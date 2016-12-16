Конкуренты «Рая»

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» вошел в короткий список номинантов на премию «Оскар» в категории лучших лент на иностранном языке.

Всего в списке девять картин. Помимо «Рая» это «Тони Эрдманн» немецкого режиссера Марен Аде, иранский фильм «Коммивояжер», снятый Асгаром Фархади, картина любимца кинофестивалей, канадца Ксавье Долана «Это всего лишь конец света».

В списке также шведская трагикомедия «Вторая жизнь Уве», швейцарский мультфильм Клода Барраса «Жизнь кабачка», фильм датского режиссера Мартина Зандвлиета «Моя земля», «Выбор короля» норвежца Эрика Поппе и австралийская «Танна», которую сняли Бентли Дин и Мартин Батлер.

Дальше немного спойлеров.

Премьера монохромного фильма «Рай» состоялась в Италии 8 сентября 2016 года, в основной конкурсной программе 73-го Венецианского кинофестиваля. Кончаловский получил «Серебряного льва» за режиссерскую работу.

Главная героиня картины — Ольга, русская аристократка, уехавшая во Францию и ставшая там участницей Сопротивления.

Во время проверки Ольгу арестовывают за то, что она укрывает еврейских детей. Ольгу отправляют в концлагерь, где она встречает Хельмута — когда-то влюбленного в нее немецкого офицера СС.

Он решает бежать с Ольгой, и тогда ее мучениям может прийти конец.

Главную роль исполняет жена Кончаловского Юлия Высоцкая. Премьера фильма в России состоится 19 января 2017 года.

Вскоре после этого, 24 января, будет объявлен окончательный, укороченный список номинантов на «Оскар». А саму кинопремию вручат в Лос-Анджелесе 26 февраля.

Кадр из фильма "Рай" Андрея Кончаловского Фото Светланы Маликовой / Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Другие фильмы

«Тони Эрдманн» — немецкая сатира, срежиссированная Марен Аде. Эта женщина-режиссер сняла еще два полнометражных фильма: «Лес для деревьев» (Der Wald vor lauter Bäumen, буквально — «Лес перед шумными деревьями») — псевдодокументальный фильм о простоватой учительнице в чужих краях.

И картина «Все другие» (или «Все остальные» — Alle anderen) — о молодой паре, которая не может разобраться со своими отношениями.

Фильм «Тони Эрдманн» получил премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале.

Он о бывшим учителе музыки Винфреде, который решает наладить отношения со взрослой дочерью, представляясь ее друзьям чудоковатым бизнес-консультантом.

Фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер» посвящен отношениям семейной пары из Тегерана. Он учитель, она домохозяйка. Оба участвуют в любительском спектакле. Но срочно нужно переезжать, и отношения супругов дают трещину. Это из официальной аннотации.

В 2011 году Фархади снял настоящий шедевр — «Развод Надера и Симин», также посвященный отношениям в семье, карьере, тому, что чувствуют дети, когда у родителей разлад.

Так что от новой картины иранского режиссера можно ожидать и глубины, и интересной истории, рассказанной простым и понятным языком.

Следующий фильм «Это всего лишь конец света» снял франко-канадский режиссер Ксавье Долан. Ему 27 лет, он открытый гей и четырехкратный лауреат премии Каннского кинофестиваля.

Кадр из фильма "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана Сайт Каннского фестиваля

Фильмы Долана — о неразделенной любви, о принятии себя подростками и молодежью, об отношениях с родителями, братьями и сестрами, друзьями и любовниками.

Картина «Это всего лишь конец света» в отличие от других работ режиссера на пресс-показе Каннского кинофестиваля была освистана критиками, несмотря на звезды первой величины, участвующие в проекте, — Марион Котийяр и Венсана Касселя.

По сюжету успешный писатель Луи спустя годы возвращается к своей родне, чтобы сообщить о болезни. И близко узнает тех, с кем не виделся 12 лет.

Из рецензии The Hollywood Reporter: «Герой все ждет подходящего момента, чтобы официально объявить о своей болезни. Но этот разговор оказывается ненужным: люди, которых он считал чужими, понимают его лучше, чем кто бы то ни было».

В списке лучших фильмов не на английском также шведская картина «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма.

Уве — пожилой въедливый бюргер, достающий продавцов и соседей своими придирками. А когда-то он был молод и влюбился в лучшую девушку на свете. Он всеми силами старается отправиться к ней, но тут в его кооперативный поселок приезжает легкомысленная семейка новоселов.

Наконец, стоит остановиться на австралийском фильме «Танна» — дебюте режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера.

Это история Ромео и Джульетты на тихоокеанском острове Танна, относящемуся к государству Вануату.

Фильм снят на грани игрового и документального кинематографа. Режиссеры в течение года снимали, как на острове живет племя Якель. Затем члены племени были запечатлены в игровых сценах.

По словам Батлера, «речь шла в первую очередь о том, чтобы показать, что на расстоянии десятков тысяч километров отсюда существует культура, которая нам кажется и чрезвычайно интересной, и заслуживающей внимания».