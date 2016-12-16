Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 декабря 2016, пятница, 19:38
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
16 декабря 2016, 18:30
кредиты ФССП Центробанк
Мария Мстиславская

Коллекторы по-новому

Служба судебных приставов.
Служба судебных приставов.
Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Федеральная служба судебных приставов, которую 15 декабря наделили полномочиями по надзору за коллекторами, не сможет взять их под контроль как минимум до конца января. Такое утверждение выдвинула газета «Коммерсантъ», ссылающаяся на то, что соответствующее постановление правительства, без которого не может быть начато формирование реестра взыскателей, скорее всего, не успеют принять в 2016 году.

По закону с 1 января 2017 года деятельность по взысканию просроченной задолженности разрешено осуществлять только компаниям, включенным в соответствующий государственный реестр, формировать который предстоит именно ФССП. Определение надзорного органа, который станет оператором этого реестра, затянулось настолько, что ставило под вопрос возможность деятельности после Нового года существующих коллекторских агентств.

Вступление в силу нового закона позволяет потребителям оградить себя от назойливости и чрезмерного давления со стороны коллекторов, и если даже в случае бюрократических проволочек те не смогут осуществлять свои функции в январе, потребителям это не слишком важно. Об этом в беседе с «Полит.ру» заявил Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

«Закон вступает в силу в части ограничения методов взыскания долгов. С 1 января 2017 потребители уже могут защищаться от назойливых коллекторов, контролировать число звонков в день, в неделю, в месяц – все четко регламентировано. У потребителей также появится возможность жаловаться в Службу судебных приставов, которая вчера была назначена контролирующим коллекторов органов, на любые злоупотребления по этой теме, связанные с назойливостью, психологическим давлением или, не дай Бог, с физическим давлением, помимо полиции, которая раньше такие дела расследовала.

Что касается реестров коллекторов и тому подобного, потребителю это все не нужно. Это уже проблемы коллекторских компаний. Если в январе из-за этого они не смогут взыскивать долги, ну и пусть не взыскивают – пусть возьмут себе на месяц каникулы и отдыхают, как полстраны в первой половине января. Пусть не портят людям праздники. Я не вижу ничего сверхъестественного в том, что соответствующий указ подписали только сейчас.

Странно мне только то, что государство, увидев проблему агрессивности коллекторов (а они не могут не быть агрессивными), не устраняет причину. А коллекторы не могут не быть агрессивными, потому что в стране процветает ростовщичество – в России легально выдают кредиты под проценты до 817 годовых! Если вы разрешили кредитовать население под 817 процентов годовых, то предполагаете, что взыскать такие проценты могут только люди с очень крепкими мускулами и нервами.

 
Центр кредитования / Александр Коряков/Коммерсантъ

Все коллекторские скандалы – следствие того, что Банк России в течение многих лет развивает сегменты ростовщичества, к которому относится, прежде всего, деятельность микрофинансовых организаций. Так что можно сказать, что мы лечим головную боль, но не разбираемся в ее причинах, в том, из чего она произошла. А произошла она из-за разрешения, легализации того, что в цивилизованном мире недопустимо», – объяснил свою позицию Дмитрий Янин.

Экономист Антон Табах, доцент кафедры факультета экономических наук Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ), оценил ситуацию с другой стороны.

«Для начала – комментарий бюрократического свойства. Без нормальной активности коллекторов судебным приставам будет очень сложно. Так что, скорее всего, еще до конца года, в режиме мечущейся, как ошпаренная, кошки, будет прописана вся нормативная база по работе коллекторов. Единственная беда – что, скорее всего, ее будут писать со слов НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, крупнейшее профобъединение российской отрасли взыскания. В него входят около 40 коллекторских агентств – прим. ред.). Ну, тут уж, как говорится, что есть, то есть.

Указ президента подписан – соответственно, сейчас будут быстро верстать нормативную базу. Поэтому те, кто хотел бы избавиться от коллекторов, должны иметь в виду: в январе все равно – время дохлое, но потом они опять появятся. Что касается вероятности того,  что в январе они собирать задолженности вообще не смогут, то, думаю, это коллекторы нагнетают обстановку, чтобы их деятельность быстрее формализовали. Точно так же ранее они волновались, что, мол, не успеют до конца года с указом президента и назначением контролирующего органа – но все успели.

Сами по себе коллекторы – очень разные, с разными целями, разными методами. Это весьма разнообразная индустрия, которая у нас пока, к тому же, еще и не сформировалась. На слуху, естественно, у всех только какие-то вопиющие случаи. Это неудивительно; более того, коллекторы зачастую специально распространяют информацию о своей кровожадности и беспощадности, «чтоб боялись». Как в песенке Карабаса-Барабаса в «Приключениях Буратино»: «Зовете меня гадким? Да! я готов на гадости!». На самом деле коллекторские практики очень разные.

Довольно много банков занимаются этим вообще in house с разной степенью лютости. Есть такие, которые создают репутацию зверя, а на деле очень договороспособны. Ведь у коллекторов цель – получить доход. Это у нанятых бандитов иногда бывает цель – кого-то наказать, а цель коллектора – получить больше денег, чем он заплатил плюс его расходы за кредит. Именно поэтому с коллекторами можно и нужно торговаться.

А новые законы о деятельности коллекторов, я считаю, очень прогрессивны. Посмотрим, как это будет реализовываться», – сказал Антон Табах.

