Топ новостей 15 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия и Япония договорились о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, Дмитрий Медведев подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, а Европарламент решил рассмотреть вопрос об отмене виз с Украиной следующей весной.

Помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе двусторонней встречи обговорили параметры документа о начале консультаций между странами по совместной хозяйственной деятельности на четырех южно-курильских островах.

Российский президент Владимир Путин прибыл в Японию. По прибытии он направится в резиденцию японского премьер-министра Синдзо Абэ в Нагато, где они проведут переговоры.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов пяти телеканалов, назвал главным итогом 2016 года сохранение макроэкономической стабильности и выполнение социальных обязательств.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Москве четырех представителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить серию терактов при помощи самодельных взрывных устройств.

Президент России Владимир Путин был лично вовлечен в «тайную кампанию России» по вмешательству в президентские выборы в США, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке, «имеющие прямой доступ к информации».

