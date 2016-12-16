Топ новостей 16 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стала известна дата гибели первого российского военного в Сирии, суд арестовал недвижимость Алексея Улюкаева, а командир Росгвардии назвал истинную цель ее создания.

Выходец из Кабардино-Балкарии Эдуард Сокуров стал первой жертвой атаки в Сирии сразу после начала спецоперации РФ в стране 1 октября 2015 года. Однако об этом стало известно лишь 16 декабря. Сокуров служил по контракту в войсковой части г. Прохладный. Он был старшим разведчиком группы специального назначения. В Сирии Сокуров охранял российских летчиков и доставлял гуманитарные грузы.

Башар Асад поздравил сирийцев с освобождением Алеппо pic.twitter.com/6w8PW6NN17 — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 15 декабря 2016 г.

Курильские острова. / YouTube.com

Владимир Путин призвал японские власти прекратить «исторический пинг-понг» о судьбе Курил. Однако он усомнился в том, что проблема островов будет решена в одночасье. Премьер Японии же считает, что условием для мирного договора станет совместная экономическая деятельность стран на островах.

Россия и Япония подписали десятки документов разного уровня



уровня ZERO — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 16 декабря 2016 г.

Договорившись с Путиным по Курилам, японцы приглашают его отведать рыбу фугу. Глупые японцы не знают, что у Путина есть двойник и тройник. pic.twitter.com/Pm7q5mEfn6 — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 16 декабря 2016 г.

Хакер.

Дональд Трамп назвал пресс-секретаря Белого дома глупым после того, как тот обвинил его в осведомленности в хакерских атаках на Демократическую партию со стороны Москвы. Между тем Барак Обама пообещал жестко отреагировать на подобные действия, а американские СМИ сообщили о попытках хакеров из РФ взломать серверы не только демократов, но и республиканцев.

"Марш несогласных" / common.wikipedia.org

Глава управления Росгвардии в Алтайском крае рассказал, что войска национальной гвардии призваны с «пятой колонной» и «революционными брожениями». «В одних руках собрали и сплотили структуры, которые изначально были нацелены на обеспечение охраны общественного порядка. Сейчас их собрали в единый кулак», - отметил он. Интервью военного СМИ вскоре удалили с местного портала.

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 10%, так как динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, а инфляционные риски несколько снизились. Снижение активности потребителей было названо ЦБ временным фактором.

"В ЦБ допустили коллапс пенсионной системы в России."

Причина: "Повышение продолжительности жизни.Государство больше тратит на пенсионеров". — pani Walewska (@pani_walewska) 16 декабря 2016 г.

Басманный суд Москвы арестовал имущество Алексея Улюкаева. «Наложен арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в качестве обеспечительной меры. Все имущество находится в Смоленской области», — сообщили в суде. Решение об аресте суд вынес 29 ноября.

"Афиша" нашла в арестованном имуществе Улюкаева 10 земельных участков с крафтовым пивом, вейп-зоной и новыми альбомами инди-исполнителей. — Миша Шозанахер (@feels_like_1984) 16 декабря 2016 г.

Ольга Голодец заявила, что реальный уровень бедности в России выше статистического. «Если мы говорим человеку: "ты не бедный", а он - бедный, это очень тяжелая ситуация», — отметила она. По словам Голодец, «прожиточный минимум — это такой минимум, на который выживать сложно».

Ольга Голодец признала, что в РФ нельзя прожить на прожиточный минимум. Так что у нас голодец не только в правительстве, но и по всей России pic.twitter.com/mj4P1iuEgm — Император (@EmperorRF) 16 декабря 2016 г.

Фильм «Рай» Андрея Кончаловского оказался в шорт-листе премии «Оскар». Картина представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В шорт-лист попали еще восемь произведений из Германии, Швеции, Австралии, Канады, Дании, Швейцарии, Норвегии и Ирана. Основой для данного списка стал лонг-лист из 85 фильмов.

Известный барнаульский кот-политик Барсик объявил о своем намерении баллотироваться в президенты России. «Барсик решил побороться за главный государственный пост страны и готовит соответствующее программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время. В проведении кампании будет помогать команда профессионалов», — сообщили сторонники Барсика. Они объединились в виртуальную Партию Кота Барсика.

Барсик придёт - порядок наведёт! — CatMoriz (@CatMoriz) 16 декабря 2016 г.

Кот Барсик заявился на президентские выборы. Вы бы поддержали такого кандидата? pic.twitter.com/XYZ1ekT1l9 — Alex Yarosh (@AlexYarosh) 16 декабря 2016 г.

Международная группа ученых составила «Всемирную карту бездорожья», в которой первые места достались участкам в Сибири, северных районах Канады, значительной часть Бразилии, части северной Африки и островам Ява и Калимантан. Всего же на Земле насчитывается около 600 тысяч участков территории суши, где нет дорог, либо их количество постоянно сокращается. Под охраной находится около 9,3% площади таких участков.