспозицию в Европу от себя. То есть в Европу выставку передавала Украина, и теперь Европа возвращает ее Украине. А вот готова ли Украина вернуть экспонаты крымским музеям, это другой вопрос. Думаю, она не вернет их», – объяснила Людмила Носкова в беседе с «Полит.ру».

С мнением, что выставка должна была быть возвращена именно Украине, согласен и Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Вопрос, на самом деле, не совсем по моему профилю, но мне кажется, что это решение суда просто естественное и вряд ли могло быть принято другое.

Понятно, что без суда ситуация, если уж возник спор, не решается. Но мне кажется, тут решение было очевидным сразу в двух плоскостях. С одной стороны, Нидерланды, как и большинство стран, не признают присоединения Крыма к России (следовательно, и переход какого-либо имущества Крыма к России); а с другой стороны, если бы даже присоединение Крыма к России было признано, все равно решение суда было бы таким же, потому что крымские музеи не имеют автономной субъектности – это все равно структурные подразделения министерства культуры Украины. Поэтому даже если бы переход Крыма к России был признан Нидерландами, все равно было бы странно, если бы, взяв что-либо на время у министерства культуры Украины, голландская сторона вернула бы это кому-то еще.

Генуэзская крепость в Крыму. / vkrym.su

Так что тут, по-моему, сразу два железных основания для такого решения. А то, что процесс затянулся так надолго, думаю, связано не со сложностью вопроса, а просто с тем, что так устроена судебная процедура. Российская сторона собирается оспаривать решение суда – Аксенов об этом заявлял уже. Думаю, российская позиция заключается в том, что эти артефакты должны вернуться туда, откуда взяты. Некая логика в этом есть, но думаю, тем, что я сказал раньше, она перебивается», – уверен Георгий Чижов.

Комментируя доводы Минкультуры России о том, что решение голландского суда нарушает «принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию», эксперт выразил мнение, что подобные доводы не могли не прозвучать, однако не могут быть решающими.

«Думаю, в юридической плоскости это сводится и еще сведется к попытке доказать некие права Крыма на те культурные ценности, которые в нем находились. Но, по-моему, это все-таки не так, поскольку Крым не был территорией, которая имела бы отдельное от всей Украины право на все это. В конце концов, именно украинский минкульт решал, какие экспонаты оставить в крымских музеях, а какие забрать. Никакие крымские органы никогда самостоятельно не распоряжались культурным наследием

Кстати, видел хорошую формулировку: «экспонаты вернут суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции». Тут ключевой момент – «суверенное государство»: у кого брали, тем и вернули. Брали у Украины – и вернули ей, и должны были бы так решить, если бы переход Крыма в состав России даже был признан. А раз уж считают, что все, что России досталось в Крыму, досталось незаконно, считают, что оно по сути было украдено, то другого решения и быть не могло», – пояснил Георгий Чижов.

С юридической точки зрения ситуация оказалась не вполне однозначной, однако права Киева на коллекцию выглядят более значительными, считает у, считает ой точки зрения ситуация оказалась не вполне однозначной, однако права Киева на коллекцию выглядят более значительными, считает управляющий партнер чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Фёдор Козлов.

«С зрения нидерландского права Украина располагает большим объемом прав на «золото скифов», в первую очередь – в силу того, что официальная Гаага не признает присоединения Крыма к России, – отметил он в комментарии для «Полит.ру». – Коллекция была отправлена в Нидерланды как часть культурного наследия из государственного музейного фонда Украины, по контрактам, заключенным с Министерством культуры Украины и музеями, которые на тот момент носили иной юридический статус. В то же время нужно учитывать, что Конвенция ЮНЕСКО от 1970 г., Конвенция ЮНИДРУА от 1994 г. и Кодекс музейной этики ИКОМ от 2001 г. не содержат норм, четко регулирующих решение подобных конфликтов».

Добавим, что Украина должна будет выплатить Музею Алларда Пирсона в Амстердаме, где все это время находилась выставка, около 111 тысяч евро за хранение и страхование скифского золота – экспонатов из четырех крымских музеев, увезенных в Голландию незадолго до отсоединения Крыма от Украины.