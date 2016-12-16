расскажиоЕУСПб

Сегодня, в пятницу, в Европейском университете в Санкт-Петербурге возобновились занятия (образовательная лицензия восстановлена, вуз, таким образом, имеет на это право), однако есть основания думать, что это победа в сражении, а не в войне. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации.

15 декабря состоялось заседание Общего собрания учредителей и заседание Попечительского совета университета. Как говорится в официальном релизе, «учредители университета и члены Попечительского совета выразили глубокое удовлетворение резолюцией Президента РФ, поддерживающей образовательную деятельность Университета. Учредители и попечители одобрили действия администрации Университета в деле выработки общего решения совместно с Правительством страны, Министерством образования и науки, а также руководством Рособрнадзора, о ненарушении учебного процесса. Общее собрание учредителей и Попечительский совет подчеркнули, что Европейский университет в Санкт-Петербурге является одним из немногих учреждений, которое препятствует «утечке мозгов». Университет всегда исполнял и будет исполнять свою главную миссию – готовить высококвалифицированных профессионалов, производящих новые знания, пользующихся заслуженной репутацией в мире и необходимых нашей стране».

Университет рассказал о запланированном цикле почетных лекций, которые, вероятно, можно рассматривать как знак солидарности: «Благодаря всем, кто поддерживает Европейский университет в Санкт-Петербурге, стало возможным организовать цикл открытых лекций, в рамках которых выступят известные деятели науки, культуры и искусства. Первую лекцию, которая пройдет на следующей неделе, проведет Михаил Борисович Пиотровский, председатель Попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге, Генеральный директор Государственного Эрмитажа, член Президиума РАН, Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Михаил Борисович выступит с лекцией на тему «Музей как историограф диалога и конфликта культур»». Лекция запланирована на 22 декабря. Надеемся, что у нас будет возможность познакомить читателей с ее стенограммой.

С вечера 14 декабря в Facebook развернулся флешмоб #расскажиоЕУСПб. Среди авторов – те, кто в нем учились, работали (или работают сейчас), имеют опыт сотрудничества с вузом. Мы публикуем первую подборку, включая запись, инициировавшую этот флешмоб. Записи опубликованы в Facebook режиме открытого доступа с использованием приведенного тега (вмешательство допускалось нами только на уровне орфографии и пунктуации). Тексты в своем разнообразии, как кажется, дают некоторое представление о том, чем является ЕУСПб, причем делают это инструментами менее формальными, чем списки сотрудников, публикаций и мероприятий.

Упоминаемый время от времени «пожарный кризис» - первая масштабная атака на ЕУСПб (2008 г.). См. об этом, например, здесь.

См. также:

Дорогие коллеги, друзья и сочувствующие Европейскому университету в СПб!

Не знаю, насколько моя инициатива покажется вам достойной внимания, но чем богаты, тем и рады. Не знаю как вы, но я, будучи выпускницей ЕУСПб., почти никогда не отвечала на письма и просьбы университета рассказать о своих успехах, научных интересах и прочих подробностях моей жизни в академии. Мне кажется, пришло время это сделать.

Если каждый из моих знакомых или знакомых знакомых или знакомых знакомых моих знакомых расскажет о том, как он связан или был связан с Европейским университетом в Санкт-Петербурге - получится не просто актуальный флешмоб в поддержку ЕУ, но и у людей, имеющих весьма смутное представление об этом учебном заведении, появится, возможность понять степень интеграции университета в российскую и мировую академическую науку. Так что я приглашаю всех, кто учился, выпускался, публиковался, читал лекции, участвовал в летних школах Европейского университета - не стесняйтесь об этом рассказать!

#расскажиоЕУСПб

Upd

Понятно, что не у всех выпускников был однозначно позитивный опыт сотрудничества с ЕУСПб. Долой иллюзии. Но вот что я точно никогда не забывала про ЕУ, находясь на разных стадиях наших с ним отношений - без него я не стала бы заниматься наукой. Думаю, в свете последних событий и глобальной перспективы - именно это имеет значение.

Вот, навскидку, несколько хороших фактов об аспирантуре ЕУСПб в моей жизни. Я училась в ЕУ в 2000-2002 годах, а работала в ИПП и одновременно преподавала на факультете ПНиС с 2009 по 2014 (на ПНиС по 2015).

1. Из трех курсов, прослушанных в ЕУ в 2000-2001 году, которые я позже просила зачесть себе в Мичиганском университете, мне зачли два. Это большой известный университет с многолетней репутацией, и это была программа PhD, а курсы были магистерские. Но тамошние профессора прочли силлабусы Темкиной и, если мне память не изменяет, Эткинда, и сказали - да, это наш уровень, можно зачесть.

2. У магистров в ЕУ отчетные эссе по отдельным курсам, которые получают оценки А и А+, регулярно дорабатываются до статей в российских научных журналах первого ряда. Не то, чтобы это было формальным правилом, но по традиции таков критерий выставления высшей оценки: что из эссе можно будет сделать полноценную статью. Я так опубликовала несколько первых нормальных своих статей, и позже у моих собственных студентов в ЕУ это случалось регулярно, а одна из студенток моего курса по экономической социологии так выиграла премию для дебютантов в журнале "Экономическая социология". Это очень помогает учиться: нет чувства, что пишешь большой сложный текст как контрольную в школе: в стол, за оценку, и в мусорный ящик. Учить, кстати, тоже помогает.

