США ослабят санкции против «Рособоронэкспорта», чтобы приобрести у ведомства цифровую камеру, которую Москва использует для наблюдения за американскими военными в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, опубликованном на сайте Федерального регистра США — официальном издании американского правительства.

Представитель Госдепа подтвердил ТАСС, что Вашингтон готов пересмотреть положение, запрещающее покупку у «Рособоронэкспорта» и его дочерних структур камеры OSDCAM 4060 (электрооптический сенсор), которой оснащены российские самолеты-наблюдатели. Смягчение санкций, принятых в отношении «Рособоронэкспорта» 2 сентября 2015 года и продленных 5 июля 2016 года, коснется как самой камеры, так и ее ремонта, обслуживания и покупки запчастей.

Американский дипломат отметил, что принятые меры позволят США лучше оценивать соблюдение Россией Договора по открытому небу. Каким образом Пентагон собирается использовать полученную систему наблюдения, он не объяснил. Сколько именно камер и когда произойдет покупка, представитель Госдепартамента затруднился ответить. В Пентагоне агентству пообещали уточнить информацию позже. В ведомстве добавили, что возможность такой сделки предусмотрена регламентом ДОН.

«Санкции не будут применяться к закупкам и технической поддержке цифрового электрооптического сенсора OSDCACM 4060, чтобы улучшить возможности США по контролю и проверке соблюдения Россией Договора по открытому небу», — говорится в сообщении.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами, входящими в СБСЕ (с 1994 года — ОБСЕ). Целями договора декларируются содействие большей открытости и прозрачности военной деятельности, а также упрочнение безопасности посредством укрепления доверия между сотрудничающими в рамках договора государствами.

Для контроля над военной инфраструктурой, ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в соответствии с согласованными квотами. Договор регламентирует проведение полетов, требования к самолету, а также определяет допустимые технические параметры аппаратуры наблюдения.

Российский самолет наблюдения ТУ-214ОН АО "Концерн "Вега"

Летом 2016 года Россия первой из 34 стран-участниц ДОН ратифицировала цифровой электрооптический сенсор в целях использования в рамках договора. Остальные страны по-прежнему используют аналоговую аппаратуру. Американские военные официально объявили о начале разработок только в 2015 году. В Пентагоне это промедление объясняют тем, что для США полеты в рамках ДОН имеют низкий приоритет.

В сентябре Вашингтон отменил санкции в отношении «Рособоронэкспорта» в части, касающейся обслуживания вертолетов Ми-17 в Афганистане. Россия в течение последних пяти лет поставляет вертолеты Ми-17 для афганских вооруженных сил и служб безопасности. Ограничительные меры против российских компаний, обвиняемых в причастности к поставкам ядерных и ракетных технологий Ирану, Северной Корее и Сирии, американские власти ввели в августе 2015 года. Компании «Катод», «Рособоронэкспорт» и корпорацию «МиГ» США обвиняют в распространении оружия массового поражения.