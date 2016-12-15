Пресс-конференция Медведева. Зачем?
15 декабря состоялась пресс-конференция главы правительства России Дмитрия Медведева. В ходе общения с представителями пяти крупнейших российских телеканалов, которое транслировалось в прямом эфире под названием «Разговор с Дмитрием Медведевым», премьер-министр подвел итоги года и рассказал о планах российских властей на год следующий.
Главным итогом года Медведев назвал сохранение макроэкономической стабильности и выполнение государством социальных обязательств, о чем говорил в послании к Федеральному Собранию в начале декабря и президент России Владимир Путин. В целом же, как отмечали СМИ, на пресс-конференции Медведев затронул практически все основные темы, упоминавшиеся в послании президента.
Это сходство тематики закономерно, так как глава правительства России не является ньюсмейкером, будучи во многом фигурой технической. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ. По его оценке, само мероприятие в силу этого в восприятии россиян отчасти теряется за другими событиями.
«Пресс-конференция главы правительства Дмитрия Медведева отчасти теряется в восприятии граждан. Теряется она не оттого, что до нее идет одно выступление президента Путина, а после – другое выступление президента Путина, а оттого, что премьер-министр, по сути, не является ньюсмейкером. И в этом смысле он в принципе не может сказать ничего такого, что привлекло бы большое внимание до, после или между выступлениями Путина.
Тем не менее, существуют какие-то своего рода политические ритуалы, и выступление премьер-министра является одним из них. Но я думаю, что сейчас это тем менее интересно, что и в президентском послании Федеральному Собранию ничего принципиально нового не было.
Очевидно, что власть находится в состоянии выжидания, которое, я думаю, очень скоро уже закончится. Но пока, по крайней мере, она никаких серьезных, говорящих о важных решениях и радикальных переменах, заявлений не делает. И еще менее, чем источник власти, чем президент, способен делать такие заявления глава правительства, Дмитрий Анатольевич Медведев», – полагает Николай Петров.
Отвечая на вопрос, можно ли воспринимать общение премьера с журналистами как напоминание об общности позиций президента и правительства, эксперт объяснил, что считает это маловероятным. По его мнению, напоминать об общности позиций нет необходимости.
«Я думаю, напоминать об этом и как-то специально это подчеркивать не нужно. Скорее, это общение с прессой можно воспринимать как напоминание о том, что есть такой человек – Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр. Он тоже может собрать журналистов, что-то сказать, и это «что-то» попадет на новостные ленты. То есть это некий политический ритуал. Но у нас правительство и премьер имеют ярко выраженный технический характер, так что к политике это, в общем, не относится. Так что это – ритуальный шаг, ничего плохого в этом нет, но и ничего нового тоже», – считает Николай Петров.
Комментируя упоминания в СМИ о том, что общаться с журналистами в таком формате Дмитрий Медведев начал еще в 2008 году в бытность президентом России, он отметил, что тогда ситуация была иной: «Хотя ситуация тогда была не такой, как в отношении Путина сейчас, но, действительно, она отличалась от нынешней. Сегодня, мне кажется, жанр пресс-конференции имеет именно чисто ритуальный характер».
Политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, не разделяет этой точки зрения. По его мнению, перед главой правительства на этой пресс-конференции стояла конкретная задача, и он с нею справился – обратившись к либерально настроенной части населения и в какой-то мере успокоив ее относительно намерений власти.
«Действительно, мнение многих о выступлении Медведева заключается примерно в том, что у Путина было бессмысленное выступление, а у Медведева было бессмысленное выступление по поводу предыдущего бессмысленного выступления. Конечно, можно так думать. Но мне так не показалось. Определенный смысл в этом выступлении все-таки был. И он состоял в том, что Медведев формулировал, фактически, те же самые тезисы, которые сформулировал Путин, но сделал это в еще более мягком и примирительном ключе, чем у Путина.
Причем этот примирительный тон был адресован как международной публике, так и внутренней. В этом отношении был интересен проход по поводу Мединского, например, да и многие другие вещи. То есть, Медведев справился со своей, в общем-то, традиционной задачей обращения к либерально настроенному населению и известного успокоения его по поводу дальнейших действий власти.