3. И да, преподаватели помогают дорабатывать такие статьи охотно - отказывать в консультации в принципе не принято. Это входит в культуру организации.

4. Выпускники ЕУ нарасхват не только на внешнем рынке академического труда, но и прямо внутри ЕУ: университет так быстро растет, а люди настолько быстро набирают опыт и научный вес, что низовые позиции вечно в дефиците, а требования сверхвысокие. В результате за толковых выучеников существует настоящая конкуренция между исследовательскими центрами.

5. Мой негосударственный (полученный до того, как ВУЗ получил госаккредитацию) диплом ЕУ, валидированный Хельсинским университетом, признается примерно везде в мире. Ни одного раза вопросов не было нигде за пределами России.

Знакомство с ЕУ было заочным - где-то в сети попалась аналитика, сделанная только-только созданным Институтом проблем правоприменения (ИПП). По-моему, это была аналитическая записка про "фактор прокурора", и не со всем я тогда, кажется, согласился, но в закладки унёс, сайт нагуглил и время от времени мониторил обновления. Будучи по образованию, профессии и мозгам юристом, я не мог в полной мере оценить методологическую подкладку, но вот выводы или "бились" с моими собственными наблюдениями, или с наработками "некабинетных" юристов, или заставляли шевелить мозгами в неожиданном направлении. И чем дальше - тем круче была аналитика.

А потом случилась первая Школа ИПП по эмпирическому правоведению, мой текст про влияние "туннельного зрения" на оценку достоверности доказательств ушёл на конкурс, и всё сложилось, и была экскурсия от Svetlana Prantsuzova по особняку Кушелева-Безбородко с рассказом про (печально) известную лестницу (привет пожнадзору), и замечательный коллектив исследователей и преподавателей, и последняя неделя апреля 2014го с плотной-плотной нагрузкой статистикой, качественными методами и вечерними посиделками в Пушкине-Павловске-Царском Селе.

Потом уже была вторая Школа, совместные колонки с Дмитрий Скугаревский (Dmitriy Skougarevskiy) и Ekaterina Khodzhaeva, приезд Ekaterina Khodzhaeva, Михаил Поздняков (Mikhail Pozdnyakov) и Ekaterina Moiseeva в наши "адвокатские поля", проект по социологии юридической профессии, аналитическая работа с Maria Shklyaruk...

А сейчас ЕУ, который славен не только ИПП, пытаются закрыть.

Есть такая присказка, что троечники нанимают на работу двоечников, чтобы выглядеть на их фоне отличниками. Что ж, ЕУ как-то не тянет на роль молчаливого задника для парадно-показательных постановок и бодрых рапортов в бюрократическом стиле. Но тем хуже для троечников.

Друзья и коллеги, терпения, бодрости духа и удачи! Берегите нервы - нейронные сети ещё понадобятся! ))

Когда-то я случайно зашла на сайт ЕУ, почитала и подумала - как было круто работать там, но у меня нет шансов. Потом забыла. Доучила немецкий, сняла погоны, поучилась в Гамбурге... в итоге через два почти случайно получилось так, что я три часа проговорила с ИПП об уголовном процессе и мне внезапно предложили у них поработать. Сначала я думала, что они экономисты... Про социологию и то, что это тот самый университет, я узнала позже. Так вот, в ЕУ всегда больше мероприятий, чем можно посетить, и они все такие, что кажется - только на них бы и ходить, а ещё бы – выучиться на всех магистратурах)) ЕУ – невероятное место, настоящий Хогвартс – и прививает очень высокие требования к итоговым продуктам и мнениям.

Раз тут такое дело - флешмоб #расскажиоЕУСПб в поддержку всё ещё находящегося под угрозой закрытия университета - расскажу и я. только расскажу в формате "до" и "после", ибо пока все пишут о том, как весело и увлекательно во время, но ведь эффект от обучения в ЕУ - длящийся, а может и на всю жизнь - увижу.

В свои 20 я доучивался на юрфаке и даже работал по профессии - помощником юриста. это не было счастливой жизнью: специальность за меня выбрали родственники, которые не хотели внука/племянника-филолога/переводчика, а хотели мне "нормальную" работу - у нас была очень бедная и запуганная семья. "нормальная" работа сначала заключалась в беготне по налоговым и прочим инстанциям, а потом - как стал "расти" - начала включать в себя подделывание подписей и взятки судьям - и тут я сломался. помню, даже плакал ночами. хотел идти работать водителем трамвая и даже сходил в трамвайный парк всё разузнать.

