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15 декабря 2016, 18:00

Топ новостей 15 декабря

Японское море. Ритуальные ворота.
Японское море. Ритуальные ворота.
Pixabay

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия и Япония договорились о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, Дмитрий Медведев подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, а Европарламент решил рассмотреть вопрос об отмене виз с Украиной следующей весной.

Россия и Япония обсудили совместную хозяйственную деятельность на Курилах

Помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе двусторонней встречи обговорили параметры документа о начале консультаций между странами по совместной хозяйственной деятельности на четырех южно-курильских островах.

Путин прибыл с официальным визитом в Японию

Российский президент Владимир Путин прибыл в Японию. По прибытии он направится в резиденцию японского премьер-министра Синдзо Абэ в Нагато, где они проведут переговоры.

ЕП перенес вопрос о безвизовом режиме Украины на апрель 2017 года

 
Митинг. Флаги Грузии и Евросоюза.

Европейский парламент (ЕП) принял решение перенести рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима на 3 апреля 2017 года. Рассмотрение предоставления безвизового режима будет проходить в первом чтении. Ранее 15 декабря сообщалось, что Европейский парламент одобрил отмену визового режима для Украины и Грузии.

Дмитрий Медведев назвал главный итог года в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов пяти телеканалов, назвал главным итогом 2016 года сохранение макроэкономической стабильности и выполнение социальных обязательств.

ФСБ в Москве предотвратила серию терактов ИГ

 
Подразделения ФСБ / Commons:RIA Novosti

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Москве четырех представителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить серию терактов при помощи самодельных взрывных устройств.

Американские СМИ обвинили Путина в личном вмешательстве в выборы президента США‍

Президент России Владимир Путин был лично вовлечен в «тайную кампанию России» по вмешательству в президентские выборы в США, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке, «имеющие прямой доступ к информации».

В Кремле отказались заниматься золотом скифов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда в Амстердаме, постановившего вернуть коллекцию скифского золота из крымских музеев властям Украины: «Соответствующие российские ведомства занимаются этой темой, это не вопрос президента».

Минэкономразвития предложило снизить цены на алкоголь

В России могут снизить минимальные розничные цены на алкогольную продукцию с целью уменьшения масштабов его нелегального производства и расширения конкуренции в этой сфере. С соответствующей инициативой выступает Минэкономразвития РФ.

Сергей Полонский решил баллотироваться в президенты

 
Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве. / Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Адвокат обвиняемого в крупном мошенничестве Сергея Полонского Славик Брсоян подтвердил намерение своего подзащитного баллотироваться на пост президента России: «Он такое заявление делал в рамках судебного заседания. И это была не шутка с его стороны. Человек себя виновным не считает, я разделяю его позицию. И он на сегодняшний день не признан виновным. И поэтому никаких ограничений в избирательном праве на него не наложено».

Более 30 биатлонистов из России заподозрили в допинге

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о том, что получил список Всемирного антидопингового агентства WADA, в котором упоминается 31 российский биатлонист. Спортсмены подозреваются в употреблении запрещенных препаратов.

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