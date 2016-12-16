Росатом и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии

16 декабря 2016 г. в Токио генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, Министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко (Hiroshige Seko) и Министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно (Hirokazu Matsuno) в присутствии Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ подписан Меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Русатом-Международная сеть».

В числе ключевых областей сотрудничества Меморандумом определено преодоление последствий аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», включая обращение с радиоактивными отходами и возможные работы по выводу из эксплуатации, а также рассмотрение вопроса создания единой платформы, связывающей площадки в Японии и России, для изучения возможности обмена кадровыми ресурсами и идеями с целью продвижения инновационных ядерных технологий на основе знаний и опыта обеих стран.

Подписание Меморандума, являющегося инструментом поддержки и продвижения новых взаимовыгодных направлений сотрудничества, представляющих интерес как с коммерческой, так и с научной точки зрения, свидетельствует о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества между странами в такой высокотехнологичной области, как использование атомной энергии.

12 мая 2009 г. в Токио Россия и Япония подписали Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Российский парламент ратифицировал его в конце 2010 г., Японии - 6 декабря 2011 г. Соглашение позволяет странам сотрудничать в таких областях, как разведка и разработка урановых месторождений; проектирование, строительство и эксплуатация легководных реакторов; переработка и обращение с радиоактивными отходами; ядерная безопасность, включая радиационную защиту и контроль за состоянием окружающей среды; исследования и применение радиоизотопов и излучения; другие области по отдельным письменным договоренностям сторон.

Госкорпорация «Росатом» обладает всеми компетенциями и опытом с тем, чтобы содействовать выполнению Японией задач по восстановительным работам на АЭС «Фукусима-1» и готова стать партнером в реализации других возможных взаимовыгодных совместных проектов в сфере атомной энергетики.