Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 декабря 2016, пятница, 19:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
16 декабря 2016, 14:41
биология генетика старение стволовые клетки
Максим Руссо

Омоложение мышей

Лабораторная мышь с потомством
Лабораторная мышь с потомством
Wikimedia Commons

Исследователи из Института биологических исследований Солка (Salk Institute for Biological Studies) в Сан-Диего смогли избавить подопытных мышей от некоторых изменений в тканях, вызванных старением, воздействовав на их гены.

В 2006 году японский ученый Синъя Яманака впервые сумел превратить соматические клетки мышей в стволовые клетки, способные дать начала клеткам различных типов (об этом открытии можно подробнее прочитать в специальном очерке). Получаемые таким образом клетки называются индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками (IPS-клетки). Но, как выяснилось, старение клеток оказывается препятствием на пути к их превращению в IPS-клетки. По мере старения изменяются различные эпигенетические механизмы, регулирующие активность генов в клетке, поэтому для ее “омоложения” нужно как-то перепрограммировать эти механизмы. В 2011 году группе ученых удалось сделать это в клеточной культуре. Человеческие клетки, полученные от людей возрастом более ста лет, после воздействия на их гены “сбросили свои настройки” и вернулись в молодое состояние. При этом изменились теломеры хромосом, профили экспрессии генов, исчезли последствия окислительного стресса. Но с тех пор было неясно, удастся ли провести такую операцию не в чашке Петри, а в живом организме.

Такая попытка удалась теперь специалисту по биологии развития Хуану Карлосу Ипсуа-Бельмонте (Juan Carlos Izpisúa Belmonte) и его коллегами. В их эксперименте были использованы мыши, у которых был генетически запрограммирован аналог человеческой болезни – синдрома Хатчинсона – Гилфорда, или детской прогерии. Проявления этого редкого генетического заболевания напоминают ускоренное старение. Дети с синдромом Хатчинсона – Гилфорда страдают от недугов, характерных для пожилых людей, например, остеопороза и атеросклероза, и умирают в подростковом возрасте, чаще всего от инфаркта или инсульта. Мыши, гены которых были соответствующим образом изменены, тоже демонстрировали признаки преждевременного старения.

Но у мышей, участвовавших в исследовании, было сделано еще одно генетическое изменение. В ответ на антибиотик доксициклин у них включались четыре гена, связанные с перепрограммированием клетки (превращением ее в IPS-клетку). В результате этого у мышей уменьшились проявления старения: истончение кожи, сбои в работе селезенки и почек, нарушение сердечной деятельности. В ходе эксперимента эти мыши прожили на треть дольше, чем мыши из контрольной группы.

В другом эксперименте Исписуа-Бельмонте и его коллеги подтвердили способность перепрограммированных клеток восстанавливать последствия повреждений мышечной ткани. Также ученые опробовали этот метод на мышах, у которых отсутствовали бета-клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Как оказалось, IPS-клетки, возникающие в организме после воздействия на четыре ключевых гена, смогли восстановить бета-клетки у подопытных мышей.

Правда, игра с эпигенетическими настройками имеет и побочные эффекты. Предыдущие исследования показали, что включение генов стволовых клеток у взрослых мышей может привести к раку или появлению тератом – патологических образований из ткани, нетипичной для данного места в организме. Но теперь ученые обнаружили, что они в состоянии предотвратить появление таких опухолей, регулируя дозу доксициклина.

Итоги исследования опубликованы в журнале Cell. «Я думаю, получено доказательство концепции, что частичное перепрограммирование может омолодить некоторые ткани», – говорит не принимавший участие в исследовании специалист по регенеративной биологии Клайв Свендсен (Clive Svendsen) из Мединского центра Сидарс-Синай (Cedars-Sinai Medical Center) в Лос-Анджелесе. Но Свендсен считает наиболее интересными задачами получение доказательств того, что сброс эпигенетических настроек увеличивает продолжительность жизни у здоровых животных и что он работает также в центральной нервной системе и других частях организма, где замена клеток идет медленно. На эти вопросы предстоит ответить в будущих исследованиях.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.