И тут мне просто повезло - мне рассказала про ЕУ Галина Орлова, к которой я ходил на дополнительные спецкурсы - на другие факультеты, читая к её семинарам Фуко и де Серто - под партой, на лекциях по уголовно-исполнительному праву. это был последний, пятый курс. случился короткий грант на первое в моей жизни исследование - про шум в ростовских общежитиях и социальные конфликты вокруг него. представлять его я поехал в Питер и тогда же первый раз сходил в ЕУ. пообщался тогда в один день с тремя деканами сразу:-)

Дальше был ЕУ. и почти всем, что умею, я ему обязан:

слушать и говорить, переводить и писать тексты разного объёма и стиля; планировать и перепланировать, координировать и посредничать, предлагать и отказывать.

Среди последствий - статьи на трёх языках, сотрудничество с правозащитными НКО, поездки на конференции (исключительно по этому поводу съездил не меньше чем в 6 стран!), работа с местными сообществами в Украине, России и Румынии, PhD в Германии, переводы самых интересных мне статей, редактирование коллективной монографии, публичные лекции, ещё куча чего - и абсолютно искреннее чувство происходящей самореализации. если и плакал со времен поступления в ЕУ - то в основном от любви: в ЕУ и на расстоянии "друзей друзей" от него просто чертовски чудесные люди.

И если это самый хвастливый абзац за всю историю моего Фейсбука - эту гордость я полностью зачисляю на счёт ЕУ.

И пусть он выпустит ещё много счастливых и трудолюбивых людей!

В Европейский университет я попал случайно. Собственно, тогда мне нравилось искать новые институции, и одновременно я посещал Институт сферных социальных исследований (ИССИ) (кто его помнит сейчас, интересно) и ЕУСПБ. К этому времени я закончил археологию в СПБГУ и работал в Российском этнографическом музее самым младшим научным сотрудником. И вот тогда мне предложили податься в ЕУ в аспирантуру. Я, кстати, в силу некоторых обстоятельств, на вступительных экзаменах думал, что сдаю их “для галочки” (просто не так понял старшего коллегу, который меня приглашал), но поступил вторым по рейтингу после Сергея Штыркова, чем вполне горжусь до сих пор. Поскольку мы были первыми, я до сих пор считаю, что мы все - первый набор - были соавторами и факультета, и университета в целом, поскольку всем было понятно, что это такой серьезный и одновременно веселый эксперимент. Дух времени, кстати, вполне соответствовал - во Дворце сидела контора под говорящим названием “Империя”, и ее сотрудники, лысые качки 90-х, как-то умудрялись соседствовать с лохматыми ботаниками - гуманитариями. Показательно, что исчезли из института не мы (что было бы логично), а почему-то они, и нами это понималось как нечто само собой разумеющееся (наверное, кто всерьез имел дело с этим ребятами, так не думал). Это было фантастически насыщенное и интересное время, о котором я люблю вспоминать.

После окончания аспирантуры я начал программу Ethnic Studies, которую предложила Nandini Ramanujam, и благодаря ее идее я познакомился с большим количеством замечательных людей, включая Николая Михайловича Гиренко, вместе с которым мы эту программу начинали. В 2004 году Николая Михайловича убили, а грант OSI решил не продлевать, и я ушел создавать программу по правам человека в Смольный институт. Защитился я позже, только в 2007, уже работая в СПбГУ.

Хотя наши с ЕУ пути разошлись давно, и мои научные интересы не совпадают с научными приоритетами ЕУ, я остаюсь его преданным другом. Когда в 2008 году закрывали ЕУ в первый раз, то я тоже старался в меру своих сил помогать в защите своей alma mater. И сейчас я сделаю все возможное. чтобы защитить институт, который полностью изменил мою жизнь.

Количество историй все растет. и чем дальше от ЕУ, тем видимо больше хочется о нем говорить. потому что, если уж очень честной быть, скучается по ЕУ неимоверно. Уверена, что поводов рассказать о своей истории в университете будет много, но вот парочка фактов из моих еушных воспоминаний.

1) Никогда в моей жизни не было более волнительных моментов, как а) собеседование в магистратуру б) собеседование в аспирантуру. Но собеседование в магистратуру было особенным. Потому что первое в жизни. Я написала не блестящую бакалаврскую работу о писателях СПб, и на собеседовании получила резонный вопрос от Анны Темкиной: "А что такое прекариат, знаете?". Я не знала, потому что и тексты академические читать толком не умела. Анна махнула на меня рукой, мол все с ней понятно, и я на себя махнула рукой вместе с ней. Но когда в университете вокруг тебя - такие мотивированные, начитанные, и просто восхитительные люди, даже если сам на себя махнул рукой - невозможно остаться там же, где ты был, когда поступал. Поэтому и тексты, мне кажется, я читать научилась, и говорить о них, и о прекариате кое-что теперь знаю. А без ЕУ - фиг знает, где была бы.

2) Знаете, какой был самый счастливый декабрь во всей моей жизни? декабрь во время первого года обучения в магистратуре ЕУ. Это такое маньяческое академическое наслаждение, когда ты только читаешь и пишешь. И иногда прерываешься на еду. А в конце декабря - на алкоголь (что уж скрывать, пить - тоже часть академической культуры). Так вот счастью предела не было, когда можно было только в книгах возиться, и легитимно. В СПбГУ это было делом маргинальным. А здесь - совсем другое дело. И если день не читаешь - становится одиноко непосильно. Потому что все читают. Потому что по-другому никак. Потому что сейчас, кажется, вселенная развалится на части, если ты эссе по теории и гендеру (не тому, опороченному М., а гордому и счастливому гендеру, что все студенты его так любят) не напишешь. И я проводила весь декабрь в кресле, за компьютером, и счастью не было предела. Наконец родителям можно было с гордостью сказать - "я учусь!".

