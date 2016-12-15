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15 декабря 2016, 18:51
Дмитрий Медведев Россия СМИ экономика
Григорий Голосов, Николай Петров

Пресс-конференция Медведева. Зачем?

Д.Медведев с журналистами.
Д.Медведев с журналистами.
government.ru

15 декабря состоялась пресс-конференция главы правительства России Дмитрия Медведева. В ходе общения с представителями пяти крупнейших российских телеканалов, которое транслировалось в прямом эфире под названием «Разговор с Дмитрием Медведевым», премьер-министр подвел итоги года и рассказал о планах российских властей на год следующий.

Главным итогом года Медведев назвал сохранение макроэкономической стабильности и выполнение государством социальных обязательств, о чем говорил в послании к Федеральному Собранию в начале декабря и президент России Владимир Путин. В целом же, как отмечали СМИ, на пресс-конференции Медведев затронул практически все основные темы, упоминавшиеся в послании президента.

Это сходство тематики закономерно, так как глава правительства России не является ньюсмейкером, будучи во многом фигурой технической. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ. По его оценке, само мероприятие в силу этого в восприятии россиян отчасти теряется за другими событиями.

«Пресс-конференция главы правительства Дмитрия Медведева отчасти теряется в восприятии граждан. Теряется она не оттого, что до нее идет одно выступление президента Путина, а после – другое выступление президента Путина, а оттого, что премьер-министр, по сути, не является ньюсмейкером. И в этом смысле он в принципе не может сказать ничего такого, что привлекло бы большое внимание до, после или между выступлениями Путина.

Тем не менее, существуют какие-то своего рода политические ритуалы, и выступление премьер-министра является одним из них. Но я думаю, что сейчас это тем менее интересно, что и в президентском послании Федеральному Собранию ничего принципиально нового не было.

Очевидно, что власть находится в состоянии выжидания, которое, я думаю, очень скоро уже закончится. Но пока, по крайней мере, она никаких серьезных, говорящих о важных решениях и радикальных переменах, заявлений не делает. И еще менее, чем источник власти, чем президент, способен делать такие заявления глава правительства, Дмитрий Анатольевич Медведев», – полагает Николай Петров.

Отвечая на вопрос, можно ли воспринимать общение премьера с журналистами как напоминание об общности позиций президента и правительства, эксперт объяснил, что считает это маловероятным. По его мнению, напоминать об общности позиций нет необходимости.

«Я думаю, напоминать об этом  и как-то специально это подчеркивать не нужно. Скорее, это общение с прессой можно воспринимать как напоминание о том, что есть такой человек – Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр. Он тоже может собрать журналистов, что-то сказать, и это «что-то» попадет на новостные ленты. То есть это некий политический ритуал. Но у нас правительство и премьер имеют ярко выраженный технический характер, так что к политике это, в общем, не относится. Так что это – ритуальный шаг, ничего плохого в этом нет, но и ничего нового тоже», – считает Николай Петров.

Комментируя упоминания в СМИ о том, что общаться с журналистами в таком формате Дмитрий Медведев начал еще в 2008 году в бытность президентом России, он отметил, что тогда ситуация была иной: «Хотя ситуация тогда была не такой, как в отношении Путина сейчас, но, действительно, она отличалась от нынешней. Сегодня, мне кажется, жанр пресс-конференции имеет именно чисто ритуальный характер».

 
Д.Медведев с журналистами. / government.ru

Политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, не разделяет этой точки зрения. По его мнению, перед главой правительства на этой пресс-конференции стояла конкретная задача, и он с нею справился – обратившись к либерально настроенной части населения и в какой-то мере успокоив ее относительно намерений власти.

«Действительно, мнение многих о выступлении Медведева заключается примерно в том, что у Путина было бессмысленное выступление, а у Медведева было бессмысленное выступление по поводу предыдущего бессмысленного выступления. Конечно, можно так думать. Но мне так не показалось. Определенный смысл в этом выступлении все-таки был. И он состоял в том, что Медведев формулировал, фактически, те же самые тезисы, которые сформулировал Путин, но сделал это в еще более мягком и примирительном ключе, чем у Путина.

Причем этот примирительный тон был адресован как международной публике, так и внутренней. В этом отношении был интересен проход по поводу Мединского, например, да и многие другие вещи. То есть, Медведев справился со своей, в общем-то, традиционной задачей обращения к либерально настроенному населению и известного успокоения его по поводу дальнейших действий власти.

