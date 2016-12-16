Федеральная служба судебных приставов, которую 15 декабря наделили полномочиями по надзору за коллекторами, не сможет взять их под контроль как минимум до конца января. Такое утверждение выдвинула газета «Коммерсантъ», ссылающаяся на то, что соответствующее постановление правительства, без которого не может быть начато формирование реестра взыскателей, скорее всего, не успеют принять в 2016 году.

По закону с 1 января 2017 года деятельность по взысканию просроченной задолженности разрешено осуществлять только компаниям, включенным в соответствующий государственный реестр, формировать который предстоит именно ФССП. Определение надзорного органа, который станет оператором этого реестра, затянулось настолько, что ставило под вопрос возможность деятельности после Нового года существующих коллекторских агентств.

Вступление в силу нового закона позволяет потребителям оградить себя от назойливости и чрезмерного давления со стороны коллекторов, и если даже в случае бюрократических проволочек те не смогут осуществлять свои функции в январе, потребителям это не слишком важно. Об этом в беседе с «Полит.ру» заявил Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

«Закон вступает в силу в части ограничения методов взыскания долгов. С 1 января 2017 потребители уже могут защищаться от назойливых коллекторов, контролировать число звонков в день, в неделю, в месяц – все четко регламентировано. У потребителей также появится возможность жаловаться в Службу судебных приставов, которая вчера была назначена контролирующим коллекторов органов, на любые злоупотребления по этой теме, связанные с назойливостью, психологическим давлением или, не дай Бог, с физическим давлением, помимо полиции, которая раньше такие дела расследовала.

Что касается реестров коллекторов и тому подобного, потребителю это все не нужно. Это уже проблемы коллекторских компаний. Если в январе из-за этого они не смогут взыскивать долги, ну и пусть не взыскивают – пусть возьмут себе на месяц каникулы и отдыхают, как полстраны в первой половине января. Пусть не портят людям праздники. Я не вижу ничего сверхъестественного в том, что соответствующий указ подписали только сейчас.

Странно мне только то, что государство, увидев проблему агрессивности коллекторов (а они не могут не быть агрессивными), не устраняет причину. А коллекторы не могут не быть агрессивными, потому что в стране процветает ростовщичество – в России легально выдают кредиты под проценты до 817 годовых! Если вы разрешили кредитовать население под 817 процентов годовых, то предполагаете, что взыскать такие проценты могут только люди с очень крепкими мускулами и нервами.

Центр кредитования / Александр Коряков/Коммерсантъ

Все коллекторские скандалы – следствие того, что Банк России в течение многих лет развивает сегменты ростовщичества, к которому относится, прежде всего, деятельность микрофинансовых организаций. Так что можно сказать, что мы лечим головную боль, но не разбираемся в ее причинах, в том, из чего она произошла. А произошла она из-за разрешения, легализации того, что в цивилизованном мире недопустимо», – объяснил свою позицию Дмитрий Янин.

Экономист Антон Табах, доцент кафедры факультета экономических наук Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ), оценил ситуацию с другой стороны.

«Для начала – комментарий бюрократического свойства. Без нормальной активности коллекторов судебным приставам будет очень сложно. Так что, скорее всего, еще до конца года, в режиме мечущейся, как ошпаренная, кошки, будет прописана вся нормативная база по работе коллекторов. Единственная беда – что, скорее всего, ее будут писать со слов НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, крупнейшее профобъединение российской отрасли взыскания. В него входят около 40 коллекторских агентств – прим. ред.). Ну, тут уж, как говорится, что есть, то есть.

Указ президента подписан – соответственно, сейчас будут быстро верстать нормативную базу. Поэтому те, кто хотел бы избавиться от коллекторов, должны иметь в виду: в январе все равно – время дохлое, но потом они опять появятся. Что касается вероятности того, что в январе они собирать задолженности вообще не смогут, то, думаю, это коллекторы нагнетают обстановку, чтобы их деятельность быстрее формализовали. Точно так же ранее они волновались, что, мол, не успеют до конца года с указом президента и назначением контролирующего органа – но все успели.

Сами по себе коллекторы – очень разные, с разными целями, разными методами. Это весьма разнообразная индустрия, которая у нас пока, к тому же, еще и не сформировалась. На слуху, естественно, у всех только какие-то вопиющие случаи. Это неудивительно; более того, коллекторы зачастую специально распространяют информацию о своей кровожадности и беспощадности, «чтоб боялись». Как в песенке Карабаса-Барабаса в «Приключениях Буратино»: «Зовете меня гадким? Да! я готов на гадости!». На самом деле коллекторские практики очень разные.

Довольно много банков занимаются этим вообще in house с разной степенью лютости. Есть такие, которые создают репутацию зверя, а на деле очень договороспособны. Ведь у коллекторов цель – получить доход. Это у нанятых бандитов иногда бывает цель – кого-то наказать, а цель коллектора – получить больше денег, чем он заплатил плюс его расходы за кредит. Именно поэтому с коллекторами можно и нужно торговаться.

А новые законы о деятельности коллекторов, я считаю, очень прогрессивны. Посмотрим, как это будет реализовываться», – сказал Антон Табах.

Комментарий о том, какие риски конфликтов между приставами и коллекторами в этой ситуации могут возникать, дал «Полит.ру» председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

«Конфликты могут возникнуть между приставами и так называемыми «черными коллекторами», которые, фактически, продолжают работать вне правового поля. В то же время число подобных эпизодов наверняка будет весьма небольшим: активность приставов будут сдерживать, во-первых, отсутствие подзаконных актов, и, во-вторых, нехватка финансирования по причине отказа Минфина выделить бюджетные ассигнования на соответствующие нужды.

Сотрудники ФССП во время описи имущества у должников. / Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

До утверждения списка коллекторов граждане будут защищены от сотрудников коллекторских служб, старающихся придерживаться требований закона. Однако работающие в «теневом» секторе фирмы, представители которых и ранее не стеснялись использовать такие методы, как угрозы, побои или порча имущества, наверняка продолжат свою практику», – полагает Олег Сухов.

Добавим, что постановление правительства, необходимое для начала работы по созданию реестра, все же имеет все шансы быть подписанным еще в 2016 году. Заместитель министра экономики Николай Подгузов заявил журналистам «Коммерсанта», что оно «уже внесено в правительство и может быть оперативно подписано».