ProScience Театр 19 декабря. Александр Мещеряков о науке в России и в Японии
19 декабря в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного японоведа, доктора исторических наук Александра Мещерякова. Тема вечера — «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».
В преддверии мероприятия «Полит.ру» поинтересовался у Александра Мещерякова его мнением о науке в России и Японии.
Как бы вы оценили состояние японоведения как науки в России? Чего не хватает для более эффективной работы?
Наука в России находится на грани умирания. Японоведение не исключение. Есть группа энтузиастов, которые пытаются противостоять государственной политике по уничтожению интеллекта, но сил их мало. Не хватает всего: книг, зарплаты, командировок. Мы не можем ни пригласить японского ученого, ни сами поехать в Японию, чтобы поработать в библиотеках.
Возможно ли сравнение работы ученых в России и Японии?
В Японии уважают труд ученых и преподавателей, чиновник трепещет перед профессором, в России профессор трепещет перед чиновником.
Почему вы занимаетесь популяризацией науки? Какую цель ставите, выходя на сцену и рассказывая о том, что знаете?
Каждый человек обязан делиться тем, что у него есть в избытке. Есть хлеб – поделись хлебом, есть знания – поделись знаниями.
Выступление Александра Мещерякова состоится 19 декабря в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.
Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.