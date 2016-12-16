Россия и Япония будут вести совместную деятельность на четырех южнокурильских островах. К соответствующему соглашению президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли в ходе встречи в японском Нагато 15 декабря.

Речь идет о совместном хозяйствовании на четырех островах, которые в Японии считают своими и называют Северными территориями. Как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, деятельность будет вестись в рамках российского законодательства, так как острова остаются российской территорией.

По словам японского премьера Синдзо Абэ, совместная экономическая деятельность на островах создаст условия для заключения мирного договора. Напомним, после Второй мировой войны Япония так и не заключала его ни с СССР, ни с Россией, и вопрос о заключении мирного договора имелся в виду в первую очередь, когда начали обсуждать возможность передачи Японии двух островов Южных Курил.

Остатки японских военных укреплений на Курилах Kirill ΞΚ Voloshin

Вообще Токио претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставил условием заключения мирного договора.

Как уточняет газета «Ведомости», такой вид взаимодействия, как совместная экономическая деятельность на Курилах, предлагался Японии со времен СССР, однако до сих пор Токио отвергал такую возможность.

Опрошенные изданием эксперты утверждали, что такой шаг выгоден обеим странам, хотя и не решит их спора. В действительности же о существенной экономической выгоде пока говорить не приходится, но можно вести речь об идеологических последствиях, считает Владимир Климанов, экономист, эконом-географ, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС.

В беседе с «Полит.ру» он высказал мнение, что, тем не менее, это улучшит условия для развития дальнейших отношений, которое сдерживается в связи с неурегулированностью вопроса об островах.

Плакат с призывом вернуть Курильские острова Японии. Хоккайдо, 2006 Aidan Wakely-Mulroney

«Мне кажется, что шаги, сделанные сейчас на пути решения южнокурильского вопроса – уже хороший, позитивный момент для развития дальнейших отношений. Дело в том, что сама проблема Южных Курил сдерживает отношения по другим вопросам. Но некоторая холодность со стороны Японии по отношению к нам в связи с нежеланием решать эту проблему и настороженность со стороны потенциальных российских партнеров по отношению к японцам все же должны исчезнуть в связи с началом сотрудничества в данной сфере.

Мне кажется, что особых экономических выгод ни наша страна, ни, тем более, Япония от того, что там будет вестись совместная хозяйственная деятельность, не получит: все-таки потенциал Южных Курил и по отношению к нашей стране, и по отношению к Японии совсем невелик и несущественно скажется на состоянии национальных экономик наших стран. Но в то же время шаги навстречу друг другу, которые сейчас делаются, дадут возможность активизации внешнеэкономических связей. Об этом, напомню, президент России Владимир Путин говорил в том числе в связи с санкциями, введенными против России в последнее время и в связи с сохраняющейся проблемой неурегулированности территориальных притязаний Японии по отношению к нашей стране.

Поэтому, думаю, скорее, следует обратить внимание на идеологическую составляющую вопроса, нежели искать какие-то экономические выгоды.

А в целом можно сказать, что то, что носит название «ностальгических настроений», очень часто служит развитию конкретных территорий. Однако это происходит не всегда. В частности, в нашей стране были большие надежды на приток германских инвестиций в Калининградскую область и на массовый поток туристов из Германии именно в рамках «ностальгического туризма». Но этого не произошло.

Произойдет ли нечто подобное в случае южнокурильских островов со стороны Японии, которая обладает иным по отношению к европейским странам культурным кодом, сказать пока сложно. Возможно, японцы и будут более активно проявлять эти ностальгические чувства по отношению к данным территориям и действительно их осваивать. Поэтому собственно для территорий это может стать новым импульсом к развитию, но может и не стать.

Остров Итуруп sakhalin.gov.ru

А что касается конкретно этих шагов, можно вспомнить, что на Восточном Экономическом форуме, который состоялся в начале сентября 2016 года прозвучали призывы к скорейшему разрешению этой проблемы со стороны премьер-министра Японии. Поэтому вполне очевидно, что сейчас происходят, по видимости, быстрые действия: наконец мы достигли некоего двустороннего понимания того, как эта проблема может быть если не решена полностью, то, по крайней мере, сглажена до приемлемого для сторон уровня.

Хочу еще раз обратить ваше внимание на достаточно эмоциональную речь премьер-министра Японии во Владивостоке во время Восточного Экономического форума. Эта речь, с прямыми обращениями к президенту России, призывала решить «проблему, сложившуюся в предыдущих поколениях», как описал ее премьер Японии», – сказал Владимир Климанов.

«На мой взгляд, нельзя раздувать территориальную проблему: исторически ситуации были разные, и территория той же Японии в разные исторические периоды отличалась от нынешней. Можно вспомнить, что и Корея, и Тайвань, и целый ряд находящихся сейчас под американским протекторатом островов в Тихом океане находились под управлением или властью Японии. Так что на этот счет могут быть разные исторические спекуляции. Но ситуация развивается так, как она развивается, и даже если со стороны части японского общества будет сохраняться определенная неудовлетворенность, нельзя будет не считаться с уже сложившейся и закрепившейся в последние десятилетия исторической реальностью», – объяснил он, комментируя планы Японии о возвращении себе спорных территорий.

Добавим, что 16 декабря президент России Владимир Путин призвал японские власти прекратить «исторический пинг-понг» по территориям Южных Курил. «Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования», – привело информационное агентство РИА Новости его заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

При этом Путин отметил, что не ожидает быстрого урегулирования вопроса о территориальной принадлежности, однако решать вопрос считает нужным.

В то же время Синдзо Абэ высказал мнение, что Курильские острова должны стать зоной совместного проживания россиян и японцев.

«Мне хотелось сделать так, чтобы те, кто раньше жил на островах, и те, кто сейчас живут на островах, смогли на основе доверия развивать связи и сотрудничество и сделать условия, при которых они могли бы жить совместно, работать и думать о будущем этих островов», – приводит информационное агентство РИА Новости его слова.