16 декабря 2016, 13:10
Видео дня. Кадры из фильма о молодом Обаме
На YouTube появился фрагмент из фильма «Барри», посвященного молодости нынешнего президента США Барака Обамы.
Картина посвящена периоду 1980-х годов. В это время Обама находился в Нью-Йорке и пытался найти себя.
В ленте используются мемуары главы государства и интервью с теми, кто знал будущего президента с молодых лет.
Премьера картины состоится 16 декабря в сервисе Netflix. Режиссером фильма выступил Викрам Ганди, а роль самого Обамы сыграл Девон Террелл.
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