Желаю, чтобы и дальше с таким же счастьем студенты впечатывались в кресла, диваны и стулья, чтобы гордиться собой и своей силой воли.

Спасибо Тане Ворониной за флешмоб #расскажиоЕУСПб. Я наконец выскажу письменно все, что я о нем думаю :)

Для меня ЕУ – это не просто этап жизни; это другой мир, в который ты погружаешься и потом удивляешься, как мог жить без этого…

После окончания СПбГУ я не очень понимала, чем хочу дальше заниматься. Я решила продолжить обучение. ЕУ в моем окружении многие ругали: говорили, что вуз негосударственный, а потому обучение платное, семинары слишком жесткие… Но после личной встречи с Натальей Потаповой я убедилась, что все это от неточного знания. Я поступила в ЕУ в 2010 году, и спустя несколько месяцев уволилась из Русского музея (до этого я 2,5 года умудрялась совмещать работу с обучением на дневном отделении в СПбГУ). Уволилась, потому что теперь пропускать лекции больше не хотелось. Здесь было ощущение, что наука, исследования – это действительно дело, работа. Мы учились целыми сутками: лекции, семинары, выступления удивительных людей, ночные обсуждения научных проблем и написания эссе на кухне в общаге.

Я не мечтала об академической карьере (до ЕУ я вообще не очень верила в ее существование), поэтому оценив свои возможности и желания, решила, что просто пойду работать туда, где результат виден сразу. Однако спустя полгода заскучала по академической атмосфере и захотелось вернуться. Я пришла на административную позицию в ИПП (Институт проблем правоприменения), и радости моей не было предела: я увидела изнутри, как работает настоящий, продуктивный научно-исследовательский центр. Сидя на совещаниях, я не могла не улыбаться, наблюдая, как в обсуждениях, спорах рождаются новые проекты. Там я поняла, как важна в исследовательской деятельности не только персональная, но и командная работа. И поняла, что хочу снова быть сопричастна исследованиям.

Сейчас я счастлива, так как работаю в музее, где есть возможность учиться новым знаниям, заниматься наукой и делать совершенно практические, прикладные вещи. Всего этого не было бы без опыта ЕУ: возможности посещать занятия не только истфака, но и факультетов антропологии и истории искусств; формирования привычки смотреть на проблему под разными углами; желания всегда вникнуть в то, с чем сталкиваешься; аналитики и умения критично смотреть на вещи (в том числе и свою работу); встречи с удивительными людьми и готовности открывать в себе новые способности. Мне кажется, теперь это со мной навсегда и пригодится в любой деятельности.

Приятно, когда веришь и чувствуешь, что тебе все по плечу. Стоит только приложить старания! Спасибо, любимый ЕУ!

Европейский университет в Санкт-Петербурге был и остается для меня ориентиром того, как должен выглядеть современный университет, которому помимо рейтингов важно реализовывать свою миссию - гуманитарное образование для свободных людей. В Пскове, где я получил неплохое историческое образование, но очень не хватало свободы, взаимодействия с коллегами, интеллектуальной раскрепощенности к середине 2000-х, я уже оставаться не мог. Да и диссертация в заочной аспирантуре не продвигалась, к 2005 году так и не удалось выбраться в столичные архивы и нормально поработать с источниками. К счастью, мой научный руководитель из РГПУ руководил аспирантами и в ЕУСПб, и в 2005 г. я переехал в Петербург. Университет полностью оправдал мои ожидания: я смог найти доступ к московским архивам, первый раз в жизни съездил за рубеж на стажировку в университет в Тампере, и смог всё-таки защитить диссертацию в 2009 году. А после защиты, когда у меня началось постдиссертационное психологическое выгорание (пик пришелся на 2010-2011), Центр европейских исследований ЕУСПб помог мне найти себя в коллективном проекте "Улучшение социетальных условий для охраны Балтийского моря". И была интересная совместная работа, и обсуждение проекта, коллективные публикации и даже книжка в итоге вышла. И вот всё это дал ЕУСПб. Даже работа на кафедре гуманитарных наук в питерской вышке это тоже заслуга ЕУСПб, ведь письмо о вакансии я получил на еушную почту...

Когда Россия станет нормальной и свободной страной (а вдруг!), я надеюсь, что такого плана университеты появятся в самых разных городах нашей страны. И вообще, хочется дожить до того времени, когда именно свободные негосударственные вузы (подразумевается разнообразие типов) будут неотъемлемой частью российского образования, а УМК и единый госстандарт уйдут в прошлое. Тут уместно напомнить, что ЕУСПб пытается воплотить в жизнь проект по созданию региональных центров, который в конечном счете работает на то, чтобы Россия стала федеративной страной, где будет академическая мобильность и горизонтальные связи. И совершенно верно, что несмотря на трудности и препоны двигаться в этом направлении надо уже сейчас.

