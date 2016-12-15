Эксперт: Поэтому выход на рынок Швеции можно считать хорошим и перспективным событием для Росатома

АО «ТВЭЛ» (Топливная компания Государственной корпорации «Росатом») и компания Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали контракт на поставку ядерного топлива конструкции «ТВС-Квадрат» для АЭС «Рингхальс» (компания группы Vattenfall, Швеция). Контракт был подписан 30 ноября, он предусматривает поставку коммерческих перегрузок ядерного топлива начиная с 2021 года. Реализация контракта обеспечит диверсификацию поставок ядерного топлива для Vattenfall AB. Использование нового топлива также позволит оператору улучшить экономику своих АЭС.

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

Это важное событие для атомной отрасли, пожалуй, даже прорыв. На самом деле традиционно у Росатома и России были очень хорошие отношения в атомной сфере с Финляндией. На шведском рынке таких прочных позиций, как на финском, мы не занимали. Напомню, что у шведов изначально были частично собственные технологии и достаточно серьезная кооперация с другими западными странами и в частности с США. Поэтому выход на рынок Швеции можно считать хорошим и перспективным событием. Помимо вполне осязаемых финансовых и экономических он несет и достаточно большие репутационные выгоды Росатому. Дело в том, что это выход на рынок страны, которая отличается очень серьезными экологическими стандартами и не менее серьезными требованиями в целом к безопасности и надежности, причем вообще в энергетике, а не только в атомной отрасли. Выбор Росатома партнером говорит о том, что топливо и технологии, которые он предлагает, выдерживают любую проверку.

Есть некий феномен при сравнении стран Восточной и Западной Европы в отношении России. Западноевропейские страны, несмотря на более критическое отношение к нашей стране, очень хорошо умеют считать экономический эффект. Они готовы покупать нашу продукцию, если им это выгодно. И они это делают, как в случае со Швецией.

Что касается перспектив ТВЭЛ получить топливную нишу на американском рынке, где мы так или иначе присутствуем (по тому же проекту ВОУ-НОУ), расширение поставок конечным покупателям в перспективе в принципе возможно. Но обольщаться не стоит – всегда сложно выходить на рынок, который технологически отличается от привычного. Разделение на так называемый «советский» и западный дизайн в атомной отрасли никто не отменял. Однако нельзя не учитывать, что ТВЭЛ успешно конкурирует на многих западных рынках, поставляя топливо для реакторов, в том числе и западного образца.