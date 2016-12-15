Экспедиция, работавщая в местности Лаэтоли в Танзании, обнаружила новую цепочку следов австралопитека афарского. Судя по размеру следов, это был самый крупный из известных ученым представителей данного вида.

В окрестностях Лаэтоли есть немало вулканов, ближайший расположен в двадцати километрах от места, где работала экспедиция. 3,66 миллиона лет назад земля там была покрыта вулканическим пеплом, который, размокнув из-за дождей, превратился в толстый слой мягкой почвы, напоминавшей болотистую землю. В ней отпечатались следы многих обитавших в то время животных. Позднее, когда вулканический пепел превратился в туф, следы сохранились и дошли до наших дней.

Первые раскопки в Лаэтоли провели антропологи Луис Лики (1935) и Людвиг Коль-Ларсен (1938 – 1939), которым удалось найти там отдельные кости гоминидов, позднее идентифицированных как австралопитеки. В 1970-х годах работы в Лаэтоли продолжились под руководством Мэри Лики. Тогда ученые и обратили внимание на сохранившиеся на вулканическом туфе отпечатки следов. Среди них были следы жирафов, гиен, саблезубых кошек махайродов, бабуинов, кабанов, газелей, носорогов, нескольких видов антилоп, родственных лошадям гиппарионов, буйволов, дейнотериев, зайцев и различных птиц. Для многих из данных видов палеонтологи нашли в Лаэтоли и костные останки того же периода. За многие годы работы в Лаэтоли было сделано 18 раскопов (они обозначаются буквами от A до R).

Фото: Sofia Menconero

Но самая интересная находка была сделана в 1978 году, когда ученые увидели следы трех гоминидов. Именно они вошли в историю как «следы Лаэтоли» (Laetoli footprints). Нашли их на раскопе G. Существа, оставившие эти цепочки следов, отличались размерами. Самое маленькое (G1) шло бок о бок с самым большим (G2), немного позади след в следу с G2 шел G3, чей рост был немного меньше. Цепочки следов протянулись на 23 метра. Антропологи полагают, что следы принадлежат австралопитеку афарскому (Australopithecus afarensis). Останки представителей этого вида Мэри Лики и ее коллеги тоже нашли неподалеку. Следовательно «следы Лаэтоли» стали доказательством способности австралопитеков к прямохождению и дали ученым возможность реконструировать их походку. Сами отпечатки были законсервированы на месте раскопок, но их модели, сделанные по слепкам, украсили многие музеи мира.

Теперь, спустя почти четыре десятилетия после экспедиции Мэри Лики, исследователи из Италии и Танзании нашли новые следы Лаэтоли, также принадлежащие австралопитекам. Они начали новый, девятнадцатый раскоп, обозначив его буквой S. Там обнаружились следы двух австралопитеков, причем один из них (S1), по расчету, был ростом 1,61 сантиметра и весом 48 килограммов, больше любого другого австралопитека, известного ученым по костным останкам или следам. Длина его стопы 27 сантиметров, что соответствует десятому размеру обуви по британской шкале (44 – 45 по европейской). Рост всех других австралопитеков, чьи следы были найдены в Лаэтоли, составлял от 1,11 до 1,49 метра.

Крупный экземпляр получил имя Чуи – сокращение от Чубакка, в честь персонажа киноэпопеи «Звездные войны», тоже отличавшегося высоким ростом. Следы S1 и S2 находятся на том же горизонте вулканического пепла, что и найденные в 1970-х годах следы G1, G2 и G3. Двигались обе группы в одном направлении. Расстояние между раскопами G и S составляет примерно 150 метров.

Обнаружить новые следы удалось благодаря проекту по сохранению старых находок. После изучения их закрыли двумя слоями песка, разделенными пленкой, и сверху засыпали камнями. Однако спустя годы на месте раскопа начали расти молодые деревья, и ученые стали опасаться, что их корни повредят уникальный памятник. Поросль периодически вырубали, но, в конце концов, пришли к выводу, что проблему сохранения отпечатков следует решить окончательно. От идеи переноса полосы туфа с отпечатками в другое место отказались, но правительство Танзании санкционировало раскрытие и консервацию следовых дорожек и даже создание в Лаэтоли маршрута, на котором уникальными следами могли бы полюбоваться туристы.

С этими работами и была связана экспедиция в Лаэтоли археолога Фиделиса Масао (Fidelis Masao) из Университета Дар-эс-Салама и его коллег. Обследуя окружающую местность, археологи сделали пробные раскопы и обнаружили новые следы. Их цепочка длится 32 метра.

Фиделис Масао и его коллеги высказали гипотезу, что австралопитеки S1 и S2, а также G1, G2 и G3 принадлежали к одной социальной группе и путешествовали вместе. В таком случае, считают ученые, можно прийти к выводу, что среди австралопитеков существовали значительные различия между самцами и самками по размерам тела и внешнему облику. В качестве аналогии они приводят современных горилл. Австралопитеки из Лаэтоли могли, как и гориллы, составлять группу из самца (S1), нескольких самок и детеныша (G1).

Работа ученых опубликована в электронном научной журнале eLife.