Свою историю любви к Европейскому университету в Санкт-Петербурге я начну, наверно, со сравнения его со своим бывшим... университетом (знаю, некрасиво так делать, но, надеюсь, что никто не обидится:) До Европейского университета (ЕУ) я получила степень специалиста в ведущем вузе города, не хочу писать ничего плохого про проведенные там пять лет, там были хорошие преподаватели, но скажу лишь, что после получения диплома я больше ни разу не возвращалась на факультет и у меня даже в мыслях не было продолжать там научную карьеру. Есть что-то в корне неверное в системе российского высшего образования, даже в лучших вузах. Посещать лекции с утра до глубокого вечера шесть дней в неделю, когда физически время остается только на выполнение домашних заданий, к семинарам практически никто не успевает ничего прочесть, а на зачетах ты пересказываешь преподавателю зазубренный конспект его же лекций (и он сильно напрягается, если ты прочитала какую-то книгу вне программы) - эта система производит дипломы, но не профессионалов. БОльшая часть каждого курса была посвящена истории предмета и прочей вводной информации и лишь очень небольшая часть - собственно, предмету (до сих пор помню фразу одного из преподавателей "Мы не учим вас предмету, мы даем вам информацию, где эти знания можно получить").

В ЕУ всё совершенно иначе - там дают знания с самого первого дня, и не просто дают, а учат их применять. Когда я поступила в ЕУ, мне было не просто тяжело, у меня было ощущение, что я до этого всю жизнь пыталась дышать через уши, а теперь мне нужно с нуля учиться дышать носом - и я училась, жадно дышала и мой мозг, наконец, стал насыщаться кислородом:) Мне нравилось, что все курсы мы выбирали сами и что их было мало. Мне нравилось (хотя и ужасало поначалу:), что мы читали классиков социологии в оригинале (по 150 листов в неделю, в т.ч. на английском) и что на каждом семинаре каждому студенту нужно было высказаться. Мне нравилось, что созданная в ЕУ система поощряла независимое мышление, инициативность и честность. Мне нравилось, что не было никакого формализма и обязаловки, никакой лишней бессмысленной работы, всё предельно полезно - эссе по курсам складываются в магистерскую диссертацию, а та, в свою очередь, в статьи. Я никогда не сталкивалась с давлением относительно включения преподавателя или научного руководителя соавторами в статьи (что является распространенной практикой в российских и даже европейских университетах), даже в тех случаях, когда их вклад был огромен и неоценим. Я уже не буду говорить про "традиционные" для российских вузов плагиат и сдачу экзаменов за деньги - в ЕУ такого просто не может быть.

Первый год обучения в ЕУ был самым интеллектуально ярким и насыщенным годом моей жизни, за который я узнала больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Однако именно в этот год ЕУ также был закрыт на 3 месяца (пожарный кризис 2008 года) и наши неформальные встречи проводились на улице, в квартирах и даже барах - люди были готовы работать и учиться бесплатно, и такого отношения я не могу представить ни в одном другом вузе. Помню, как мы собирались на одну из акций в поддержку ЕУ, организованную студентами, и нас угрожали забрать в участок - это не разубедило нас пойти, но мы пытались продумать и взять с собой необходимые вещи, чтобы ночь в милиции прошла легче...И каждый раз, когда над ЕУ сгущаются тучи (а происходит это, к сожалению, довольно часто), настоящие и бывшие студенты и сотрудники готовы прийти на помощь - не по приказу или чувству долга, а, как поет Мумий Тролль, "это по любви":)

Практически каждый преподаватель ЕУ сильно повлиял на меня и мой путь в социологии. Но моими настоящими "социологическими мамами" стали Anna Temkina и Елена Здравомыслова. Глубина их знаний и методологическая бескомпромиссность в качественных исследованиях поставили такую высокую плану, которую сложно перебить даже известным европейским социологам, с которыми сводила меня жизнь. И вряд ли у меня получится выразить ту глубочайшую степень благодарности им за всё то, что они сделали для меня во время и после моего обучения в ЕУ, - без их заботы и поддержки я вряд ли смогла бы закончить магистратуру.

В ЕУ я также окончила аспирантскую программу и до сих пор с удовольствием посещаю семинары и конференции. Благодаря программе обмена между ЕУ и университетом Хельсинки я отправилась на свою первую стажировку в Финляндию. Именно благодаря фантастической рассылке ЕУ я сначала узнала о грантовом конкурсе, выиграв который я семь месяцев стажировалась в Норвегии в ведущем исследовательском центре по моей тематике, а затем о другом конкурсе, победив в котором я три года работала в итальянском университете. Когда я поступала на PhD программу в голландский университет, они проверяли мой магистерский диплом и их смутило то, что у меня был лишь диплом (на тот момент ЕУ имел право выдавать только такие) о профессиональной переподготовке и его валидация Университетом Хельсинки. Голландцы связались с руководством Университета Хельсинки, запросили детальную информацию о программе курсов ЕУ, процедуре аттестации и пр., и получив официальный ответ, признали обучение в ЕУ соответствующим голландской степени магистра и зачислили меня в аспирантуру. Практически всё, что происходило в моей научной жизни, напрямую или косвенно связано с ЕУ - от полученных грантов Европейской Комиссии, Фонда Г. Бёлля и Исследовательского Совета Норвегии до интереснейшей стажировки в Бразилии, выступлений на социологических конгрессах в Лиссабоне и Флоренции и различных международных конференциях, публикаций статей на русском, английском и португальском языках и т.д.

