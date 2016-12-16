Видео дня. Кадры из фильма о молодом Обаме

На YouTube появился фрагмент из фильма «Барри», посвященного молодости нынешнего президента США Барака Обамы.

Картина посвящена периоду 1980-х годов. В это время Обама находился в Нью-Йорке и пытался найти себя.

В ленте используются мемуары главы государства и интервью с теми, кто знал будущего президента с молодых лет.

Премьера картины состоится 16 декабря в сервисе Netflix. Режиссером фильма выступил Викрам Ганди, а роль самого Обамы сыграл Девон Террелл.