Главный редактор AtomInfo.ru: Подписание контракта на поставку Швеции ядерного топлива конструкции «ТВС-Квадрат» — очередной большой успех Росатома

АО «ТВЭЛ» (Топливная компания Государственной корпорации «Росатом») и компания Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали контракт на поставку ядерного топлива конструкции «ТВС-Квадрат» для АЭС «Рингхальс» (компания группы Vattenfall, Швеция). Контракт был подписан 30 ноября, он предусматривает поставку коммерческих перегрузок ядерного топлива начиная с 2021 года. Реализация контракта обеспечит диверсификацию поставок ядерного топлива для Vattenfall AB. Использование нового топлива также позволит оператору улучшить экономику своих АЭС.

Александр Уваров, главный редактор AtomInfo.ru:

Подписание этого контракта — очередной большой успех Росатома. Несмотря на то, что в свое время были сомнения относительно реальной возможности применения нашего ядерного топлива в зарубежных реакторах PWR, мы видим, что это стало явью. Так что скептики оказались посрамлены.

Несколько топливных сборок «ТВС-Квадрат» облучаются в реакторе третьего энергоблока АЭС «Рингхальс» с 2014 года. Сообщалось, что опытно-промышленная эксплуатация идет успешно, это подтверждает высокую надежность российского топлива.

Компания Vattenfall подходит к делу выбора поставщика топлива для своих АЭС со всей основательностью. Продукция поставщиков тщательно проверяется на соответствие жёстким требованиям по качеству.

ТВЭЛ как поставщик с хорошей историей объективно должен был вызвать (и вызвал) у Vattenfall большой интерес.

Не стоит списывать со счетов и другой фактор. В последние годы мы стали свидетелями тревожных тенденций в атомном бизнесе в некоторых странах Запада. Обанкротился американский поставщик обогащённого уранового продукта USEC, на грани коллапса оказалась французская группа AREVA, чьи надежды на выход из кризиса теперь связывают с реорганизацией и помощью от французского государства и китайских инвесторов.

Что касается Vattenfall, то компания оказалась дальновидной и прагматичной и продолжает следовать приоритетам атомной энергетики – безопасности, надежности и экономической эффективности ядерного топлива.