А недавно мне повезло поучаствовать в работе бюджетной комиссии в рамках пилотного проекта партисипаторного бюджетирования - еще одной отличной и полезной для города инициативе, которая запустилась благодаря ЕУ.

ЕУ - это Университет, с которым не хочется терять связь и который постоянно заряжает интеллектуально. Это замечательно, что в городе есть такой университет, в котором нет коррупции, который дает честный шанс (в т.ч., как в моем случае, на смену профессии), в котором так сложно, но интересно учиться, и который можно считать эталоном качества. В России принято гордиться прошлым или мечтать о будущем, а ЕУ - один из немногих "продуктов", которым можно и нужно гордиться в настоящем. Мне очень хотелось бы, чтобы моему любимому университету помогали, а не мешали в той фантастически ценной работе, которую он делает, чтобы его заслуги, наконец, были признаны в России, а не только за ее пределами.

До: у меня дед из-под Питера. В семье из поколения в поколение передаётся, что это лучший город на Земле. Каждое лето (а то и зиму) я бывал в Питере и мечтал о нём. Совершенно случайно я узнал о ЕУ от знакомых (все о нём так узнавали, пока не появилась реклама в метро, да?). Это был конец бакалавриата. Но впереди маячила Упсала. Туда я и пошёл. В надежде закрепиться, стать докторантом УУ и заниматься наукой. Но, честно говоря, не очень у меня это получилось. Ни закрепиться, ни наука. Заканчивал магистратуру я через не могу, в западные докторантуры мне путь был закрыт из-за перекоса практического опыта над исследовательским: работа в ночном клубе, ведение семинаров НФО, SMM в Берлине, путешествия по Европе... "C/D" по предметам и средненькая дипломная работа.

Я подался в РК. Поработал там. Но прекарность (тогда я такого слова не знал) "довлела". Вернулся в Латвию. В ЕУ подавался скорее для очистки совести: если не возьмут, то про науку и думать забуду, буду пытаться от волонтёрства продираться к настоящей работе.

Собственно, меня и не взяли. Но творческий беспорядок ПНиСа привёл к тому, что я получил визу и готовился к собеседованию, когда об этом узнал. На день расстроился, а потом послал е-мэйл всему факультету: так и так, люблю социальную политику, национализм и... гендерные исследования. Может, есть кто со схожими интересами?

К моему удивлению (и огромному счастью), на письмо ответила Анна Адриановна. Дальше была сказка со счастливом концом и...

Во время: с чувством бездомного щенка, которого приютили (огромная благодарность и страх, что написаю на ковре - и меня выгонят), я начал учиться. По-настоящему. Не две лекции в неделе, как в Скандинавии. В результате: мои знания расширились неимоверно (хотя, ходил я на магистерские курсы, а за спиной уже были Упсала, Осло и ЛУ), я научился брать интервью, я побывал волонтёром в доме престарелых, я имел возможность поучаствовать в разработке policy paper, погрузиться в жизнь Петербурга (окончательно заболев городом), прикоснуться к великолепной библиотеке в Глазго, подружиться с массой добрейших людей, занимающихся заботой о людях старшего возраста, стал лучше писать научные тексты (наверное) и даже вернул себе уверенность в собственных силах стать доктором наук, научился делать ремонт.

После: пока ещё не после. Я в академе с чётким пониманием куда, когда и зачем я хочу вернуться: в ЕУ, в сентябре, довести до конца прерванные роды диссертации, дорогого мне проекта, за которым стоят и труд, и творческая потребность, и желание поделиться миром своим знанием, и статус с психологической уверенностью в себе, и плата за тот августовский день, когда "хозяева" притащили "щенка" домой, в ЕУ.

Я бесконечно благодарна университету за то, что всего за два года выросла в человека, которому ничего не страшно и горы по плечу. Университет научил нас выживать практически в любых условиях, соблюдать все дедлайны, помогать ближнему и быть на равных с каждым - кто лучше, кто хуже и кто такой же, как ты. Он научил нас солидарности, взаимовыручке, равноправию, уважению и какой-то искренней страсти к работе.

Потому что в ЕУСПб мы хорошо усвоили: если хочешь жить - работай.

Я поступила в университет в 2009 и не жалею ни секунды. Я ненавидели это место, пила валерьянку с коньяком, ложилась в 4 утра, а вставала в 8, получала свои эссе со словами "Ужас!Ужас!Ужас" и все-таки не сдавалась. Впервые в жизни полюбила библиотеку, познакомилась с таким количеством классных людей и нашла столько друзей - что теперь, кажется, знаю полгорода, научилась читать, писать, говорить и думать. Если где-то чему-то и учат, то в #EУСПб. Спасибо.

