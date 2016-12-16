На четверг, 15 декабря, было запланировано рассмотрение законопроекта о декриминализации побоев в семье комитетом Государственной думы по законодательству. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов, в числе которых замглавы генсовета «Единой России» Ольга Баталина, в ноябре, и еще до заседания комитета РБК со ссылкой на два своих источника сообщал о том, что документ получит поддержку Госдумы так же, как ранее получил ее от Верховного суда и общественных деятелей.

Напомним, что летом Госдума приняла закон о декриминализации побоев, по инициативе Верховного суда документ был подписан президентом России. После того как закон вступил в силу первичное нанесение побоев постороннему человеку стало считаться административным нарушением, повторное нарушение наказывается уголовно. Если же побои наносятся близкому родственнику, то это влечет за собой уголовную ответственность с первого случая. Проект закона, подготовленный Баталиной, предполагает, что легкие побои по отношению к члену семьи, совершенные впервые, будут выведены в административное производство, а уголовное наказание последует только в случае повторного правонарушения.

Летом решение сохранить уголовное наказание за побои в семье законодатели депутат Павел Крашенинников объяснил тем, что этот вид насилия опаснее уличных драк, так как он совершается осознанно. Не согласилась с такой редакции депутат Елена Мизулина, по мнению которой, ситуация могла дойти до того, что родители будут привлекаться к уголовной ответственности за шлепки в качестве воспитательных мер. В результате осенью было решено декриминализировать побои в семье, в руководстве правящей партии это объяснили возникшим резонансом вокруг этого документа и тем, что большая часть населения не поддержала внесенные изменения.

По мнению партнера Центра правового обслуживания Игоря Скрипки, законопроект о декриминализации побоев в семье очень неоднозначный и спорный: «Фактически в том виде, как предлагается внести изменения в ст.116 УК РФ, проект позволяет узаконить насилие в семье.

Побои — это достаточно широкое понятие: сюда относятся действия от простого похлопывания по плечу до нанесения ударов, если это не наносит вреда здоровью. Единственный важный критерий для квалификации побоев — это физическая боль, которую почувствовал потерпевший при таком воздействии. С одной стороны, декриминализация такого состава лишает членов семьи возможности бесконечно таскать по судам «нелюбимого мужа», с другой же, качество судебных разбирательств по таким делам будет неудовлетворительным.

Срок давности привлечения к административной ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ составляет 2 месяца со дня совершения правонарушения. И уже сегодня судьи принимают такие материалы к рассмотрению без судебно-медицинских экспертиз, которые определяют, помимо прочего, и давность нанесения побоев, и механизм их образования. Практически при таких условиях у гражданина очень мало времени и возможности доказать свою невиновность либо, наоборот, это позволяет виновным уйти от ответственности в связи с истечением сроков давности», — прокомментировал законопроект Игорь Скрипка.

Генеральный директор Аналитического центра «Семейная политика.РФ», член экспертного совета Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Павел Парфентьев считает, что прежде всего надо правильно расставить акценты: «Речь вовсе не идет о «декриминализации побоев внутри семьи». Сейчас речь идет о простом восстановлении справедливости и прекращении дискриминации. Дело в том, что ряд незначительных правонарушений, если они совершаются однократно, предложил вывести из поля уголовного права еще несколько лет назад Верховный суд. Это предложение было принято, но по дороге в него внесли поправку, приравнявшую такие действия между близкими родственниками к побоям по мотивам расовой вражды и социальной ненависти, которые остались уголовно наказуемыми деяниями.

Это решение, принятое под влиянием феминистских групп, конечно же, было юридически необоснованно и несправедливо. Увеличение уголовного наказания за любые «побои» вызвало серьезные протесты граждан – прежде всего потому, что эта норма в нынешнем виде нарушает права родителей, угрожая им уголовным наказанием за любое применение физических наказаний. Это решение несоразмерно и никаких веских оснований для него нет. Такая ситуация вызвала протесты со стороны родительских общественных организаций, многих экспертов. Негативно оценила ее и Русская православная церковь.

Предлагаемое сегодня решение просто относит эти семейные ситуации ко всем другим, уже выведенным из уголовного поля ранее – и это, само по себе, вовсе не представляется чем-то странным или плохим. «Скандальным» это решение называют, и навязывают это мнение обществу те же лоббисты, которые сами и породили сегодняшнюю дискриминационную норму.

Но, к сожалению, предлагаемое сегодня решение совершенно недостаточно. Даже если его примут, сохранится существующее на сегодня нарушение прав семьи и родителей – когда за воспитательный шлепок по попе любимому чаду, не причиняющий никакого вреда ни его личности, ни здоровью, родителей могут привлечь если не к уголовной, то к административной ответственности. Эта ситуация попросту абсурдна и, в существующей социальной ситуации в нашей стране, ничего кроме вреда семье, детям и обществу принести не может.

Любые действия, причиняющие вред здоровью, как наказывались, так и будут наказываться в поле уголовного права. В этом отношении ничего не меняется – и это правильно. Но не следует смешивать между собой действительно насильственные действия, например избиение одним супругом второго – где уголовное наказание будет вполне оправданным, с разумным и умеренным применением родителями воспитательных физических наказаний в семье. Можно по-разному относиться к таким методам воспитания – но я абсолютно убежден, что такие действия родителей, не причиняющие вреда детям и их здоровью, ни в коем случае не должны подлежать преследованию, ни административному, ни, тем более уголовному. Здесь я согласен с позицией Патриаршей комиссией по вопросам семьи Русской православной церкви.

В этом плане предлагаемые сегодня изменения правильны, но категорически недостаточны. Необходимо полностью исключить юридическое преследование родителей за воспитательные наказания. Иная ситуация серьезно нарушает основополагающие права семьи, родителей, да и самих детей, которые тоже имеют право, чтобы в их отношения с родителями не вмешивались, за исключением крайних случаев», — поделился мнением Павел Парфентьев.

Декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор юридических наук Владимир Ботнев в беседе с «Полит.ру» дал негативную оценку этому законопроекту. По мнению эксперта, его введение не решит никаких существующих проблем, а, наоборот, создаст новые угрозы: «Получается так, что члены семьи имеют право бить друг друга, и им за это ничего не будет. У многих буйных молодых мужчин это развяжет руки, будут страдать дети и женщины. Поэтому, я не думаю, что это хорошая идея», — считает Ботнев.

Напомним, что под близкими лицами в действующем законодательстве подразумеваются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители.

Проблема побоев в семьях стоит очень остро, и говорить о том, что это разовые случаи, не приходится. Если домашнее насилие в семье присутствует, то, как правило, это носит регулярный характер. Примеров можно привести тысячи, только за последние пару дней немало таких случаев попали в прессу. Так, в Омске женщина мечтала вырастить из дочери успешную гимнастку, для этого она била и морила голодом 8-летнюю девочку. Молодая женщина из города Новозыбкова после того, как ее избил муж, попыталась покончить с собой, выпив горсть таблеток. В Тульской области девочка выпрыгнула из окна второго этажа, чтобы спастись от матери, которая ее била и душила. И это только то, что оказывается на поверхности.