Комментарий о том, какие риски конфликтов между приставами и коллекторами в этой ситуации могут возникать, дал «Полит.ру» председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

«Конфликты могут возникнуть между приставами и так называемыми «черными коллекторами», которые, фактически, продолжают работать вне правового поля. В то же время число подобных эпизодов наверняка будет весьма небольшим: активность приставов будут сдерживать, во-первых, отсутствие подзаконных актов, и, во-вторых, нехватка финансирования по причине отказа Минфина выделить бюджетные ассигнования на соответствующие нужды.

 
Сотрудники ФССП во время описи имущества у должников. / Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

До утверждения списка коллекторов граждане будут защищены от сотрудников коллекторских служб, старающихся придерживаться требований закона. Однако работающие в «теневом» секторе фирмы, представители которых и ранее не стеснялись использовать такие методы, как угрозы, побои или порча имущества, наверняка продолжат свою практику», – полагает Олег Сухов.

Добавим, что постановление правительства, необходимое для начала работы по созданию реестра, все же имеет все шансы быть подписанным еще в 2016 году. Заместитель министра экономики Николай Подгузов заявил журналистам «Коммерсанта», что  оно «уже внесено в правительство и может быть оперативно подписано».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

ВКС РФ в Сирии
Первый военный из РФ погиб в Сирии в первый день бомбардировок
Пожар в Алеппо
Сирийская армия взяла Алеппо под полный контроль
Директор "Левада-Центра" Лев Гудков
«Левада-центр» извинился за ошибку в опросе об отношении к Путину
Платный участок дороги трассы М4 «Дон»
Госдума поддержала законопроект о платном въезде в город
Михаил Касьянов на съезде партии
Сторонники Немцова покинули ПАРНАС
19:37 СМИ рассказали о потерях в зарплате сотрудников Росгвардии
19:20 В московском морге устроили вечеринку
19:07 В петербургский Цирк на Фонтанке нагрянула полиция
18:46 Бюджет Минобороны планируют сократить на 6% в 2017 году
18:45 Дума одобрила упрощенный порядок выезда должников за рубеж

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Родион Щедрин
Родион Щедрин
16 декабря 1932 года родился композитор Родион Щедрин
18:32 Telegraph назвала 59 «удивительных фактов» о России
18:28 В Москве арестовали группу из четырех предполагаемых террористов ИГ
18:07 Село Боголюбово осталось без фабрики презервативов после протестов верующих
17:56 СМИ узнали о дискуссии в Кремле из-за выдвижения Навального
17:39 Памела Андерсон задумалась о российском паспорте
17:38 Сторонники Немцова покинули ПАРНАС
17:36 «Левада-центр» извинился за ошибку в опросе об отношении к Путину
17:17 Савченко отказалась считать глав ДНР и ЛНР террористами
17:17 В Петербурге открылась первая халяльная аптека
16:58 Первый канал отказался транслировать хоккейные матчи сборной России
16:58 Социолог Элла Панеях: У нас нет полиции, которая способна бороться с домашним насилием
16:52 Жителей Крыма попросили экономить электроэнергию
16:42 ФИФА расширила дисквалификацию Романа Еременко
16:39 Митохондриальное донорство окончательно одобрено в Великобритании
16:28 Чиновник сравнил объем теневой экономики России и Италии
16:22 Сирийская армия взяла Алеппо под полный контроль
16:10 Суд арестовал сотрудников антикоррупционного главка МВД по делу «Землян»
16:04 Госдума поддержала законопроект о платном въезде в города
15:50 «ВКонтакте» запустила раздел бесплатных частных объявлений
15:38 Из восточного Алеппо выведены все женщины и дети
15:29 Ученые создали всемирную карту бездорожья
15:14 Первый военный из РФ погиб в Сирии в первый день бомбардировок
15:06 Подаренный РФ полиции после терактов в Париже щенок признан непригодным к службе
14:41 12-летний мальчик-радикал заложил бомбу на ярмарке в Германии
14:40 Командир Росгвардии назвал ее целью борьбу с революционерами
14:21 У Хорошавина начали конфисковывать имущество на 1 млрд рублей
14:11 Путин и Абэ сходили в центр дзюдо
14:07 Источник в Минобороны РФ опроверг отдельный бюджет на сирийскую войну
14:00 В Москве обокрали тренера Анны Курниковой
13:55 Новак заявил о повышении стоимости газа для Украины
13:42 Суд одобрил признание «Мемориала» иноагентом
13:38 ЦБ оставил ключевую ставку неизменной
13:24 Песков назвал обвинения России в кибератаках «непристойными»
13:10 СМИ сообщили о приостановке эвакуации боевиков из Алеппо
12:54 Барнаульский кот Барсик решил баллотироваться в президенты РФ
12:36 Мосгорсуд снял арест с имущества Родченкова
12:23 Выброс вулканического углекислого газа впервые зафиксирован из космоса
12:16 СМИ заявили об умышленном несдерживании Обамой хакеров
11:53 Голодец оценила реальный уровень бедности в России
11:52 Захарова отправила Обаму извиняться перед Януковичем
11:41 Путин посоветовал знать меру с сакэ
11:41 СПЧ назвал причину перевода осужденного Дадина
11:20 СМИ узнали о попытке взлома республиканцев хакерами из России
11:12 Путин назвал причину провала в Пальмире
10:58 «Известия» узнали о планах роспуска Рады весной 2017 года
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.