Если честно, когда поступала в ЕУ, я совсем не понимала, что это такое. Просто на мой запрос «Хочу в аспирантуру и жить в Питере» самарская научная руководительница задала направление: «Думаю, без связей тебе только в Европейский. Вот это реально». На собеседовании я так и сказала: «Не наукой заниматься, а хорошим журналистом быть хочу, а для этого надо развить хоть как-то аналитическое мышление, и вот я здесь». Поэтому первые месяцы обучения (наверное, где-то первые, 10 месяцев, ха-ха), были для меня настоящим шоком: работать надо было не покладая рук, мозгов и надежды, даже Питером особо насладиться не пришлось. Возвращаясь домой, на вопрос «Ну как там?» я жалобно отвечала: «Из нас там делают Великих Ученых!». И пусть я никогда не хотела быть Ученым, но для тех, кто поучился в ЕУ, это почти необратимый процесс: даже те, кто не остается в науке (что само по себе нормальное явление), уже вряд ли могут остановить в себе эти привычки 1) сомневаться (т.е. критически мыслить) и 2) много работать.

В итоге, по разным причинам по окончании ЕУ я, все-таки, занялась (деловой) журналистикой в Москве. Но когда текст диссертации был более-менее готов, а необходимые статьи опубликованы, захотелось, не теряя времени, вернуться в этот мир увлеченных трудоголиков и ироничных гениев. К тому времени как раз открылась (и уже шла) программа регионализации ЕУ, которая нацелена на то, чтобы создавать в регионах такие научно-образовательные площадки, которые могли бы впоследствии стать научными центрами по типу ЕУ (читай – Кембриджа). Так что мне крупно повезло оказаться в таком центре в Казани. К сожалению, он закрылся, но связи с Казанским Университетом я не теряю :)

Благодаря подготовке, полученной в ЕУ ( и только в нем), у меня получается публиковать статьи в международных академических изданиях, индексируемых в Scopus, так нужных Казанскому Университету, чтобы участвовать в программе, так нужной российскому государству --- по вхождению вузов РФ в топ-100 лучших университетов мира.

У меня есть все основания считать, что прекращение деятельности Европейского Университета в Санкт-Петербурге нанесет серьезный урон престижу России на международном академическом поле, а также развитию социальной науки в России в целом, и в регионах в том числе.

Европейский университет в Петербурге для меня значит очень много. Я учился в Европейском университете, работал в его центре в Казани, а в 2008 году я был среди тех студентов, которые защищали Европейский университет во время т.н. пожарного кризиса. И сейчас у меня хорошие связи с ЕУ, потому что там работает друг и коллега по проекту, в котором я участвую в Голландии. Да и вообще у меня там много друзей, хороших знакомых и просто людей, которых я очень уважаю и ценю. Поэтому бываю в Петербурге порой несколько раз в год на разных конференциях, мероприятиях, да и просто так. Все эти годы для меня Европейский университет был таким убежищем, в котором удавалось скрыться от того мрака, который надвигался на нас. У нас были самые лучшие преподаватели, научные руководители и особый академический дух. Слов не хватит, чтобы выразить то, насколько я благодарен нашим учителям за знания, которые они нам дали и за ту высокую интеллектуальную планку, которую они задали для нас всех и до которой лично мне, например, еще расти и расти. Я закончил гендерную программу Европейского университета, которая сегодня стала объектом особой критики дилетантствующих мракобесов и популистов, которые вообще ничего не понимают о том, что такое гендерные исследования и критическая наука. Мне не обидно эту критику слышать, потому что всерьез их слова я воспринимать не могу, но зато я знаю, какие высококвалифицированные специалисты и просто очень хорошие люди работают в Гендерном центре ЕУ.

Как я уже сказал, во время пожарного кризиса в 2008 году я был среди тех многих студентов, которые организовывали акции в поддержку ЕУ. Наверное, для моего поколения слушателей Европейского университета тот кризис был знаковым событием. Поэтому сегодня, хорошо помня ту историю, особенно волнительно смотреть на текущую ситуацию. Я не представляю Петербург без Европейского университета. Более того, такие академические центры нужны не только Петербургу, но и Москве, Казани и другим российским городам. Это научно-образовательная модель, которую надо множить, а не душить, потому что именно в таком виде у российской высшей школы и науки есть конкурентоспособное будущее.

Я поступила в магистратуру ЕУСПб на гендерную программу в 2010 году. Это был сознательный и хорошо продуманный шаг: до поступления я успела поработать несколько лет, увлечься гендерными исследованиями и социальной антропологией, и начать поиски подходящей аспирантуры. Про ЕУ я знала от коллеги - выпусника факультета экономики ЕУ еще с 2008 года. Однако мне казалось, что Европейский - это нечто недостижимое для меня с моим неплохим, но недостаточным образованием в области гуманитарных и социальных наук. Я читала публикации Гендерной программ запоем - я еще ничего толком не знала про качественную методологию, и думала, как здорово было бы учиться у Анна Темкиной и Елены Здравомысловой.

