Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о предотвращении серии терактов в Москве, готовившихся по указанию находящегося в розыске эмиссара «Исламского государства» (организация запрещена на территории России). В четверг утром были задержаны четверо членов ячейки террористической организации, подозреваемых в подготовке терактов на новогодние праздники.

«Пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Таджикистана и гражданина Молдовы, планировавших совершить серию резонансных террористических акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Всего были задержаны четыре человека. Во время обысков по их месту жительства были изъяты самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также «значительное количество смесевого взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности».

Бойцы спецназа ФСБ.

Теракты готовились по прямому указанию находящегося в Турции эмиссара ИГ, который ранее был объявлен в розыск властями Таджикистана.

Ранее, в четверг, РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило об эвакуации жителей многоэтажного дома на юго-западе Москвы для обезвреживания взрывного устройства в одной из квартир. По словам собеседника агентства, из дома номер 11 по улице Наметкина были эвакуированы 145 человек, в том числе 19 детей. Мощность обезвреженного взрывного устройства не уточняется. Пострадавших нет.

Накануне в Москве на улице Гарибальди был обнаружен автомобиль с боеприпасами и оружием. В ФСБ не уточняют, связаны ли эти три случая между собой.

В общей сложности за первую половину декабря силовиками было проведено две операции по задержанию предполагаемых террористов. На прошлой неделе источник ТАСС в силовых структурах сообщил о масштабной спецоперации в Москве и Подмосковье, проведенной сотрудники ФСБ совместно с центром «Э». В ходе этой операции, по его словам были задержаны более 20 человек, подозреваемых в экстремизме и пособничеству терроризму.

Источник РИА Новости уточнял, что в ходе спецоперации были задержаны члены организованной группы, большинство их которых являются выходцами из стран бывшего СССР. Позже в МВД сообщили, что на территории Москвы и Московской области были задержаны 12 человек, которые занимались вербовкой граждан в ряды одной из террористических организаций.

Александр Бортников, глава Федеральной службы безопасности. / kremlin.ru

По данным, представленным ранее председателем Национального антитеррористического комитета (НАК), директором ФСБ Александром Бортниковым, всего в этом году предотвращено 42 террористических преступления, включая несколько терактов, которые планировалось совершить на транспорте и в местах массового скопления людей.

Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности заявил, что ФСБ за 10 месяцев 2016 года предотвратила 10 терактов и более 30 преступлений террористической направленности.