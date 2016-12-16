В течение последних трех лет в преддверии нового года в ЕС обсуждается вопрос о том, следует ли продлевать санкции против России, и СМИ с интресом следят за этими обсуждениями. Комментаторы сходятся на том, что в этом году большую роль в принятии решения о продлении санкций сыграло избрание следующим президентом США Дональда Трампа.

Лидеры ЕС в четверг решили продлить экономические санкции против России до середины 2017 г., пишет Reuters. Середина следующего года – это компромиссный вариант. Некоторые хотели увеличить срок, из страха, что избранный президент США будет смягчать давление на Москву.

Решение о продлении, комментирует автор, не было неожиданностью. Формальный процесс продления санкций, охватывающих оборонный, энергетический и финансовый секторы российской экономики, начнется на следующей неделе. Главной сторонницей идеи продлить санкции не на шесть, а на двенадцать месяцев была Польша. Ее главной оппоненткой была Италия, которая, наоборот, настаивала на том, что пора восстановить бизнес-отношения с Россией.

Антироссийская акция в Евросоюзе.

Продление санкций, объясняет автор, - это сигнал, адресованный Трампу, который вступает в должность 20 января 2017 г. и уже успел встревожить ЕС своими планами по сближению с Россией. Если бы санкции продлевать не стали или продлили их на более короткий срок, то это тоже было бы сигналом, только неправильным. По официальной версии, впрочем, продление санкций мотивируется отсутствием прогресса в решении украинского конфликта. При этом, отмечает в заключение автор, ЕС, вопреки октябрьским угрозам, не стал вводить дополнительные санкции из-за участия России в сирийском конфликте.

Трамп еще не вступил в должность, а участники его кампании уже устанавливают связи на международном уровне, пишет NPR. В понедельник, например, один из его сторонников Джек Кингстон встретился с американскими бизнесменами в России и поговорил с ними о том, чего они ожидают от администрации следующего президента США.

NPR отмечает, что снятие антироссийских западных санкции, введенных по итогам украинского конфликта, - это желанная перспектива не только для Кремля, но и для зарубежных компаний, работающих в России. В интервью NPR Кингстон заявил, что санкции против России действуют уже долгое время, и Трамп может их пересмотреть, независимо от того, привели ли они к той цели, ради которой они вводились, потому что Трамп не обязан следовать внешнеполитической стратегии своего предшественника Барака Обамы.

Б.Обама президент США. / White House

По словам Кингстона, он встречался в России только со своими соотечественниками-бизнесменами и не общался с представителями российских властей, однако, по его мнению, сейчас самое подходящее время, чтобы бизнес вступил в политическую игру и сыграл свою роль в развитии «мягкой дипломатии».

Во время визита Кингстона, отмечает NPR, в Москве также находился еще один сторонник Трампа Картер Пейдж, который во время предвыборной кампании консультировал его по вопросам энергетики и российско-американских отношений. Позднее кампания Трампа дистанцировалась от Пейджа, связи которого с Россией стали предметом медийного интереса. Пейдж, теперь снова ставший советником Трампа, жалуется на то, что в США распространена риторика, характерная для эпохи холодной войны, и радуется номинации Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.