Вместе с тем, глаза боятся, а руки делают. После детального изучения возможных вариантов стало ясно: либо я пробую поступить в ЕУ и получаю шанс действитетльно заняться наукой, либо я с большой вероятностью трачу несколько лет "для себя" в других местах. К поступлению я готовилась так, как никогда не готовилась до. Но поступить оказалось не так сложно, как учиться. За год мне предстояло не только освоить программу магистреской программы, но перекрыть свои множественные пробелы в образовании. Это было тяжело, но оно того стоило.

Самое удивительное и прекрасное с чем меня познакомил ЕУ на практике - это с исследовательской работой. После первого выхода в поле я поняла, что ничем другим я заниматься не хочу и не смогу. Ты ставишь перед собой вопросы и цели, выбираешь методологию и идешь в поле. Затем анализируешь, пишешь и получаешь ответ. Но твои вопросы и ответы не уходят в стол, ты готовишь публикации, обсуждаешь с коллегами и твое исследование продолжает жить. Это не деятельность для галочки, это вклад в большее общее дело познания и описания мира вокруг.

В комментариях Виолетта Хабибулина:

Анна, для меня мое краткое обучение было ценным еще и обучением у других слушателей, на семинарах. Тебе лично посылаю респект и благодарность, как ты отдавала себя на служение науки: мы разбирали долго и критически твой топик и план на качметодах. спасибо!

Я не устану писать оды ЕУСПб, потому что это то место, с которым хочется быть связанным всегда. с момента написания моего поста ниже я успела поработать в Европейском, стать вице-президентом симуляции Европейского парламента, съездив в Канаду в составе делегации университета, а в этом семестре за всеми перипетиями петербургских страстей наблюдаем с ЕУ-коллегами из Венеции. и да, здесь круто и красиво, и вообще Италию я люблю безумно. но такого места как ЕУСПб на свете больше нет, и отточенное им критическое мышление здесь в венецианских университетах теряет тонус. и отчасти поэтому несмотря на предложения остаться в Европе, рассматривать их в принципе не хочется, ибо быть полезным дома, применять опыт широкого горизонта знаний в России, развивать в себе лучшее на родной земле - это то, чему с блеском и тактом учит Европейский.

Примечание

Приведенное сообщение представляет собой комментарий с тегом к «расшариванию» (перевоспроизведению) более раннего, летнего, сообщения автора, приводим его ниже:

«В самом прекрасном городе на свете есть удивительное место, в котором сошлись воедино глубина, красота, вкус и безумство - Европейский университет. Приняв стихийное решение в прошлом году разорвать затянувшийся роман с Москвой и сделать корпоративную паузу в виде магистратуры по политологии в ЕУСПб, я сорвала такой джекпот, что могу трепетно назвать этот год одним из лучших в моей жизни.

Компетентнейшая профессура и перспективное студенчество, бурная интеллектуальными соблазнами жизнь и идеальный способ освоить тайм-менеджмент (успеть всё и в три раза больше) на отлично, миллионы вариантов университетского досуга, встречи и озарения в мраморном дворце в двух минутах от Летнего сада.

В конце года у меня за плечами - сотни интереснейших знакомств, тонна качественно проработанной литературы (сказочная библиотека ЕУСПб), освоенные курсы с трех факультетов, сотня страниц не самых плохих эссе и статей, годовая стипендия BP, либеральные дискуссии на 4 языках в сердце Петербурга, а на носу летние школы в Монреале, Бонне и семестр в Венеции.

Друзья, те, кто хочет поучиться так, чтобы тряслись поджилки от радости - вам в ЕУСПб - еще есть время подать документы. https://eu.spb.ru/admissions/documents

<…>

И да, здесь говорят, что совмещать учебу ни с чем не получится, но если что - полноценнность на всех фронтах, танцы 4 раза в неделю, фриланс на уровне московской з.п., Рубик до 5 утра на выходных, - спросите меня как.»

В 2010 году я поступила в ЕУ на магистерскую программу по социологии, тогда ещё не аккредитованную государством. Собственно, это был последний выпуск, чьи дипломы валидировались Хельсинкским университетом, а государственные стандарты не имели никакого отношения к образовательному процессу.

Помимо учебных курсов в ЕУ, действительно, ежедневно много событий - от научных семинаров, публичных лекций и конференций до игры в баскетбол (всегда хотела сходить, но так и не случилось). Но в первый год обучения, признаюсь, у меня совсем не было времени на что-то за пределами учебы. Мне приходилось осваивать статистику, качественные методы, английский язык, который на тот момент знала я плохо, а поступила в магистратуру с немецким. Также надо было много читать статей и глав из книг на русском и на английском языках по другим предметам. Но здесь есть небольшая неточность - на самом деле ни один курс, кроме английского, не был обязательным! Я их выбирала сама, но это не значит, что можно было "схалявить". За весь период моего обучения не было ни одного такого курса.

В итоге я провожу исследования как с помощью интервью, так и статистического анализа данных, по итогам которых публикую академические статьи, отчеты и колонки в СМИ. В этом году вышла моя первая статья на английском :)