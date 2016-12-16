Басманный суд Москвы арестовал недвижимость бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. С ходатайством об аресте имущества экс-министра обратился представитель Следственного комитета, пояснив, что недвижимость, находящаяся в собственности обвиняемого, может компенсировать штраф в размере 500 миллионов рублей, который может быть наложен по делу Улюкаева, отмечает «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила, что 29 ноября суд удовлетворил ходатайство следователя, арестовав 10 земельных участков, а также дом экс-министра в Смоленской области. Апелляционной жалобы на арест имущества пока не поступало. Защита Улюкаева в рассмотрении ходатайства не участвовала.

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В ближайшее время может быть арестовано еще несколько объектов недвижимости, принадлежащих Улюкаеву, в том числе квартира в элитном комплексе «Золотые ключи-2», где обвиняемый сейчас находится под домашним арестом.

Алексей Улюкаев был официально задержан в ночь на 15 ноября (в 4:30 согласно протоколу), а уже днем ему предъявили обвинение в получении и вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов. По ходатайству следствия, Улюкаев был помещен под домашний арест до 15 января. Вечером того же дня Владимир Путин подписал указ об увольнении Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия.

Улюкаеву запрещено общаться с кем-либо кроме близких родственников, давать интервью СМИ, совершать прогулки и посещать врачей, не согласованных со следствием.

Алексей Улюкаев в Басманном суде Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Адвокаты Улюкаева подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу, в которой попросили отменить постановление Басманного суда о домашнем аресте их подзащитного. Защита утверждает, что это постановление было вынесено без должной проверки законности задержания экс-министра. По словам адвокатов, Улюкаев фактически был задержан в 17:25 14 ноября, а защитники к нему были допущены только после 09:00 следующего дня.

В СК ответили, что защита неправильно определила время фактического задержания Улюкаева, поскольку с вечера 14 декабря и до доставления экс-министра в здание ведомства, проводились «необходимые и предусмотренные законом мероприятия и действия, которые не ограничивали его свободу передвижения». Мосгорсуд в итоге не выявил нарушений при задержании.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции 15 декабря заявил, что дело бывшего министра экономического развития — исключительно печальное событие: «Это событие находится за гранью моего понимания того, что вообще может произойти с министром».

Пресс-конференция Дмитрия Медведева government.ru

При этом Медведев отметил, что отставка Улюкаева в связи с утратой доверия не означает признания его вины. «Подчеркиваю, что это не приговор суда, это лишь утрата доверия высшего должностного лица в стране, я тоже такие решения когда-то принимал. Они не означают обвинения», — добавил глава правительства.

У многих арест Улюкаева вызвал недоумение, а непрозрачность следствия, специфика и обстоятельства дела дают повод для разных трактовок.