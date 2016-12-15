Хакеры, пришедшие с холода

В секретном отчете ЦРУ, на который 9 декабря сослался Washington Post, утверждается, что российские хакеры, связанные с властями РФ, намеренно взломали переписку Национального комитета Демократической партии и главы штаба Клинтон Джона Подесты и опубликовали ее в WikiLeaks, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть выборы. В WikiLeaks эту информацию опровергли. Там заявили, что информация была получена в результате утечки, а не хакерского взлома. Таким образом, кто-то из однопартийцев Хиллари Клинтон решил, что мир должен знать о махинациях в партии.

О том, что переписка Джона Подесты стала достоянием общественности благодаря инсайдерам в Демократической партии США, а не российским хакерам, сообщил близкий друг основателя портала Джулиана Ассанжа, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью The Daily Mail.

Крейг Мюррей Oliver Stuenkel

Дипломат утверждает, что лично получил эти документы от информатора в лесопарке недалеко от Вашингтона. Имя источника Мюррей назвать отказался. По словам британского дипломата, причинами, побудившими инсайдера пойти на этот шаг, стали коррупционные схемы вокруг фонда Клинтонов, а также исключение из президентской кампании сенатора Берни Сандерса. «Я не понимаю, почему в ЦРУ заявили, что информация поступила от российских хакеров, когда они должны знать, что это не так», — сказал он. Как отмечает Daily Mail, сведения Крейга Мюррея не подтверждены независмыми источниками.

2 ноября этого года Мюррей уже заявлял, что информатор находится в Демократической партии. По его словам, он узнал его личность, когда был в Вашингтоне на вручении награды имени Сэма Адамса, которую получают информаторы.

Трамп и русские хакеры Соцсети

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол призвал к проведению масштабного расследования «вмешательства» в процесс выборов президента США «заинтересованных» сторон — в первую очередь России. Об этом он написал в колонке для The Washington Post.

По мнению Макфола, «российский след» оставили не только хакеры, которые якобы внедрялись в серверы Демократической партии и, вероятно, передавали («с подачи» российского правительства) информацию WikiLeaks. Его также, согласно некоторым сообщениям, можно найти в создании и циркуляции фейковых новостей, считает бывший посол. Однако этот вопрос, по его мнению, требует отдельного исследования.

Макфол, помимо прочего, считает начатое администрацией президента США Барака Обамы расследование «киберкраж» недостаточным. По его словам, подобное расследование должно проводиться дольше месяца, в нем обязательно должны принять участие представители обеих ведущих американских партий, а также «вмешательство» должно рассматриваться не только в киберпространстве.

«Единственным решением, которое может дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, а также те, которые касаются целостности нашей избирательной системы в целом, должно стать решение конгресса по учреждению и поддержке двухпартийного расследования, в котором примут участие ученые и эксперты», — написал Макфол.

Дмитрий Медведев Соцсети

Российских хакеров обвинили в попытке сорвать выплату пенсий на Украине

Хакерские скандалы с «русскими» корнями сотрясают и Европу. В понедельник сразу несколько немецких политиков заявили, что опасаются попыток хакеров — в том числе российских — сорвать всеобщие выборы в Германии в 2017 году.

Существует опасность — в том числе для выборах в Бундестаг в 2017 году — целенаправленных взломов извне с целью манипуляций фактами или мнениями», — сказал член парламента от партии Христианско-демократический союз Вольфганг Бозбах, его слова цитирует BBC.

Не исключил такой опасности и парламентарий от Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених. «В ходе кампании нам также предстоит столкнуться с искажениями и ложными новостями», — добавил он. Представитель Христианско-социального союза Стефан Майер полагает, что хакерские атаки на партии и фракции, а также кампании по дезинформации будут усиливаться.

Русских хакеров нашли и в Париже. Гендиректор французской телекомпании TV5Monde Ив Биго, заявил, редакция была на грани уничтожения в ходе совершенной на нее в 2015 году кибератаки. Атаку совершила группа, называющая себя «Кибер Халифат». Соответствующие посты были опубликованы на страницах TV5Monde в Twitter и Facebook. Группа разместила в соцсетях изображение, напоминающее флаг запрещенной в России группировки «Исламское государство». Хакеры также написали угрозы в адрес Франции.

Взломанная страница TV5Monde

Однако позднее расследование показало, что за атакой может стоять группа российских хакеров APT28. По мнению специалистов, хакеры пытались выдать себя за исламистов, чтобы запутать расследование. Но специалисты считают, что это были российские хакеры.

Дальше всех в деле разоблачительства пошли власти Украины, которые заявили, что хакеры из России виноваты в проблемах с выплатами пенсий в стране. В минувшую среду секретарь украинского СНБО Александр Турчинов заявил, что российские хакеры пытались дестабилизировать финансово-банковский сектор Украины, чтобы сорвать кампанию по социальным выплатам перед Новым годом.

«Одна из главных задач киберпреступников состояла в дестабилизации финансово-банковского сектора Украины накануне Нового года, что должно было привести к срыву кампании по социальным выплатам, осложнению функционирования ведущих государственных учреждений и блокировке бюджетного процесса», – приводятся его слова на сайте СНБО.

По его словам, около недели назад «началась активная фаза масштабных кибератак» на информационные ресурсы украинских государственных органов, объектов критической инфраструктуры и учреждений негосударственного сектора. За этими атаками, по утверждению Турчинова, стоят «киберпреступники из Российской Федерации».

При этом он утверждает, что атаки осуществлялись с использованием компьютерных сетей, расположенных в разных странах.

Однако, по словам Турчинова, «несмотря на то, что кибератаки не прекращаются, в кратчайшие сроки функционирование пораженных компьютерных систем было восстановлено».