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15 декабря 2016, 11:22
Дональд Трамп Рекс Тиллерсон США
Анна Сакоян

«Дипломат, который умеет добывать нефть»

Рекс Тиллерсон и Владимир Путин
Рекс Тиллерсон и Владимир Путин

Во вторник избранный президент США Дональд Трамп номинировал на пост своего будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, главу нефтяной компании Exxon Mobil. Теперь СМИ оживленно обсуждают эту кандидатуру.

The Economist отмечает, что Тиллерсона представили как «дипломата, который заодно еще умеет добывать нефть». И действительно, комментирует автор, опыт добычи нефти у него больше сорока лет. В остальных сферах он известен крайней узостью взглядов, чем «заслужил уважение от печально известных своей беспринципностью мировых лидеров вроде Владимира Путина». Главный вопрос, по мнению автора, в том, поможет ли это ему стать хорошим дипломатом.

Специфика в том, что он, будучи выходцем из техасской глубинки, тем не менее, известен способностью добывать нефть в самых негостеприимных точках мира, в частности в России на Сахалине и в нищей республике Чад. Он хорошо находил общий язык с «популистами-автократорами» начиная российским президентом Путиным и заканчивая покойным лидером Венесуэлы Уго Чавесом.

 
Уго Чавес.

Тесные связи с российским руководством, отмечает автор, могут осложнить утверждение Тиллерсона в должности госсекретаря – особенно в свете снова разгоревшегося скандала о происках российских кибершпионов, - однако его сторонники настаивают на том, что он при всех своих связях совершенно неподкупен. Также автор оговаривает, что опыт в области охоты за ресурсами может сделать расчетливого Тиллерсона хорошим противовесом импульсивному Трампу. Немаловажно для автора и то, что Тиллерсон, будучи нефтяником, которые обычно категорически отрицают проблему глобального потепления, в последнее время склоняется в пользу инициатив по борьбе с изменением климата.

Wall Street Journal пишет, что номинация Тиллерсона на пост госсекретаря вызвала скепсис как у демократов, так и у республиканцев. Как бы то ни было, считает автор, по итогам номинации к нему стоит присмотреться. Присматриваться нужно, прежде всего, с точки зрения отношений с Россией и повестки по глобальному потеплению. В качестве руководителя Тиллерсон зарекомендовал себя как надежного человека, который успешно управлял одной из крупнейших в мире нефтяных компаний в тяжелый для энергетического рынка период. Кроме того, нефтяная отрасль крайне политизирована, а это значит, что у него есть неплохой опыт в выстраивании дипломатических отношений с главами других государств и министрами иностранных дел.

По линии глобального потепления, считает автор, Тиллерсон как представитель неэкологичной индустрии – это удобная мишень для всех желающих раскритиковать его как политика. Однако здесь он уже начал выстраивать себе защиту. Особенно пристально нужно исследовать его деловые отношения с Россией. Здесь автора смущает то, что он называл Путина близким человеком и не одобряет санкции США против России. 

 
Флаги России и Евросоюза.

Еще один автор в WSJ рассуждает о попытках оппонентов Трампа манипулировать темой отношений с Россией. Собственно номинацию Тиллерсона автор считает красноречивым ответом Трампа на слухи о российском вмешательстве в американские выборы. Многие СМИ сейчас, отмечает автор, занимаются тем, что пытаются дискредитировать администрацию Трампа, представив ее марионеткой России. Между тем, если взглянуть на предполагаемую перспективу отношений трезво, то будет видно, что Трамп совершенно не похож на российскую марионетку. В частности, помимо намерения подружиться с Россией он высказывал также намерение развивать американскую военную отрасль. Также и номинация Тиллерсона на пост госсекретаря – это, в первую очередь, номинация человека, который по чисто прагматическим причинам меньше всех расположен к тому, чтобы ставить интересы России выше интересов своей страны.

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