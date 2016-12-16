Эксперт: Шведские АЭС хотят улучшить экономику топливообеспечения и повысить безопасность эксплуатации своей атомной станции благодаря уникальности российского топлива

АО «ТВЭЛ» (Топливная компания Государственной корпорации «Росатом») и компания Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали контракт на поставку ядерного топлива конструкции «ТВС-Квадрат» для АЭС «Рингхальс» (компания группы Vattenfall, Швеция). Контракт был подписан 30 ноября, он предусматривает поставку коммерческих перегрузок ядерного топлива начиная с 2021 года. Реализация контракта обеспечит диверсификацию поставок ядерного топлива для Vattenfall AB. Использование нового топлива также позволит оператору улучшить экономику своих АЭС.

Павел Алексеев, руководитель блока перспективных энергетических технологий Курчатовского ядерного технологического комплекса Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» будет поставлять топливо на шведскую АЭС, где используется отличное от нашего российского топливо. Перед этим АО «ТВЭЛ» занималось довольно длительное время лицензированием этого топлива, которое имеет квадратные кассеты, а не гексагональные, как у нас. Такие прямоугольные кассеты сами по себе работать не будут: кроме технологии изготовления, нужно соответствующее программное обеспечение и масса другой предварительной работы. Сейчас есть полный набор документов для поставки топлива на шведскую АЭС. Это значит, что в результате длительного взаимодействия между компаниями АО «ТВЭЛ» и Vattenfall Nuclear Fuel AB шведский оператор АЭС провел всестороннее исследование и оценку соответствия ТВС-КВАДРАТ высоким стандартам своей компании и требованиям национального надзорного органа. Наши технические решения в итоге полностью соответствуют требованиям для лицензирования реакторов. Все требования, которые Швеция предъявляет к топливу, были реализованы и обоснованы. Все необходимые предварительные этапы были пройдены в полном объеме, иначе бы шведы не согласились на поставку. Поставка – это результат большого объема подготовительных работ.

Шведские АЭС уже получают топливные сборки от «Вестингауза» и «Аревы», и наше топливо им, казалось бы, уже не нужно. Но это не совсем так. Они хотят улучшить экономику топливообеспечения, повысить безопасность эксплуатации своей атомной станции, благодаря уникальности российского топлива и материалов, которые используются при его изготовлении.

Можно сказать, что до коммерческой реализации довели ТВС не только с чужими требованиями, но и с другой геометрией. Это результат большого труда и реализованная возможность выйти на более широкий рынок. Например, попытка американцев с «Вестингаузом» зайти на наш рынок через АЭС «Темелин», а сейчас уже и через одну из украинских АЭС – предыдущие две итерации американского топлива под наши типы реакторов были неудачными.