С этой точки зрения пресс-конференция важна. Понятно, что Медведев артикулирует линию Путина – это его функция в российской политической системе. Но то, как он ее артикулирует, имеет значение. В данном случае получилось вот так», – считает Григорий Голосов.
Комментируя предположение, что пресс-конференция премьера в восприятии населения во многом теряется между крупными выступлениями президента, посланием Федеральному Собранию и прямой линией, намеченной на конец декабря, эксперт подчеркнул, что с помощью этой пресс-конференции Медведев расставил по-новому акценты ключевых тем президентского послания.
«Медведев расставил акценты – я бы сказал, расставил, во-первых, характерным для себя образом, а во-вторых – таким образом, которым, вероятно, Путин от него ожидал бы. Потому что Медведев вообще-то олицетворяет либеральное крыло российской власти.
То есть адресат у них обоих, премьера и президента, универсальный, но какие-то приоритеты в рамках этой широкой целевой аудитории у Медведева, конечно, есть», – пояснил эксперт.
В социальных сетях беседу главы правительства с журналистами обсуждали достаточно вяло. Недовольные деятельностью властей подчеркивали, что обо всем этом речь уже шла и «пустое сотрясение воздуха» было не нужно, а также – что настоящими итогами года можно считать иные, куда менее приятные события и явления наподобие отсутствия индексации пенсий, обеднения россиян и снижениях их покупательной способности.
То, что глава кабинета министров назвал главными итогами года, у многих пользователей вызвало раздражение и возмущение. Лишь немногие пытались проанализировать слова премьера.
«Итак, Дмитрий Медведев подвел итоги года. По словам председателя Правительства, главное то, что Россия сохранила макроэкономическую стабильность.
Гм-гм, помнится не так давно Игорь Шувалов уже говорил нечто подобное.
"У нас по макроэкономике никаких проблем нет. Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем. У нас есть единственный параметр, по которому если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальная, - это контролируемая инфляция", – заявил вице-премьер в конце прошлого месяца на конференции по созданию благоприятного инвестиционного климата в России.
Помнится мне, тогда интернет задорно поглумился над этой фразой Шувалова, разумеется, не разобравшись что к чему. А между тем, власти сумели стабилизировать курс рубля, теперь он так и будет держаться в коридоре 60-70 руб за доллар. А между тем, инвестиционный климат продолжает повышаться, в этом году Россия в рейтинге Doing Buiseness уже на 40 месте (была на 51). А между тем, несмотря на санкции, а отчасти даже и благодаря им, удалось нарастить долю несырьевого экспорта, впервые, кстати, с 2014 года», – написал, например, в своем ЖЖ блогер Алексей Кобелев.
Другие пытались оспорить утверждения Медведева, считая их далекими от правды. Так, например, пользователь социальной сети Facebook Дима Сальников, на своей странице опубликовавший ряд ответов премьера на заданные журналистами вопросы и сопроводивший каждый ответ своим комментарием:
«Медведев. Пресс-конференция.
Каким был этот год?
– Мы развиваемся, платим зарплаты и пенсии, наверное это главный социально-экономический результат года...
Как будете экономику поднимать?
– Сельским хозяйством. (если что, это менее 5% в экономике)
Почему Роснефть продали с дисконтом?
– Так получилось, но то, что не добрали, получим дивидендами (а раньше не могли получить дивидендами???)
Про приватизацию Алросы
– Это была настоящая, 100%-я приватизация! (пакет Росимущества купил государственный Фонд прямых инвестиций)
Зачем нужна компания-прокладка Роснефтегаз?
– невнятное про защиту интересов и помощь...
Почему военные расходы на первом месте?
– Там работают миллионы наших граждан!
Про допинг и РУСАДА
– Все употребляют, а обвиняют только нас! (Выявлено 643 случая подмены проб, 1400 проб намеренно уничтожены...)
Ведь контрсанкции вредят нашей экономике?
– Конечно, вредят, но не мы это начинали... (Не мы начинали вредить российской экономике, но мы тоже будем вредить.)
Вы не считаете низкую явку на выборах протестом?
– Явка в Европе никогда не бывает сверхвысокой. Абсолютно нормальная явка. (на моём участке менее 10%...)».
Впрочем, ни достаточно спокойные, ни эмоциональные записи в блогах и соцсетях по поводу высказываний премьера на пресс-конфернции пока не встречают заметного отклика у читателей.