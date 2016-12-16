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16 декабря 2016, 09:14
Дональд Трамп Евросоюз США
Анна Сакоян

Трамп и ЕС. Потенциальные осложнения

Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам.
Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам.
www.flickr.com/photos/federicamogherini/

СМИ начали массово обсуждать тему отношений между избранным президентом США Дональдом Трампом и ЕС. Wall Street Journal взял интервью у главного дипломата ЕС Фредерики Могерини, которая допустила сближение ЕС с Россией для противостояния политике Трампа по некоторым направлениям. Медийные комментаторы описывают потенциальные осложнения в отношениях между США и ЕС.

Если бы следующего американского президента выбирала Европа, пишет The Atlantic, то кандидат от демократов Хиллари Клинтон, согласно Gallup International, победила бы с большим отрывом. В Британии она опередила бы Трампа на 50 процентных пунктов, в Германии и странах Скандинавии – на 70. Из европейских стран Трамп победил бы только в России.

Такое массовое неприятие может показаться не очень последовательным, комментирует автор. Еще недавно участники ЕС яростно возражали против сделки о свободной торговле между европейским блоком и США. Многим гражданам европейских стран такие сделки представляются частью капиталистического заговора, который приведет к отравлению потребителей, обеднению рабочих и разрушению экологию. Было бы закономерно ожидать, что они обрадуются избранному президенту США, который тоже не хочет свободной торговли.

Далее, Трамп хотел наладить отношения с Россией. В этом с ним солидарны как минимум Франция, Германия и Италия. Эти три страны сильно пострадали от российских контрсанкций, ставших ответом на введение санкций против России по поводу украинского конфликта. Опять же, по идее, гражданам должен нравиться американский лидер, который хочет подружиться с Россией и поспособствовать отмене санкций, что выгодно многим европейцам.

Наконец, Трамп обещал перестать делать из США «всемирного шерифа» и вмешиваться в дела других стран, приводя их в состояние хаоса. Европейцы в свое время ненавидели американского президента Джорджа Буша-младшего за то, что он вторгся в Ирак. Противоположная позиция должна украшать Трампа в их глазах.
Однако европейцы не рады, и это, по мнению автора, правильно. Конечно, не факт, что Трамп будет следовать своим обещаниям, однако если все же будет, то от этого проиграют и ЕС, и США. Изоляционизм США приведет к тому, что амбиции России вырастут, и это создаст угрозу для остальной Европы. Лишившись поддержки США, ЕС будет пойти на уступки Москве и сближение с ней. США от такого расклада тоже не выиграют, потому что, сколько бы они ни жаловались на недостаток участия ЕС в жизни НАТО, в долгосрочной перспективе дружба с ЕС против России им все же выгоднее.

 
Система противоракетной обороны США.


Reuters пишет, что на ежегодном оборонном саммите в Брюсселе, как ожидается, будут распекать и критиковать те правительства, которые недостаточно вкладываются в обеспечение безопасности. Это может положить начало процессу взаимного давления по балансированию программ национальных бюджетов и безопасности. Этот процесс будет разворачиваться на фоне чувствительного вопроса о суверенитете государств-участников ЕС.

На самом деле, комментирует Reuters, эта проблематика не нова, однако полемика оживилась после избрания Трампа следующим президентом США. Европейский блок, полагавшийся на США в течение последних 70 лет, стремится показать Трампу свою готовность больше вкладываться в союзнический военный проект. Главное препятствие на пути к этому состоит в том, что у оборонной отрасли в ЕС мало денег.

Еще один момент напряженности – это обещания Трампа отменить ядерную сделку с Ираном, которую заключил уходящий президент США Барак Обама. Европейским державам такая перспектива очень не нравится. В частности, отмечает Guardian, многие европейские лидеры высказывают мнение, что эта сделка – залог международной безопасности, потому что удерживает Иран от создания ядерного оружия в течение десяти с лишним лет. Впрочем, с учетом того, что по итогам сделки санкции против Ирана отменили не только США, но и прочие участники проекта в лице России, Китая, Франции, Германии и Британии, Трампу будет затруднительно аннулировать сделку в одностороннем порядке. Для этого ему как минимум придется договориться с остальными.

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