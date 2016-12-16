Реальный уровень бедности в России сильно превышает статистический, заявила сегодня вице-премьер Ольга Голодец на совещании с заместителями губернаторов, курирующими социальные вопросы. По данным Росстата, за первые три квартала 2016 года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 20,3 миллиона человек. Уровень бедности сейчас зафиксирован на отметке 13,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реальные доходы россиян сократились на 5,3%.

«У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей — оно гораздо хуже», — сказала Голодец.

По мнению вице-премьера, статистические расхождения вызваны тем, что реальные доходы из «серого сектора» отличаются от доходов, которые правительство принимает в качестве средних показателей, определяющих размеры социальной поддержки. Региональным властям необходимо учитывать этот субъективный фактор, добавила Голодец.

Ольга Голодец / unionsrussia.ru

Согласно ежегодному обзору мирового благосостояния Credit Suisse, 89% совокупного благосостояния всех российских домохозяйств находится в руках 10% наиболее обеспеченных россиян. По числу миллиардеров Россия уступает только Китаю и США, но при этом более 70% взрослого населения страны относится к менее обеспеченной половине мира, а четверть россиян входит в число беднейших 20% человечества, подсчитали в Credit Suisse.

На помощь от государства малообеспеченным россиянам рассчитывать практически не приходится. По оценкам экспертов Независимого института социальной политики (НИСП), в прошлом году федеральный и региональный бюджеты потратили вместе около 2,23 трлн рублей на социальную защиту, но на сокращение нуждаемости пошло только четверть этих средств.



Почти половина всех нестраховых выплат федерального бюджета приходится на материнский капитал (бедным и богатым) и на выплаты инвалидам. Еще четверть средств идет на выплаты за особые условия труда. Всего федеральный бюджет оказывает около 300 мер поддержки, имеет 210 категорий получателей (20-22 млн человек), среди которых могут быть даже победители конкурсов красоты.

Помимо выплат существуют льготы. Немонетизированные услуги можно получить деньгами, но в таком случае выплата будет предельно далека от реальной стоимости услуги. Например, эквивалент денежной путевки — чуть более 100 рублей, а сама путевка достается лишь 10% претендентов. Эффективность подобных мер, крайне низка, отмечают в НИСП.

Если социальная поддержка все же является инструментом борьбы с бедностью, то необходимо двигаться в сторону увеличения доли расходов на поддержку нуждающихся, констатирует директор НИСП Лилия Овчарова. По ее словам, критерием соцвыплат может быть прожиточный минимум или какая-то привязанная к нему величина. По подсчетам экспертов института, долю адресных соцрасходов можно довести до 30% в региональных бюджетах и до 20% — в федеральном. «Ремонт системы», отмечает Овчарова, займет годы.

Пенсионерка в отделени банка. / Александр Коряков/Коммерсантъ

В ноябре стало известно, что правительство обсуждает вопрос о введение прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога россиян, получающих зарплату на уровне прожиточного минимума. «Для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — говорила тогда Голодец.

Повысить уровень доходов населения правительство планирует, прежде всего, за счет единовременной выплаты пяти тысяч рублей пенсионерам, индексации пенсий в феврале по инфляции 2016 года и повышения зарплат бюджетникам. Однако во многом повышение доходов россиян зависит от изменения экономической ситуации в стране, признает Голодец. По прогнозам Счетной палаты, к 2019 году экономические положение россиян только ухудшится, и за чертой бедности будут пребывать около 20,5 миллиона человек.