С этой точки зрения пресс-конференция важна. Понятно, что Медведев артикулирует линию Путина – это его функция в российской политической системе. Но то, как он ее артикулирует, имеет значение. В данном случае получилось вот так», – считает Григорий Голосов.

Комментируя предположение, что пресс-конференция премьера в восприятии населения во многом теряется между крупными выступлениями президента, посланием Федеральному Собранию и прямой линией, намеченной на конец декабря, эксперт подчеркнул, что с помощью этой пресс-конференции Медведев расставил по-новому акценты ключевых тем президентского послания.

«Медведев расставил акценты – я бы сказал, расставил, во-первых, характерным для себя образом, а во-вторых – таким образом, которым, вероятно, Путин от него ожидал бы. Потому что Медведев вообще-то олицетворяет либеральное крыло российской власти.

То есть адресат у них обоих, премьера и президента, универсальный, но какие-то приоритеты в рамках этой широкой целевой аудитории у Медведева, конечно, есть», – пояснил эксперт.

В социальных сетях беседу главы правительства с журналистами обсуждали достаточно вяло. Недовольные деятельностью властей подчеркивали, что обо всем этом речь уже шла и «пустое сотрясение воздуха» было не нужно, а также – что настоящими итогами года можно считать иные, куда менее приятные события и явления наподобие отсутствия индексации пенсий, обеднения россиян и снижениях их покупательной способности.

То, что глава кабинета министров назвал главными итогами года, у многих пользователей вызвало раздражение и возмущение. Лишь немногие пытались проанализировать слова премьера.

«Итак, Дмитрий Медведев подвел итоги года. По словам председателя Правительства, главное то, что Россия сохранила макроэкономическую стабильность.

Гм-гм, помнится не так давно Игорь Шувалов уже говорил нечто подобное.

"У нас по макроэкономике никаких проблем нет. Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем. У нас есть единственный параметр, по которому если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальная, - это контролируемая инфляция", – заявил вице-премьер в конце прошлого месяца на конференции по созданию благоприятного инвестиционного климата в России.

Помнится мне, тогда интернет задорно поглумился над этой фразой Шувалова, разумеется, не разобравшись что к чему. А между тем, власти сумели стабилизировать курс рубля, теперь он так и будет держаться в коридоре 60-70 руб за доллар. А между тем, инвестиционный климат продолжает повышаться, в этом году Россия в рейтинге Doing Buiseness уже на 40 месте (была на 51). А между тем, несмотря на санкции, а отчасти даже и благодаря им, удалось нарастить долю несырьевого экспорта, впервые, кстати, с 2014 года», – написал, например, в своем ЖЖ блогер Алексей Кобелев.

 
Д.Медведев с журналистами. / government.ru

Другие пытались оспорить утверждения Медведева, считая их далекими от правды. Так, например, пользователь социальной сети Facebook Дима Сальников, на своей странице опубликовавший ряд ответов премьера на заданные журналистами вопросы и сопроводивший каждый ответ своим комментарием:

«Медведев. Пресс-конференция.

Каким был этот год?

– Мы развиваемся, платим зарплаты и пенсии, наверное это главный социально-экономический результат года...

Как будете экономику поднимать?

– Сельским хозяйством. (если что, это менее 5% в экономике)

Почему Роснефть продали с дисконтом?

– Так получилось, но то, что не добрали, получим дивидендами (а раньше не могли получить дивидендами???)

Про приватизацию Алросы

– Это была настоящая, 100%-я приватизация! (пакет Росимущества купил государственный Фонд прямых инвестиций)

Зачем нужна компания-прокладка Роснефтегаз?

– невнятное про защиту интересов и помощь...

Почему военные расходы на первом месте?

– Там работают миллионы наших граждан!

Про допинг и РУСАДА

– Все употребляют, а обвиняют только нас! (Выявлено 643 случая подмены проб, 1400 проб намеренно уничтожены...)

Ведь контрсанкции вредят нашей экономике?

– Конечно, вредят, но не мы это начинали... (Не мы начинали вредить российской экономике, но мы тоже будем вредить.)

Вы не считаете низкую явку на выборах протестом?

– Явка в Европе никогда не бывает сверхвысокой. Абсолютно нормальная явка. (на моём участке менее 10%...)».

Впрочем, ни достаточно спокойные, ни эмоциональные записи в блогах и соцсетях по поводу высказываний премьера на пресс-конфернции пока не встречают заметного отклика у читателей.

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